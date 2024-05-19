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Более 2400 жителей абхазских сел прошли диспансеризацию с начала проекта
Более 2400 жителей абхазских сел прошли диспансеризацию с начала проекта
Sputnik Абхазия
Проект по диспансеризации населения, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов. 19.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-19T09:56+0300
2024-05-19T09:56+0300
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СУХУМ, 19 мая – Sputnik. С начала проекта по диспансеризации населения медосмотр прошли более 2400 жителей абхазских сел, среди которых 2100 детей школьного возраста и 300 учителей. Об этом рассказал специалист отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Наур Хишба.Проект, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов. В работе было задействовано более 90 медицинских специалистов и 50 волонтеров.По словам Хишба, на приеме с врачами сидели волонтеры или сотрудники ВААК и записывали данные о состоянии здоровья пациента. Позже информация оформлялась в электронные таблицы, которые были переданы районным педиатрам и в Минздрав.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/predvaritelnye-itogi-vaak-rasskazal-o-dispanserizatsii-selskikh-shkolnikov-1046340110.html
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абхазия, новости, здравоохранение
Более 2400 жителей абхазских сел прошли диспансеризацию с начала проекта
09:56 19.05.2024 (обновлено: 10:49 19.05.2024)
Проект по диспансеризации населения, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов.
СУХУМ, 19 мая – Sputnik. С начала проекта по диспансеризации населения медосмотр прошли более 2400 жителей абхазских сел, среди которых 2100 детей школьного возраста и 300 учителей. Об этом рассказал специалист отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Наур Хишба.
Проект, реализуемый Всемирным абхазо-абазинским конгрессом при поддержке Минздрава, посетил 29 населенных пунктов. В работе было задействовано более 90 медицинских специалистов и 50 волонтеров.
По словам Хишба, на приеме с врачами сидели волонтеры или сотрудники ВААК и записывали данные о состоянии здоровья пациента. Позже информация оформлялась в электронные таблицы, которые были переданы районным педиатрам и в Минздрав.