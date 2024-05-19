https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/bolee-2400-zhiteley-abkhazskikh-sel-proshli-dispanserizatsiyu-s-nachala-proekta-1051121235.html

Более 2400 жителей абхазских сел прошли диспансеризацию с начала проекта

Более 2400 жителей абхазских сел прошли диспансеризацию с начала проекта

Sputnik Абхазия

Проект по диспансеризации населения, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов. 19.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-19T09:56+0300

2024-05-19T09:56+0300

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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. С начала проекта по диспансеризации населения медосмотр прошли более 2400 жителей абхазских сел, среди которых 2100 детей школьного возраста и 300 учителей. Об этом рассказал специалист отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Наур Хишба.Проект, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов. В работе было задействовано более 90 медицинских специалистов и 50 волонтеров.По словам Хишба, на приеме с врачами сидели волонтеры или сотрудники ВААК и записывали данные о состоянии здоровья пациента. Позже информация оформлялась в электронные таблицы, которые были переданы районным педиатрам и в Минздрав.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html

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