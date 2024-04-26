https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/epicheskaya-gonka-v-abkhazii-proydet-ekstremalnyy-triatlon-1050897095.html

Эпическая гонка: в Абхазии пройдет экстремальный триатлон

Эпическая гонка: в Абхазии пройдет экстремальный триатлон

Sputnik Абхазия

Соревнования пройдут в три этапа – плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция триатлона – 234 километра. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T17:08+0300

2024-04-26T17:08+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Экстремальная триатлон-гонка "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon" состоится в Абхазии 12 октября, рассказал на пресс-конференции в Sputnik, президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц."Буквально полгода назад Антон Харченко (директор гонки - прим.) приехал в Абхазию. Он изучил республику, поездил, и у него родилась идея о том, чтобы провести здесь экстремальный триатлон. Такая же мечта была и у меня. И вот после нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное", – подчеркнул он.Барциц пояснил, что большое количество россиян увлекается триатлоном, и после нескольких лет участия в классических гонках они ищут способы развиваться и получать более острые ощущения. Тогда они делают выбор в пользу экстремального триатлона."Классический триатлон проходит в городской инфраструктуре – бег на шоссейных автодорогах, в основном в центре города, плавание в удобных водоемах, где все безопасно и комфортно. Экстремальный триатлон тем и отличается, что все проходит в других условиях, в более сложных и тяжелых", – заметил президент Федерации триатлона Абхазии.Соревнования пройдут в три этапа – плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция – 234 километра. Изначально планировалось, что спортсмены будут плавать в Галском водохранилище, но плотность воды в нем слишком высокая."Тело пловца там погружается в воду гораздо больше, чем это происходит в море, и плавать там очень сложно, я бы даже сказал опасно, учитывая, что старт начнется в три часа ночи. Четыре километра дистанции – это достойный вызов для участников и организаторов", – сказал Борис Барциц.Еще одно место, которое рассматривается как локация для плавательного этапа, – озеро Скурча."Пока что мы еще не до конца согласовали вопросы с экологией и управлением заповедника, но надеемся, что они пойдут нам навстречу. Озеро Скурча – это красивый водоем с чистой пресной водой, уникальность его в том, что мы можем сделать четырехкилометровый заплыв, совместив плавание и в море, и в озере", – подчеркнул он.Директор гонки "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon" Антон Харченко рассказал, что название родилось после знакомства с нартским эпосом. Участников экстремального триатлона по храбрости и выносливости можно сравнить со знаменитыми нартами, заметил Харченко.Говоря о велосипедной части триатлона, он отметил, что участники будут стартовать от озера Скурча по маршруту до озера Рица. Третья часть соревнования, бег, начнется после того, как спортсмены доедут до Рицы. Там они бегом направятся к Гегскому водопаду."В беговой дисциплине будет два маршрута. Основной с рабочим названием "верхний". Когда люди приезжают на озеро Рица, происходит очередное перевоплощение, человек переходит в беговой этап. Первый участок в 15,5 километра – это спуск от озера Рица до поворота на Гегский водопад, затем начинается подъем к водопаду. Там есть контрольная точка по времени, это 12,5 километра от начала бегового этапа. Если спортсмен успевает к определенному времени, то мы его допускаем дальше на горный участок", – рассказал директор гонки.После того как участники пройдут вброд речку Гега, они будут подниматься на гору Пшегишхва, затем спустятся до озера Малая Рица и финишируют на Рице. Безопасность участников во время проведения экстремального триатлона будут обеспечивать сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/1050186122.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240321/bolshoy-zabeg-sukhum-marafon-proydet-v-abkhazii-v-oktyabre-1050544586.html

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