https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/bolee-600-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1050932116.html

Более 600 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии с начала года

Более 600 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии с начала года

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 30.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-30T15:48+0300

2024-04-30T15:48+0300

2024-04-30T15:48+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии изъяли 649 аппаратов для добычи криптовалют с начала года. Об этом рассказал эфире Абхазского телевидения министр внутренних дел Роберт Киут.В 2023 году правоохранительные органы изъяли 3284 "машинки", провели проверку по 1141 адресу.Киут отметил, что главная задача сотрудников ведомства в борьбе с майнингом — не допустить ввоза новых аппаратов в республику. Правоохранители выявляют адреса криптоферм и информируют Госстандарт. Затем оборудование изымают и помещают на склад. Количество аппаратов на складе периодически проверяется, данные поступают премьер-министру и президенту, отметил Киут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/mayning-fermu-obnaruzhili-v-pitsunde-1050797621.html

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