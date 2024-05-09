https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/spasaya-zhizni-istoriya-veterana-velikoy-voyny-klavdii-pukhovoy-iz-gagry-1050939671.html

Спасая жизни: история ветерана Великой войны Клавдии Пуховой из Гагры

Спасая жизни: история ветерана Великой войны Клавдии Пуховой из Гагры

Sputnik Абхазия

Жительница села Багрыпста Гагрского района Клавдия Пухова всю Великую Отечественную войну проработала медиком в одном из госпиталей Твери. 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T09:00+0300

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О том, как Клавдию Пухову закалил колхоз, каким было ее детство и через что ей и ее семье пришлось пройти во время войны, как сложилась ее послевоенная судьба и как она оказалась в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Детство и войнаКлавдии Пуховой 98 лет. Она родилась 19 декабря 1926 года в деревне Колмаково Калининской (ныне Тверской) области в семье простых крестьян. Несмотря на преклонный возраст, Пухова хорошо помнит все, что происходило в ее жизни с самого раннего детства. Особенно ярко в ее памяти сохранились события во время Великой войны.Судя по рассказу пенсионерки, в детстве она была довольно шустрым и упрямым ребенком. Решила как-то маленькая Клавдия пойти в школу и пошла вместе с соседским мальчиком, никого не спросив.Неладное родители заподозрили лишь спустя неделю. Каждое утро Клавдия куда-то уходила и возвращалась к обеду. Их соседу Ване, с которым она сбегала в школу, пришлось все выложить начистоту. Удивительно, но учителя совершенно не были против того, чтобы Клавдия посещала уроки. Напротив, они попросили родителей позволить ей учиться дальше.Шли годы. В 13 лет Клавдия стала работать в колхозе. Просыпалась она в четыре утра, чтобы успеть затопить печь, приготовить еду сестрам, накормить домашнюю живность и выполнить другие разные дела по дому."В колхозе мы делали все. И лен пололи, и воду таскали, и сено косили. Вот смотрите, даже шрам от серпа остался на моем пальце", – вспомнила Пухова.Так как Клавдия Пухова пошла в школу на год раньше сверстников, в медицинский техникум тоже она поступила раньше на год.Вскоре началась война. Пуховой тогда еще не исполнилось и 16 лет. Беззаботная в сравнении с мирным временем жизнь быстро закончилась и началась взрослая, тяжелая и страшная пора.Все здания училищ и техникумов определили под госпитали. Учить теорию у молодых студентов времени уже почти не было. Все познавалось на практике."Когда приходил санитарный поезд, нас всех снимали с учебы, мы его встречали. Представьте, мы еще такие юные. Хорошо, что я в колхозе тогда силу набрала, чтобы вдвоем таскать носилки с ранеными. Откуда силы были, я удивляюсь", – рассказала Пухова.Пенсионерка призналась, что во время приема первых раненых она не растерялась и была морально к этому готова.Медикаментов и расходных материалов, конечно же, не хватало. Вместо бинтов приходилось использовать порванные на куски простыни. На третьем курсе студенты уже стали подменять врачей.Трудились они с раннего утра и до поздней ночи в сложных условиях – света не было. Как и многие ее коллеги, Пухова возвращалась после работы в свою холодную комнату, где ее никто не ждал.Участниками войны также были родители Клавдии Пуховой. Мать копала окопы, а отец возил на лошадях боеприпасы на фронт. Однажды повозка наехала на мину. Взрывной волной Ивана Петрова отбросило на обочину, и он на некоторое время потерял сознание. За этот инцидент его едва не расстреляли, но он сумел доказать, что ничего не выдумывает и ни в чем не виноват.Петров был среди тех, кто освобождал Берлин, но домой смог вернуться лишь после разгрома фашисткой Японии, в ноябре 1945 года.День Победы и переезд в АбхазиюС улыбкой на лице Клавдия Пухова вспоминает 9 мая 1945 года. По ее словам, радость от новости, что долгожданная победа наконец завоевана, была безграничной."Это было в воскресенье. Мы были в Пскове на государственной практике. Вдруг по радио объявляют – конец войне. По сей день помню голос диктора. У нас стояли железные кровати с пружинистой сеткой, и мы на них прыгали от счастья, как на батуте", – поделилась Пухова.Псков по завершении войны был разрушен бомбардировками, от зданий остались лишь печные трубы, продолжает рассказ Пухова. Госпиталь, в котором она проходила практику, чудом уцелел. Туда свозили всех раненых, в том числе тех, кто подрывался на оставшихся после боевых действий минах.Трудовой стаж у Клавдии Пуховой более 70 лет. Спустя несколько лет после победы она перевелась в медкомиссию одного из военкоматов, где познакомилась со своим будущим супругом, фельдшером Львом Пуховым. В 1955 году они поженились, и у них родились два сына.Они переезжают в Североморск и начинают работать в главном госпитале Северного флота. Пухова стала старшей медсестрой и отдала этому делу 35 лет жизни.По словам Пуховой, жизнь шла своим чередом, и все было довольно-таки неплохо, но с мужем она рассталась, а главная беда ее ждала впереди. В автокатастрофе погиб ее старший сын. Эту утрату Клавдия Пухова пережила очень тяжело.После развода в начале 1980-х годов она приехала в Абхазию навестить брата, который проживал в поселке Гантиади (ныне Цандрыпш) Гагрского района. Республика настолько ей понравилась, что она решила остаться навсегда.Почти сразу после переезда в Абхазию Клавдия Пухова устроилась на работу медсестрой в дом-отдыха "Солнечный". На пенсию ушла в 2017 году.В своей двушке Пухова живет одна. Сын редко приезжает в Абхазию, так как не любит жаркий климат. Раз в год ее навещает невестка. Одинокую пенсионерку не оставляют без внимания и заботы соседи, которые ей во всем помогают и поддерживают. Пухова настолько им доверяет, что на всякий случай передала им ключи от своей квартиры.Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Пухова сетует только на плохое зрение и слух. Невзирая на преклонный возраст, держится она стойко. Прощаясь, она даже проводила нас до улицы, спустившись по лестнице со второго этажа с тростью в руке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240507/vzaimnyy-interes-ob-istoricheskoy-pamyati-i-otnoshenii-ko-dnyu-pobedy-v-abkhazii-i-rossii-1050977973.html

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