https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/sgorevshee-zdanie-natsgalerei-abkhazii-mogut-vosstanovit-do-kontsa-2024-goda-1051098598.html

Сгоревшее здание Союза художников Абхазии могут восстановить до конца 2024 года

Сгоревшее здание Союза художников Абхазии могут восстановить до конца 2024 года

Sputnik Абхазия

Около 4000 картин сгорели в результате пожара в здании Союза художников Абхазии в ночь с 20 на 21 января. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T18:56+0300

2024-05-16T23:10+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Сгоревшее здание Союза художников Абхазии будет восстановлено до конца 2024 года, рассказал Sputnik директор объекта Сурам Сакания.По его словам, почти завершено строительство стропильных перекрытий, после чего будут настилать новую кровлю. Впереди также предстоят работы по установке дверей, окон и внутренней отделке.Сакания также рассказал о том, как ведутся реставрационные работы над картинами и скульптурами, которые частично уцелели во время пожара. Над этим работаю абхазские и российские специалисты.Абхазские реставраторы ждут специнструменты для восстановления поврежденных во время пожара картин.Инструменты эти найдены в интернете, но заказ еще не оплачен. Ожидается подтверждение денежного перевода от Минфина и Казначейства. Приобретение необходимых инструментов позволит реставраторам страны поэтапно работать над картинами.Уже подготовлены два больших стола с ламинированным покрытием и три небольших стола для более грубых работ.Сакания напомнил, что прибывшие практически сразу после пожара российские специалисты, восстановили 62 картины. Позже, они прислали абхазским коллегам приборы освещения для более удобной работы над восстановлением цветовых гамм и тонов.Абхазские реставраторы уже приступили к восстановлению некоторых картин. Например, реставратор Леонид Еник выбрал работы Хухута Авидзба, Анзор Сакания трудится над картинами Венеры Гагулия, Марианна Габлия готовит описания к пострадавшим картинам.По словам Сакания, для более эффективной работы также предстоит приобрести дорогостоящие фотоаппараты и компьютеры, которых у них сегодня нет.Он добавил, что предстоящим летом в Абхазию снова должна прибыть группа российских реставраторов и к этому времени нужно подготовить необходимые условия работы.Реставраторы России уже прислали в Минкульт Абхазии отчеты по восстановлению 21-й работы после пожара.Сурам Сакания рассказал в эфире радио о том, какие скульптуры и картины были найдены после пожара.Среди них скульптура "Наездники" Валентины Хурхумал, которая пострадала частично, и восстановить ее можно без серьезных вмешательств. Также удалось найти портреты и фрагменты работ других мастеров.Что касается графических работ абхазского художника Георгия Чачба-Шервашидзе, два портрета в его исполнении обгорели, но их еще можно восстановить. При этом Сакания отметил, что не каждый из абхазских реставраторов обладает опытом работы над графическими бумагами и нужны консультации со специалистами.По этой причине Сакания считает, что этот вид работ лучше отложить до приезда российских мастеров.После пожара в Нацгалерее Абхазии, многие соотечественники стали искать и приобретать работы абхазских мастеров за границей для передачи их на Родину, уточнил Сакания и добавил, что сложность заключается в российских законах, которые не позволяют вывозить за пределы государства культурные ценности.Решение этой проблемы Сакания видит в дополнительном соглашении между Министерствами культуры двух стран, который мог бы позволить доставить в республику эти работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/rossiyskie-restavratory-rasskazali-kak-budut-spasat-obgorevshie-kartiny-1049967669.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/sakaniya-rasskazal-o-zavershenii-pervogo-etapa-konservatsii-spasennykh-kartin-1050025143.html

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