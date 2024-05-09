https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/rebenok-voyny-kak-velikaya-otechestvennaya-otrazilas-na-sudbe-grigoriya-sharova-1051006208.html

Ребенок войны: как Великая Отечественная отразилась на судьбе Григория Шарова

Ребенок войны: как Великая Отечественная отразилась на судьбе Григория Шарова

Sputnik Абхазия

О том, как Великая Отечественная война изменила жизнь Григория Шарова, что ему пришлось пережить во время боевых действий и как после войны он оказался в... 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T19:45+0300

2024-05-09T19:45+0300

2024-05-09T19:45+0300

абхазия

великая отечественная война

в абхазии

ветераны

вов

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/08/1051014942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59041196097456a309b6d5308e9ec13f.jpg

О том, как Великая Отечественная война изменила жизнь Григория Шарова, что ему пришлось пережить во время боевых действий и как после войны он оказался в Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikПод бомбами нацистовВ этом году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей самого трагического события ХХ века с каждым годом становится все меньше и меньше. Воспоминания у ветерана отрывочные. По его признанию, многие моменты, связанные с Великой Отечественной, с течением времени стали забываться. Но некоторые эпизоды врезались в сознание на всю жизнь. Один из них – когда вражеские самолеты бомбили Крым, и люди в панике искали укрытие."Немецкие самолеты начали бомбить, и мы вынуждены были уйти из дома, искать укрытие. Кто-то прятался в ямках, кто-то в подвалах, потому что стреляли страшно. Во время очередной бомбардировки снаряд угодил рядом с местом, где мы лежали, и нас завалило землей, но, к счастью, мы остались живы", – рассказал Шаров.Оказавшись под слоем земли, люди начали себя откапывать, и через какое-то время увидели солнце. Они выбрались наружу и стали осматривать друг друга, чтобы понять не получил ли кто-то ранение. Убедившись, что все целы, мать Шарова решила перебраться в более безопасное место."И мы побежали, но в этот момент нас заметили немецкие военные, которые стали стрелять по нам. Пули свистели совсем рядом, но, к счастью, никого не задели, и мы смогли скрыться", – поделился он воспоминаниями.В партизанском отрядеСевастополь был объят огнем. Чтобы спасти детей, мать Григория пешком направилась в сторону Симферополя, где было немного спокойнее. Ночевать приходилось у дороги, а к утру, немного передохнув, семья продолжала свой путь. Дойдя до Симферополя, они поселились в доме недалеко от города.Через некоторое время мать Григория узнала о том, что недалеко от Симферополя стали создавать партизанские отряды, которым нужна была помощь местных жителей. В один из таких отрядов их и забрали. Там они выполняли посильную работу – помогали подвозить грузы для партизан, маскировали технику, исполняли другие поручения. Взамен им давали еду, и семья чувствовала себя более защищенной. Однако это продолжалось недолго, мать Григория Шарова вскоре заболела и умерла. Одна из женщин, работающих в отряде, пожалела мальчика и забрала его к себе.Лучший день в жизниОсвобождение Крымского полуострова весной 1944 года Шаров называет одним из лучших моментов в жизни.Когда ему исполнилось 20 лет, Григорий Шаров пошел служить в морской флот Севастополя. Затем его и других сослуживцев направили в Поти, а через некоторое время – в Сухум. Здесь он и обрел свой дом – после службы Григорий решил остаться в Абхазии, обзавелся семьей и устроился работать токарем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/voyna-vmesto-detstva-vospominaniya-veterana-marii-lomakinoy-iz-sela-ldzaa-1051015456.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/spasaya-zhizni-istoriya-veterana-velikoy-voyny-klavdii-pukhovoy-iz-gagry-1050939671.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

абхазия, великая отечественная война, ветераны, вов, история