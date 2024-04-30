https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/schetchiki-benzin-i-aeroport-dzhansukh-nanba-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov-1050933623.html

Счетчики, бензин и аэропорт: Джансух Нанба ответил на вопросы журналистов

Счетчики, бензин и аэропорт: Джансух Нанба ответил на вопросы журналистов

Sputnik Абхазия

Министерство энергетики и транспорта было создано в декабре 2023 года, главой ведомства стал Джансух Нанба. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T22:43+0300

2024-04-30T22:43+0300

2024-04-30T22:43+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1e/1050933459_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_b389389335ceab26abb2d0bb1993987f.jpg

Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов.ЭнергетикаГлавной проблемой абхазской энергетики остается учет потребления электричества, заявил Джансух Нанба. В Абхазии порядка 90 тысяч абонентов, около 27 тысяч приборов учета уже установлено. Плата за электричество — это основной источник внутренних инвестиций в отрасль, но собираемость с физлиц по стране составляет 14%. Нанба признал, что в силу объективных причин качество электроснабжения низкое, но подчеркнул, что если не платить за свет, то можно потерять то, что уже есть. Поэтому отключение света у должников – вынужденная мера, и "Черноморэнерго" действует по установленным правилам. Решения принимаются в каждом случае индивидуально, никаких веерных отключений в этом случае быть не может, подчеркнул он.По его словам, в 2023 году удалось сократить потребление электроэнергии на 300 миллионов кВт⋅ч.Воздушная линия "Ачгуара" зимой не выдерживает нагрузок, поэтому необходимо строить параллельную линию, сказал он. Проблемы пропадают, когда снижаются нагрузки, и вводить летом веерные отключения не планируется. Говоря о борьбе с майнингом, Нанба рассказал, что фермы в Абхазии потребляют 40 мегаватт электроэнергии. "Мы четко понимаем, что объем, который потребляют майнинги, сократился по сравнению с предыдущими годами, 2020-м, 2021-м, 2022-м. Но даже этот объем является для нас недопустимым", — подчеркнул министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.В прошлом году правоохранительные органы изъяли более 3 000 аппаратов, с начала этого года - более 640, и борьба продолжается.АэропортПервый вице-премьер рассказал о проекте реконструкции и восстановления сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. По словам Нанба, конфликта с с жителями села Бабыщира (Бабушара) у представителей власти не было. На встрече, которая прошла по инициативе чиновников, обсудили планы развития аэропорта, и собравшиеся этот проект одобрили. При этом они не поддержали идею расширения строительства на юг, и по итогу воздушная гавань будет запущена в тех границах, в которых была ранее. Джансух Нанба подчеркнул, что никто не намерен выселять местных жителей из домов и строить вблизи аэропорта апартаменты. Он добавил, что к моменту запуска в аэропорту должно быть трудоустроено около 500 человек. Приоритет отдается местным гражданам, но будут привлекать и специалистов из России.Сейчас полтора десятка студентов из Абхазии обучаются в российских вузах по специальностям гражданской авиации. Прием заявок на поступление продолжается, но население неактивно.Первый тестовый рейс приземлится в Сухумском аэропорту уже в июне, объект планируют запустить в декабре. Планируется, что на первом этапе пассажиропоток будет составлять миллион человек.ТранспортС 1 мая цена на АИ-92 вырастет до 62 рублей, сказал министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, это связано с тем, что экспортная цена на российском рынке растет. По прогнозам, пиковые потребности в ближайшем будущем снизятся, и цена тоже. Нанба подчеркнул, что проблем с топливом в республике нет, у всех участников рынка есть возможность его покупать и продавать.Говоря о повышении тарифов на междугороднем и городском общественном транспорте, Нанба подчеркнул, что официального решения принято не было.В ведомстве узнали о случаях самовольного повышения цен на проезд и разослали автотранспортным предприятиям предписания о том, что это может привести к отзыву лицензии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/bolee-600-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1050932116.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/rekonstruktsiyu-aeroporta-obsudil-badra-gunba-s-zhitelyami-babyschiry-1050658926.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости