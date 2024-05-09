"Лучше бы ты мальчиком была": "засекреченная" война Анны Панасенко

"Мама говорила: "Лучше бы ты мальчиком была, тогда бы я спокойна была, что ты пошла в армию", – улыбаясь, вспоминает она.SputnikИз Москвы в ТбилисиАнне Николаевне в августе исполнится сто лет. В это действительно сложно поверить, ведь ветеран детально помнит все события, имена и даты.Маленькая женщина с ясными глазами и наидобрейшей улыбкой хоть и не ждала нас в гости, но к празднику заранее подготовила и начистила до блеска свои медали, которые лежали на самом видном месте.– Медали у меня за оборону Москвы, медаль по случаю освобождения Молдовы, там я тоже была, а остальные больше медали юбилейные, – рассказывает она.– А какая из них для вас самая важная?В 1942 году Анна Николаевна окончила медицинские курсы, после окончания которых была призвана в Москву. В столице девушка прошла школу младших командиров, а потом попала в женскую добровольческую стрелковую бригаду."Мы были готовы идти в распределение, и тут обнаружилось, что у нас в бригаде готовится предательство. Нас готовили, как говорится, на мясо. Так молва шла, а там бог его знает, и нас сразу распределили кого куда. Я попала в стрелковый батальон", – говорит ветеран.После стрелкового батальона Анну Николаевну направили служить в Баку, как говорилось в приказе "для охраны завода по изготовлению пуговиц". На деле же девушке приходилось охранять нечто более важное, но что, она так и не рассказала. Тайна ведь.В Баку девушка даже получила травму ноги, которая мучает ее до сих пор. Долго отдыхать ей не пришлось – Анну Николаевну направили в Тбилиси, служить в войсках НКВД, охранять засекреченный авиазавод, а затем здание центрального телеграфа.Там она и услышала о капитуляции немецких войск."Тут уже бунт чувств был, слава богу, столько людей было на защите нашей Родины. Очень рада я, что этот праздник для людей", – признается женщина."Это моя судьба"После войны Анна Николаевна решила остаться жить в Тбилиси, но вскоре заболела малярией и по советам врачей отправилась в Сухум.Талантливую девушку, которая отслужила в войсках НКВД, филигранно владела печатной машинкой и свободно говорила на грузинском, тут же приметили. В разные годы она работала секретарем в Народном суде, бухгалтером и заведующим финансовой частью в горотделе милиции. Правоохранительным органам женщина отдала 40 лет жизни.Анна Николаевна говорит, что во время войны ей было очень обидно постоянно находиться в тылу, она все спешила на передовую, на фронт. Но сейчас она понимает, что самое главное – это мир.Ветеран пригласила нас на свой день рождения, мы пообещали непременно быть."Не жалею, что жизнь у меня так прошла. Иногда сама удивляюсь: "Господи, неужели я столько лет прожила, не может быть!" – улыбается она.
Анна Панасенко родилась в селе Косиха Алтайского края. Когда началась Великая Отечественная война, ей не было даже 17 лет, но она твердо решила, что пойдет на фронт добровольцем.
"Мама говорила: "Лучше бы ты мальчиком была, тогда бы я спокойна была, что ты пошла в армию", – улыбаясь, вспоминает она.
Sputnik
Из Москвы в Тбилиси
Анне Николаевне в августе исполнится сто лет. В это действительно сложно поверить, ведь ветеран детально помнит все события, имена и даты.
Маленькая женщина с ясными глазами и наидобрейшей улыбкой хоть и не ждала нас в гости, но к празднику заранее подготовила и начистила до блеска свои медали, которые лежали на самом видном месте.
– Медали у меня за оборону Москвы, медаль по случаю освобождения Молдовы, там я тоже была, а остальные больше медали юбилейные, – рассказывает она.
– А какая из них для вас самая важная?
– Самая важная медаль сейчас – 75 лет (Победе – прим.). Это основная, что 75 лет прошло после того, что люди где-то сильно страдали от этой войны.
В 1942 году Анна Николаевна окончила медицинские курсы, после окончания которых была призвана в Москву. В столице девушка прошла школу младших командиров, а потом попала в женскую добровольческую стрелковую бригаду.
"Мы были готовы идти в распределение, и тут обнаружилось, что у нас в бригаде готовится предательство. Нас готовили, как говорится, на мясо. Так молва шла, а там бог его знает, и нас сразу распределили кого куда. Я попала в стрелковый батальон", – говорит ветеран.
После стрелкового батальона Анну Николаевну направили служить в Баку, как говорилось в приказе "для охраны завода по изготовлению пуговиц". На деле же девушке приходилось охранять нечто более важное, но что, она так и не рассказала. Тайна ведь.
В Баку девушка даже получила травму ноги, которая мучает ее до сих пор. Долго отдыхать ей не пришлось – Анну Николаевну направили в Тбилиси, служить в войсках НКВД, охранять засекреченный авиазавод, а затем здание центрального телеграфа.
Там она и услышала о капитуляции немецких войск.
"Тут уже бунт чувств был, слава богу, столько людей было на защите нашей Родины. Очень рада я, что этот праздник для людей", – признается женщина.
После войны Анна Николаевна решила остаться жить в Тбилиси, но вскоре заболела малярией и по советам врачей отправилась в Сухум.
Талантливую девушку, которая отслужила в войсках НКВД, филигранно владела печатной машинкой и свободно говорила на грузинском, тут же приметили. В разные годы она работала секретарем в Народном суде, бухгалтером и заведующим финансовой частью в горотделе милиции. Правоохранительным органам женщина отдала 40 лет жизни.
"Я никому не желала зла, работала всегда, если надо кому-то помочь, кому-то подсказать. Все-таки я старалась как могла людям помочь. Это моя судьба была", – отмечает она.
Анна Николаевна говорит, что во время войны ей было очень обидно постоянно находиться в тылу, она все спешила на передовую, на фронт. Но сейчас она понимает, что самое главное – это мир.
Ветеран пригласила нас на свой день рождения, мы пообещали непременно быть.
"Не жалею, что жизнь у меня так прошла. Иногда сама удивляюсь: "Господи, неужели я столько лет прожила, не может быть!" – улыбается она.