https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/golubka-krasnoy-armii-kak-evdokiya-kotlyarova-pomogala-priblizit-pobedu-nad-fashizmom-1050939313.html

"Голубка" Красной армии: как Евдокия Котлярова помогала приблизить победу над фашизмом

"Голубка" Красной армии: как Евдокия Котлярова помогала приблизить победу над фашизмом

Sputnik Абхазия

Ветеран-участник Великой Отечественной войны Евдокия Котлярова сумела выбраться из захваченного фашистами родного села в Воронежской области и попасть в... 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T17:06+0300

2024-05-09T17:06+0300

2024-05-09T17:06+0300

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О том, какой великая война запомнилась Евдокии Котляровой из Гагры, как она помогала передавать сообщения партизанам, как на ее глазах расстреляли деда и кто спас ее от гибели, читайте в материале Sputnik.SputnikДевочка с запискойЕвдокии Котляровой 94 года. Родилась она в селе Колодежное Воронежской области 3 февраля 1930 года и была единственным ребенком в семье.Жизнь в солнечной Абхазии была небезоблачной, но стабильной и что самое главное – мирной. Так было до 1941 года. По неудачному стечению обстоятельств, незадолго до начала войны с Германией Котлярову отправили погостить к деду."Фашисты зашли в наше село. Они сжигали все деревни, не оставляли людей в живых", –вспомнила пенсионерка.Еще совсем юная Евдокия была вынуждена находиться на захваченной врагами территории и лишь надеяться на то, что ей удастся избежать страшной участи.По рассказу пенсионерки, ее дед был рыбаком. Он помогал доставлять записки партизанам – цеплял записки на крючок удочки и перебрасывал по другую сторону реки."Дедушку схватили, но на крючке был червяк, а не бумажка. Они издевались над ним, били. Его расстреляли на моих глазах. Бедный дедушка. Мне больно это вспоминать", – поделилась Котлярова.После расправы над дедом, нацисты намеревались расстрелять и его внучку, но Евдокию спасла соседка, пожилая женщина, которая упала на колени перед солдатами и умоляла их пощадить ребенка. Ей удалось их убедить, и девочке сохранили жизнь.Если бы захватчики узнали, что Котлярова собирала эти записки среди сельчан и встречалась с партизанами, которые передавали через нее послания, то вряд ли смогли бы найти в себе человечность и пощадить ее.За то, что Евдокия Котлярова, рискуя своей жизнью в столь юном возрасте, внесла вклад в достижение Победы, ее причислили к ветеранам-участникам Великой Отечественной войны.Кошмары и беспощадное времяВ силу преклонного возраста и состояния здоровья, Котляровой порой сложно вспомнить некоторые эпизоды из жизни. Некоторые ее воспоминания смешиваются, и пенсионерка путается в них, но многое она запомнила отчетливо и навсегда.Выбраться с оккупированной территории Котляровой помог дядя. Он вывез ее из Ростова-на-Дону и привез обратно к матери в поселок Бзыбь, где они тогда жили."Здесь, слава богу, не горело ничего, войны не было, и мы жили, как все. А там была война. Ни одного человека не оставляли в живых. Ни маленьких, ни взрослых. Даже сараи с маленькими детьми запирали и поджигали", – рассказала Котлярова.Пенсионерка призналась, что увиденное во время войны все еще ее преследует. Иногда эти трагические события ей снятся в кошмарах, от которых она просыпается в холодном поту.В республике жизнь Котляровой наладилась. Вдали от войны она окончила школу и институт, устроилась на работу в Гагре оператором по продаже авиабилетов, вышла замуж за военного Владимира Дубовко, и у них родился сын, которого назвали в честь отца.Несколько месяцев назад Евдокия Котлярова упала и сломала ногу. Это ее очень расстраивает, но ее сын Владимир не дает матери пасть духом и всячески поддерживает ее.Владимир пошел по стопам отца и тоже стал военным. Отдал этому делу 30 лет своей жизни и ушел на пенсию в звании полковника, после чего вернулся из России в Абхазию. У Владимира трое детей – двое сыновей живут в Москве, а дочь – во Франции. Навещать родственников часто им не удается.Сегодня Владимир Дубовко и Евдокия Котлярова живут одни в просторной квартире в центре Гагры. Каждое 9 Мая пенсионерку приходят поздравлять руководители администрации и соседи, что ей как ветерану-участнику войны, несомненно, приятно.Единственное, что печалит Котлярову, как она сама нам призналась, это беспощадное время, которое забрало у нее всех друзей и молодость.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/blokadnitsa-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pamyatnykh-meropriyatiyakh-v-peterburge-1049992104.html

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вов, ветераны, абхазия, история, лица победы