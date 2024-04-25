https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/vysshaya-mera-sotsialnoy-zaschity-pochemu-nelzya-vozvraschat-smertnuyu-kazn-1050869964.html

Высшая мера социальной защиты: почему нельзя возвращать смертную казнь

Высшая мера социальной защиты: почему нельзя возвращать смертную казнь

Sputnik Абхазия

Трагедия в "Крокус Сити Холле" не могла оставить равнодушным ни одного адекватного человека в мире. 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T09:00+0300

2024-04-25T09:00+0300

2024-04-25T10:39+0300

теракт в "крокус сити холле"

мнение

колумнисты

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Больше сотни погибших ни в чем не повинных людей, огромное количество пострадавших. Искореженные судьбы, перечеркнутое будущее. Алексей Ломия, SputnikИ даже украинские паблики, которые поначалу устроили пляски на костях жертв теракта, посмотрев на правильную реакцию своих западных хозяев, начали "сносить" бесовские комментарии и посты. Но все уже успели убедиться в том, кто они есть по своей сути, пусть это ляжет постыдным грузом на остатки их совести. Тем более что следствием установлены связи террористов со спецслужбами Украины.Устоять на краюВесь мир ожидал развязки. Неужели террористы смогут уйти, спрятаться? Когда долгое время информации о поимке не поступало, стало очень тревожно. Ну как можно раствориться в Москве и ее пригородах, когда вокруг все нашпиговано камерами наблюдения, это немыслимо! Ближе к ночи начали появляться обнадеживающие новости, и к утру стало очевидным, что преступникам не удалось скрыться. Они задержаны, и что немаловажно, именно задержаны, а не ликвидированы. Какую выдержку проявили оперативники, представить сложно. За это честь им и хвала! Они выполнили свой профессиональный долг в четком соответствии с предоставленными полномочиями. Пусть даже жестко в отдельных эпизодах, но это уже детали. Тут очень важно, что никто в плену праведного гнева не перешагнул черту и удержался от соблазна уничтожить беглецов. Государственная машина должна работать четко, беспредела не должно быть априори. Иначе никакого доверия к институтам власти не будет.Казнить нельзяОперативники свою миссию выполнили сполна, передали террористов в следственные органы. Сейчас будут проводиться исчерпывающие мероприятия по выявлению всех обстоятельств теракта, всех причастных, особенно заказчиков. Наверняка следователи зададутся вполне логичным вопросом, как такое могло произойти, кто, где и как упустил этот момент. Проводится очень сложная и кропотливая работа. И от качества ее, в том числе, зависит и наша безопасность в будущем. Нам остается только набраться терпения и ждать результатов, часть которых уже видна. Теперь надо очень постараться создать правильный информационный фон для проводимых мероприятий. Тут не нужны излишние эмоции. Я наблюдаю, как на многих новостных каналах и в соцсетях стали разогревать тему снятия моратория на смертную казнь. Вот тут категорически не соглашусь. По следующим основаниям.Во-первых, такие знаковые решения, от которых будут зависеть реальные судьбы и жизни людей, пусть даже самых мерзких террористов, нельзя принимать спонтанно, при таком накале страстей. Вот где как раз нужно все трезво взвесить, просчитать.Во-вторых, надо понимать, что по отношению именно к этим террористам, совершившим бесчеловечное преступление, это уж точно нельзя будет применить. Россия – правовое государство и не может себе позволить такой страшный перекос, придав обратную силу закону для применения смертной казни в отношении лиц, которые совершили свое злодеяние в момент действия моратория. Это будет страшным упущением, будет непростительным отходом от юридических постулатов. Есть нехороший пример из истории. В начале шестидесятых были изобличены и задержаны за валютные махинации Рокотов и Файбишев. И когда генсеку Хрущеву доложили об истинных масштабах злодеяния и урона, нанесенного экономике СССР от их преступной деятельности, он потребовал срочно внести изменения в Уголовный кодекс и ввести смертную казнь, которая не была предусмотрена как санкция статьи за такое преступление. И ведь пошли на поводу у сверхэмоционального малограмотного партийца. И расстреляли. После этого Советский Союз на многие годы исключили из Всемирной юридической организации, приводили в пример как самое диктаторское государство, абсолютно не придерживающееся норм права. Всего из-за одного случая.Когда жизнь хуже смертиСамое важное. Надо свести к минимуму возможность неправомерного применения такой исключительной меры наказания, как смертная казнь. Опять же, обратимся к истории. Сколько людей расстреляли за злодеяния серийного убийцы Чикатило! А сколько таких случаев в мировой практике! Особо горячим сторонникам смертной казни рекомендую посмотреть документальные фильмы об отбывании наказания осужденных на пожизненное заключение, которое является альтернативой расстрелу. Там очень суровые условия, и понятно почему. Как раз основной мечтой этих злодеев является скорейший уход из жизни.Понятно, что именно в случае с террористическим актом в "Крокус Сити" все очевидно, но закон должен применяться всегда, везде и в отношении именно тех лиц, которые совершили преступление. И только в том случае, если это признано приговором суда. Это прописные истины, которыми надо руководствоваться. И уж точно не эмоциями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240328/sledkom-poluchil-dokazatelstva-svyazi-terroristov-iz-krokusa-s-ukrainoy-1050621688.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/gallskiy-petushok-makron-metit-v-napoleony--pochti-diagnoz-1050591797.html

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2024

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

теракт в "крокус сити холле", мнение, колумнисты