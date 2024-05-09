Ребенок войны: как Великая Отечественная отразилась на судьбе Григория Шарова

О том, как Великая Отечественная война изменила жизнь Григория Шарова, что ему пришлось пережить во время боевых действий и как после войны он оказался в Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikПод бомбами нацистовВ этом году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей самого трагического события ХХ века с каждым годом становится все меньше и меньше. Воспоминания у ветерана отрывочные. По его признанию, многие моменты, связанные с Великой Отечественной, с течением времени стали забываться. Но некоторые эпизоды врезались в сознание на всю жизнь. Один из них – когда вражеские самолеты бомбили Крым, и люди в панике искали укрытие."Немецкие самолеты начали бомбить, и мы вынуждены были уйти из дома, искать укрытие. Кто-то прятался в ямках, кто-то в подвалах, потому что стреляли страшно. Во время очередной бомбардировки снаряд угодил рядом с местом, где мы лежали, и нас завалило землей, но, к счастью, мы остались живы", – рассказал Шаров.Оказавшись под слоем земли, люди начали себя откапывать, и через какое-то время увидели солнце. Они выбрались наружу и стали осматривать друг друга, чтобы понять не получил ли кто-то ранение. Убедившись, что все целы, мать Шарова решила перебраться в более безопасное место."И мы побежали, но в этот момент нас заметили немецкие военные, которые стали стрелять по нам. Пули свистели совсем рядом, но, к счастью, никого не задели, и мы смогли скрыться", – поделился он воспоминаниями.В партизанском отрядеСевастополь был объят огнем. Чтобы спасти детей, мать Григория пешком направилась в сторону Симферополя, где было немного спокойнее. Ночевать приходилось у дороги, а к утру, немного передохнув, семья продолжала свой путь. Дойдя до Симферополя, они поселились в доме недалеко от города.Через некоторое время мать Григория узнала о том, что недалеко от Симферополя стали создавать партизанские отряды, которым нужна была помощь местных жителей. В один из таких отрядов их и забрали. Там они выполняли посильную работу – помогали подвозить грузы для партизан, маскировали технику, исполняли другие поручения. Взамен им давали еду, и семья чувствовала себя более защищенной. Однако это продолжалось недолго, мать Григория Шарова вскоре заболела и умерла. Одна из женщин, работающих в отряде, пожалела мальчика и забрала его к себе.Лучший день в жизниОсвобождение Крымского полуострова весной 1944 года Шаров называет одним из лучших моментов в жизни.Когда ему исполнилось 20 лет, Григорий Шаров пошел служить в морской флот Севастополя. Затем его и других сослуживцев направили в Поти, а через некоторое время – в Сухум. Здесь он и обрел свой дом – после службы Григорий решил остаться в Абхазии, обзавелся семьей и устроился работать токарем.
О том, как Великая Отечественная война изменила жизнь Григория Шарова, что ему пришлось пережить во время боевых действий и как после войны он оказался в Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Под бомбами нацистов
В этом году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей самого трагического события ХХ века с каждым годом становится все меньше и меньше.
Один из них живет в сухумском микрорайоне Маяк – это Григорий Шаров, которому на время нападения немецких фашистов было всего 11 лет. Семья его жила в Севастополе, незадолго до начала войны отец ушел из жизни, мама осталась с двумя маленькими детьми на руках.
Воспоминания у ветерана отрывочные. По его признанию, многие моменты, связанные с Великой Отечественной, с течением времени стали забываться. Но некоторые эпизоды врезались в сознание на всю жизнь. Один из них – когда вражеские самолеты бомбили Крым, и люди в панике искали укрытие.
"Немецкие самолеты начали бомбить, и мы вынуждены были уйти из дома, искать укрытие. Кто-то прятался в ямках, кто-то в подвалах, потому что стреляли страшно. Во время очередной бомбардировки снаряд угодил рядом с местом, где мы лежали, и нас завалило землей, но, к счастью, мы остались живы", – рассказал Шаров.
Оказавшись под слоем земли, люди начали себя откапывать, и через какое-то время увидели солнце. Они выбрались наружу и стали осматривать друг друга, чтобы понять не получил ли кто-то ранение. Убедившись, что все целы, мать Шарова решила перебраться в более безопасное место.
"И мы побежали, но в этот момент нас заметили немецкие военные, которые стали стрелять по нам. Пули свистели совсем рядом, но, к счастью, никого не задели, и мы смогли скрыться", – поделился он воспоминаниями.
Севастополь был объят огнем. Чтобы спасти детей, мать Григория пешком направилась в сторону Симферополя, где было немного спокойнее. Ночевать приходилось у дороги, а к утру, немного передохнув, семья продолжала свой путь. Дойдя до Симферополя, они поселились в доме недалеко от города.
"Воды и еды не было, помогали случайные прохожие. Спустя несколько дней мой маленький брат заболел и умер. Мы с матерью остались одни, жили в заброшенном доме, начали заниматься домашними делами", – говорит Шаров.
Через некоторое время мать Григория узнала о том, что недалеко от Симферополя стали создавать партизанские отряды, которым нужна была помощь местных жителей. В один из таких отрядов их и забрали. Там они выполняли посильную работу – помогали подвозить грузы для партизан, маскировали технику, исполняли другие поручения. Взамен им давали еду, и семья чувствовала себя более защищенной.
Однако это продолжалось недолго, мать Григория Шарова вскоре заболела и умерла. Одна из женщин, работающих в отряде, пожалела мальчика и забрала его к себе.