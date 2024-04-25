https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/biblionoch-proshla-v-natsionalnoy-biblioteke-imeni-papaskir-v-sukhume-1050888965.html

"Библионочь" прошла в Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме

"Библионочь" прошла в Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Библионочь" - это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Впервые в Абхазии она прошла в... 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T21:39+0300

2024-04-25T21:39+0300

2024-04-25T21:39+0300

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СУХУМ, 25 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социально-культурная акция "Библиночь", направленная на популяризацию чтения, состоялась в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме.Жизни и творчеству основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, со дня рождения которого в этом году исполнилось 150 лет, было посвящено мероприятие "Мир художественного слова". Дети дошкольного возраста исполняли песни написанные на стихи автора, любимые поэтические произведения декламировали школьники, студенты, представители старшего поколения. Гостей "Библионочи" радовали и выступления детских творческих коллективов из разных районов - юные артисты исполняли национальные танцы под аплодисменты присутствующих. В одном из кабинетов библиотеки самые маленькие посетители могли посмотреть любимые мультфильмы.В рамках "Библионочи" также был организован творческий вечер дагестанской поэтессой Миясат Муслимовой. "Работают разные направления - викторины, песни, танцы. Все участники декламируют поэзию, читают художественную прозу. Акция стала набирать обороты, мы это ощущаем. В прошлом году мы выдали 540 читательских билетов во время "Библионочи", в этом году посмотрим сколько выдадим. Мы готовы их оформлять и предоставлять", - сказал директор библиотеки Борис Чолария. "Библионочь" - это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Впервые в Абхазии она прошла в 2017 году.

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