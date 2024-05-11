https://sputnik-abkhazia.ru/20240511/tri-mayning-fermy-obnaruzhili-sotrudniki-mvd-abkhazii-1051046571.html

Три майнинг-фермы обнаружили сотрудники МВД Абхазии

Три майнинг-фермы обнаружили сотрудники МВД Абхазии

Sputnik Абхазия

Две фермы находились в Гагрском районе, еще одна - в Очамчырском. 11.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-11T16:00+0300

2024-05-11T16:00+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Три фермы по добыче криптовалют были выявлены в Абхазии, сообщает МВД. Ферма на 13 аппаратов была оборудована на территории подсобного хозяйства гостиницы "Ривьера" в Пицунде. Ее владельцем был Эдгар Сосланович Бесаев. Пять "машинок" были обнаружены в подсобке домовладения на улице Кабардинской в Гагре. Их конфисковали.Еще пять действующих аппаратов обнаружили в селе Маркула Очамчырского района в домовладении, принадлежащем Алмасу Ясоновичу Воуба. Оборудование изъято.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240430/bolee-600-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-abkhazii-s-nachala-goda-1050932116.html

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