https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/doroga-k-pobede-voyna-i-zhizn-veterana-marii-lomakinoy-1050979652.html

Дорога к победе: война и жизнь ветерана Марии Ломакиной

Дорога к победе: война и жизнь ветерана Марии Ломакиной

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ломакина из села Лдзаа поделилась воспоминаниями с корреспондентами Sputnik. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T18:54+0300

2024-05-09T18:54+0300

2024-05-09T18:54+0300

9 мая

великая отечественная война

абхазия

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история

ветераны

вов

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О том, каким было детство Мария Ломакиной, как она в возрасте 14 лет строила дороги для военной техники, а также как попала в Абхазию и встретилась с Иосифом Сталиным, читайте в материале Sputnik.SputnikМолодость и войнаВетеран Великой Отечественной войны Мария Ломакина уже более 60 лет живет в селе Лдзаа вблизи Пицунды. Несмотря на то, что она живет одна и ей почти 97 лет, " сдавать позиции" пенсионерка не намерена.Энергии и стойкости характера ей действительно не занимать. У пенсионерки свой сад и огород, где она выращивает зелень, огурцы, помидоры и фрукты. Секрет "вечной молодости" Ломакиной прост – по ее словам, в любом возрасте нужно каждый день трудиться и хотя бы по полчаса гулять.При этом пенсионерка пожаловалась, что с утра у нее скачет давление, и предположила, что плохое самочувствие связано с тем, что за день до этого она перетрудилась – выдергивала траву в огороде.Ломакина живет одна уже около 20 лет, с тех пор как ее супруг Борис Корецкий, который тоже был участником ВОВ, ушел из жизни. Но все же без внимания пенсионерка не остается. О ней заботятся соседи и сотрудники ФСО России в Абхазии.Мария Ломакина родилась 20 июня 1927 года в Ростове-на-Дону. Ее отец Филипп был строителем дорог, а мать Полина – домохозяйкой. Также у нее была старшая сестра Анна."Детство у нас было очень бедное. Ходили в чем придется, но пережили это как-то. Когда началась война, я была в пятом классе. Нам сказали, что нас освобождают от учебы. Тогда мы жили в Туапсе. Отца хотели повысить по работе, но он отказался и ушел на фронт", – поделилась ветеран.Всю войну Мария и ее сестра Анна строили дороги для военной техники. Еще совсем молодым и хрупким девушкам наряду с сотнями других людей приходилось вручную дробить камни, перетаскивать и выкладывать их на проезжей части. Затем это дорожное покрытие заливалось гудроном.Как-то раз перед ними остановилась машина, и из нее вышел сам маршал Георгий Жуков. Он посмотрел на то, как девушки трудятся, похвалил их и предупредил, что скоро в том месте должна проехать колонна с ранеными.Трудились они с 8:00 до 17:00. В неделю был всего один выходной – в воскресенье. За работу им немного приплачивали и давали пайки, но тот, кто опаздывал на работу, пайка лишался Сначала давали только по 200 граммов хлеба, а с 1943 года к этому добавили еще некоторые продукты.Строители позже стали и сами себя обеспечивать едой – сажали фасоль и кукурузу. Так как мать Марии и Анны не работала, ей ничего не выделяли. Поэтому дочери делились продуктами с нею.Так продолжалось до 1945 года. Мария Ломакина хорошо помнит долгожданный День Победы, в который она поверила не сразу."Нам сказали бросать все, но мы боялись и продолжили работать. Начальника рядом не было. Потом одна из старших женщин сказала, что действительно настала Победа и надо идти в контору. Мы и пошли. Еще ведь надо было немного приодеться. Я отрезала рукава кофты и сделала из них носочки, завязала волосы, чтоб быть красивой и мы все пошли в контору, но там никого не было", – поделилась пенсионерка.Девушки пошли в сельский клуб, где уже все собрались. На сцене стоял человек и что-то громко говорил, а сидящие в зале люди плакали навзрыд от радости.После собрания все снова пошли в контору. Там уже был накрыт скромный, но праздничный стол. Победители поднимали тосты и закусывали хлебом и маленькими кусочками халвы. В тот день Мария Ломакина впервые опрокинула рюмку водки. Традиционный русский горячительный напиток ей не понравился, и она сразу же запила его водой.Абхазия и встреча со СталинымНаступила мирная жизнь. Глава семейства Филипп Ломакин благополучно вернулся с фронта с военными наградами, и его вместе с родными снова отправили работать в Туапсе. Семье выделили небольшую комнату, но надолго она там не задержалась.Ломакину не нравилась обстановка в Туапсе, и он решил найти работу в Сухуме. Почему именно в столице Абхазии, его дочь ответить затрудняется. Ветерану предложили работу на государственной даче Иосифа Сталина. Вскоре к нему переехала вся семья.Для сестер Марии и Анны тоже нашли подработку – они занимались садом и другими бытовыми делами. За это их взяли на государственное обеспечение, в которое входили бесплатные обеды и комплект одежды на три года.Ломакиной довелось своими глазами увидеть почти всю верхушку советской власти, в том числе Лаврентия Берия, Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова и самого Иосифа Сталина.Ломакина добавила, что Сталин не был похож на того, кого она с детства видела на портретах. В жизни он оказался намного ниже ростомНа работе в столице Абхазии Ломакина познакомилась со своим будущим супругом Борисом Корецким, который тоже прошел всю войну и был моряком. Они поженились, у них родились сын и дочь.За годы жизни их несколько раз переводили из одной госдачи в другую – они работали на Рице, в Цхалтубо на западе Грузии. "Конечной станцией" стала госдача в селе Лдзаа.Пенсионерка также рассказала, что в апреле прошлого года умер ее сын. Дочь живет в Адлере, она уже на пенсии. Внуки уже много лет ее не навещали, но к этому она относится с пониманием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/golubka-krasnoy-armii-kak-evdokiya-kotlyarova-pomogala-priblizit-pobedu-nad-fashizmom-1050939313.html

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9 мая, великая отечественная война, абхазия, история, ветераны, вов