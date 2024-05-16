https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/tri-apparata-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1051091854.html

Три аппарата для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

Три аппарата для майнинга изъяли на абхазо-российской границе

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. В последний раз Кабмин продлил запрет до 31 декабря 2024 года. 16.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-16T10:38+0300

2024-05-16T10:38+0300

2024-05-16T10:38+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Три аппарата для майнинга криптовалют изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Оборудование находилось в автомобиле Mercedes-Benz под управлением гражданина Абхазии Дейнека Э.И. Машина направлялась из России в Абхазию.Аппараты для майнинга изъяли. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html

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