https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/bolee-600-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1050932116.html
Более 600 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии с начала года
Более 600 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 30.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-30T15:48+0300
2024-04-30T15:48+0300
2024-04-30T15:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии изъяли 649 аппаратов для добычи криптовалют с начала года. Об этом рассказал эфире Абхазского телевидения министр внутренних дел Роберт Киут.В 2023 году правоохранительные органы изъяли 3284 "машинки", провели проверку по 1141 адресу.Киут отметил, что главная задача сотрудников ведомства в борьбе с майнингом — не допустить ввоза новых аппаратов в республику. Правоохранители выявляют адреса криптоферм и информируют Госстандарт. Затем оборудование изымают и помещают на склад. Количество аппаратов на складе периодически проверяется, данные поступают премьер-министру и президенту, отметил Киут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/mayning-fermu-obnaruzhili-v-pitsunde-1050797621.html
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майнинг в абхазии, абхазия
майнинг в абхазии, абхазия
Более 600 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии с начала года
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок.
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии изъяли 649 аппаратов для добычи криптовалют с начала года. Об этом рассказал эфире Абхазского телевидения министр внутренних дел Роберт Киут.
В 2023 году правоохранительные органы изъяли 3284 "машинки", провели проверку по 1141 адресу.
Киут отметил, что главная задача сотрудников ведомства в борьбе с майнингом — не допустить ввоза новых аппаратов в республику.
Правоохранители выявляют адреса криптоферм и информируют Госстандарт. Затем оборудование изымают и помещают на склад. Количество аппаратов на складе периодически проверяется, данные поступают премьер-министру и президенту, отметил Киут.