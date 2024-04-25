https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/finansy-ritsa-kleveta-v-sukhume-proshla-sessiya-parlamenta-1050883109.html

Финансы, Рица, клевета: в Сухуме прошла сессия Парламента

Финансы, Рица, клевета: в Сухуме прошла сессия Парламента

Sputnik Абхазия

Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в среду, 25 апреля. 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T21:31+0300

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Депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив, в том числе, о налоге на прибыль организаций и размере госпошлины, об отчислениях с продажи билетов в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру, об ужесточении наказания за клевету. SputnikПошлины, финансы и штрафыПарламент Абхазии внес изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении. Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физлиц. Это сделано для стимулирования развития экономики через создание условий для инвестиционной привлекательности. Депутаты также приняли в первом чтении проект закона "О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа". Это было необходимо для устранения противоречия в тексте закона, а именно, разной трактовки термина "эквайер". В статье 2 эквайер описывается как "кредитная организация, осуществляющая эквайринг", а в статье 17 используется термин "банк-эквайер", что сужает категории кредитных организаций. Из-за этого существуют значительные ограничения в функционале небанковских кредитных организаций.На сессии депутаты установили верхний предел размера госпошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных контор по удостоверению договоров поручительства.В окончательном чтении приняты поправки в закон "О государственной пошлине" по аналогии с госпошлиной за удостоверение договоров залога: Также Парламент во втором и окончательном чтении внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию.Ранее строительство без получения разрешения каралось штрафом от 80 до 100 МРОТ (МРОТ в Абхазии равен 60 рублям, прим.) для физлиц, от 100 до 150 МРОТ для должностных лиц, от 150 до 200 МРОТ или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц. Эксплуатация объекта капитального строительства без соответствующего разрешения каралась штрафом в размере от 30 до 50 МРОТ для физлиц, от 50 до 80 МРОТ для должностных лиц, от 80 до 150 МРОТ для юрлиц.Отчисления от туробъектовДепутаты Парламента во втором и окончательном чтении приняли проект закона об отчислениях в республиканский бюджет от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры. Прогнозируемый объем поступлений в республиканский бюджет — 160 миллионов рублей, 152 из них будет направляться в качестве дотаций в бюджет Гудаутского района.С 2008 года 50 рублей от стоимости билета в Новоафонскую пещеру поступали в бюджет Гудаутского района. При этом район распределил эти средства так – 50% в бюджет Гудаутского района, 50% в бюджет Нового Афона. Такая норма действовала до 2014 года. В 2008 году суммы отчислений от Новоафонской пещеры в бюджет Гудаутского района увеличились до 100 рублей, также в бюджет Гудауты стали поступать средства от продажи билетов в Рицинский нацпарк – 100 рублей. Эти нормы действовали до 2023 года. С июля 2023 года 250 рублей от продажи билетов в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру стали распределяться иначе: 150 рублей в бюджет Гудаутского района, 50 рублей в бюджет Очамчырского района, 50 рублей в бюджет Ткуарчалского района. Закон имел "срочный характер" и срок его действия истек 31 декабря 2023 года. Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от обоих объектов будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на "консолидацию бюджетных средств, укрепление финансовой стабильности, а также недопущения сокращения государственных доходов".Вопрос о клеветеПарламент Абхазии не принял изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за клевету. Проект депутатам представил полпред президента Батал Айба. Он предусматривал установление наказания за клевету и оскорбление, основания для освобождения от уголовной ответственности.Согласно проекту, устанавливалось наказание: Основанием для освобождения от ответственности, согласно документу, было опровержение порочащих сведений и согласие потерпевшего.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/parlamentskiy-komitet-ne-rekomendoval-proekt-popravok-k-zakonu-o-klevete-1050819183.html

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