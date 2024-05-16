https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/aktsiya-noch-v-muzee-proydet-v-trekh-muzeyakh-sukhuma--1051096836.html

Акция "Ночь в музее" пройдет в трех музеях Сухума

Акция "Ночь в музее" пройдет в трех музеях Сухума

Sputnik Абхазия

Акция "Ночь в музее" проходит в Абхазии ежегодно, в этот день музеи открывают свои двери бесплатно для всех желающих. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T15:00+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазском государственном музее, Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа в субботу, 18 мая.В Абхазском госмузее будет представлена экспозиция, посвященная Александру Чачба-Шервашидзе. Будут показаны его личные вещи, кисти, портреты, пейзажи, графика. Отдел современности представит выставку к столетию бывшего директора музея Александра Тария, ветерана Великой Отечественной войны. В честь этого будут выставлены экспонаты, посвященные битве за Кавказ, а также его книги, информация о трудовой деятельности.В Музее Боевой Славы день открытых дверей начнется с 12:00 и продлится до позднего вечера. Посетители смогут увидеть две фотовыставки – ко дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и в честь первого министра обороны республики Владимира Аршба. В музее все еще открыта выставка памяти ветерана Великой Отечественной Войны Екатерины Синявской. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа начнет акцию к 19:00. В этом году программа посвящена 150-летию писателя, акцент будет сделан на личной жизни, семье, потомках. К 21:00 начнется свободное чтение стихов, планируется выступление поэтов, литераторов, музыкантов и прочтение коротких лекций о жизни Гулиа.Туристы, приходящие в Музей Боевой Славы в Сухуме, часто выходят со слезами на глазах и словами благодарности, рассказала Sputnik директор музея Мзия Бейя. По ее словам, зачастую туристы признаются, что не знали об истории Отечественной войны народа Абхазии. Представители музеев сошлись во мнении, что главная цель акции – привлечение молодого поколения, их знакомство с историей, традициями, литературой, наследием Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230518/noch-v-muzee-kak-proshla-aktsiya-v-sukhume-1045898089.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/lektsii-fotovystavki-stikhi-kakoy-budet-noch-v-muzeyakh--1051097297.html

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абхазия, ночь музеев, новости