Финансы, Рица, клевета: в Сухуме прошла сессия Парламента
© Sputnik / Асмат ЦвижбаСессия Парламента
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в среду, 25 апреля.
Депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив, в том числе, о налоге на прибыль организаций и размере госпошлины, об отчислениях с продажи билетов в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру, об ужесточении наказания за клевету.
Sputnik
Пошлины, финансы и штрафы
Парламент Абхазии внес изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении.
Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физлиц. Это сделано для стимулирования развития экономики через создание условий для инвестиционной привлекательности.
"Такого рода уравнивание размера налогообложения является справедливым как для акционеров, получающих дивиденды от юридических лиц, так и для тех, кто получает дивиденды от предпринимательской деятельности физических лиц", — говорится в пояснительной записке.
Депутаты также приняли в первом чтении проект закона "О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа".
Это было необходимо для устранения противоречия в тексте закона, а именно, разной трактовки термина "эквайер". В статье 2 эквайер описывается как "кредитная организация, осуществляющая эквайринг", а в статье 17 используется термин "банк-эквайер", что сужает категории кредитных организаций.
Из-за этого существуют значительные ограничения в функционале небанковских кредитных организаций.
На сессии депутаты установили верхний предел размера госпошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных контор по удостоверению договоров поручительства.
В окончательном чтении приняты поправки в закон "О государственной пошлине" по аналогии с госпошлиной за удостоверение договоров залога:
для физических лиц госпошлина составит 1% от суммы договора, но не менее 50% от МРОТ и не более 3000 рублей;
для ИП — 1% от суммы договора, но не менее 50% от МРОТ и не более 5000 рублей;
для организаций — 1% от суммы договора, но не менее 50% от МРОТ и не более 7000 рублей.
Также Парламент во втором и окончательном чтении внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию.
"Санкции очень серьезно увеличены, вплоть до 1000 минимальных размеров оплаты труда, это 60 000 рублей," — сказал депутат Даут Хутаба.
Ранее строительство без получения разрешения каралось штрафом от 80 до 100 МРОТ (МРОТ в Абхазии равен 60 рублям, прим.) для физлиц, от 100 до 150 МРОТ для должностных лиц, от 150 до 200 МРОТ или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц.
Эксплуатация объекта капитального строительства без соответствующего разрешения каралась штрафом в размере от 30 до 50 МРОТ для физлиц, от 50 до 80 МРОТ для должностных лиц, от 80 до 150 МРОТ для юрлиц.
Отчисления от туробъектов
Депутаты Парламента во втором и окончательном чтении приняли проект закона об отчислениях в республиканский бюджет от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры.
В бюджет будет поступать по 250 рублей от каждого билета в нацпарк, за исключением детских, и от каждого билета в пещеру, за исключением льготных.
Прогнозируемый объем поступлений в республиканский бюджет — 160 миллионов рублей, 152 из них будет направляться в качестве дотаций в бюджет Гудаутского района.
С 2008 года 50 рублей от стоимости билета в Новоафонскую пещеру поступали в бюджет Гудаутского района. При этом район распределил эти средства так – 50% в бюджет Гудаутского района, 50% в бюджет Нового Афона.
26 октября 2023, 13:53
Такая норма действовала до 2014 года. В 2008 году суммы отчислений от Новоафонской пещеры в бюджет Гудаутского района увеличились до 100 рублей, также в бюджет Гудауты стали поступать средства от продажи билетов в Рицинский нацпарк – 100 рублей. Эти нормы действовали до 2023 года.
С июля 2023 года 250 рублей от продажи билетов в Рицинский нацпарк и Новоафонскую пещеру стали распределяться иначе: 150 рублей в бюджет Гудаутского района, 50 рублей в бюджет Очамчырского района, 50 рублей в бюджет Ткуарчалского района. Закон имел "срочный характер" и срок его действия истек 31 декабря 2023 года.
Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от обоих объектов будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на "консолидацию бюджетных средств, укрепление финансовой стабильности, а также недопущения сокращения государственных доходов".
Вопрос о клевете
Парламент Абхазии не принял изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за клевету. Проект депутатам представил полпред президента Батал Айба.
Он предусматривал установление наказания за клевету и оскорбление, основания для освобождения от уголовной ответственности.
Согласно проекту, устанавливалось наказание:
в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей за клевету (распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию);
в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ, либо совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете;
в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей — в случаях когда клевета соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Основанием для освобождения от ответственности, согласно документу, было опровержение порочащих сведений и согласие потерпевшего.