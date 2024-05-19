https://sputnik-abkhazia.ru/20240519/sputnik-nedeli-podtopleniya-v-ochamchyre-i-nagrazhdeniya-medalyami-1051123305.html

Sputnik недели: подтопления в Очамчыре и награждения медалями

Sputnik недели: подтопления в Очамчыре и награждения медалями

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 мая. 19.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-19T19:37+0300

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2024-05-19T19:37+0300

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О том, кого наградили медалями "Ахьдз-Апша" I, II и III степени, кто пострадал во время подтоплений в Очамчырском районе и кого задержали сотрудники милиции по подозрению в госизмене, читайте в материале Sputnik.Подтопление в Очамчыре 13 мая река Дгамшь в Очамчырском районе вышла из берегов из-за сильного ливня, подтопило домовладения в селах Кутол, Джгярда и Гуада.Аслан Бжания посетил села Очамчырского района. Замглавы района Артемон Габелая доложил президенту, что подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи. В селе Кутол, по словам главы Геннадия Цулая, пострадало около 15 домов. Глава Джгярды Адамыр Амичба сообщил, что подтоплено около 8 домов, из-за обрушившегося моста 7 домовладений заблокировано. Всего в районе, по предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов. Бжания поручил начальнику Управления капстроительства Тимуру Агрба перекинуть всю технику госкомпании "Абхазберегозащита" в села Джгярда и Кутол. Глава государства обещал оказать помощь в восстановлении населенных пунктов после оценки масштабов ущерба.День рождения первого президента Первый президент Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герой Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года. Аслан Бжания почтил память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Церемония возложения прошла в селе Нижняя Эшера у мемориала Ардзинба. Более 60 фотографий из личного архива семьи Владислава Ардзинба и архива Музея Боевой Славы представили на выставке к 79-летию первого президента Абхазии. Экспозиция открыта до конца июня. "Настоящий герой" — выставка в память о Владиславе Ардзинба прошла Госмузее в Гудауте. В экспозиции было представлено 146 снимков, 34 из них — впервые.Госизмена Гражданина Абхазии и Грузии Каху Мурадова задержали в Гагре по подозрению в госизмене в пользу Грузии. При обыске у него обнаружили технические средства, указывающие на причастность к шпионской деятельности. По данным следствия, он собирал и передавал информацию спецслужбам Грузии в ущерб безопасности Абхазии. Мурадов поддерживал контакт с экс-командирами так называемого Гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки "Мхедриони", а также наемниками грузинского легиона, воюющими на стороне ВСУ. По словам задержанного, сотрудник СГБ Грузии Лаша Какубава давал ему личные поручения. Возбуждено уголовное дело, Мурадов находится под стражей.Вручение наград Аслан Бжания вручил ордена "Ахьдз-Апша" I, II и III степеней видным деятелям Абхазии, ученым, врачам и педагогам. Государственной награды удостоились 67 человек.Последний звонок Последний звонок в школах Абхазии прозвенит 22 мая. Об этом Sputnik сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения Аслан Кутелия. В 2024 году школы окончат примерно 1900 выпускников, из них девять кандидатов на золотую медаль и три на серебряную. Выпускные школьные экзамены для 9 и 11 классов пройдут с 30 мая по 20 июня, после будут проведены городские и районные балы.Выступление Капеллы Государственная хоровая капелла Абхазии выступила в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве. Абхазские музыканты выступили 14 мая в Серпуховском музыкально-драматическом театре, 15 мая – в Геронтологическом центре "Восточный" и с большим концертом в Центре современной музыки и исполнительских искусств "ТОН".XXIII Московский пасхальный фестиваль прошел с 25 апреля по 16 мая и включает три программы - симфоническую, хоровую и звонильную. Он охватил более 145 городов России и 5 странЭкономический форум Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии приняла участие в XV Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". В программе форума было более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов. Участники обсудили темы туризма, бизнеса, технологий, исламских финансов и инвестиций. Форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" будет способствовать укреплению отношений Абхазии со странами-участницами Организации исламского сотрудничества, сказала глава абхазской делегации президент ТПП Тамила Мерцхулава. По ее словам, контакты с ОИС позволят обсуждать вопросы сотрудничества и реализацию совместных проектов, организовать презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала Абхазии. Реконструкция аэропортаАслан Бжания провел выездное совещание координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба. На встрече обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий. На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов. Установлено ограждение производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона проходит по графику.Памяти Сарии Лакоба Память Сарии Лакоба почтили в Сухуме.Общественные и политические деятели, представители Общественной палаты и Министерства культуры возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Фотовыставка памяти Сарии Лакоба прошла в фойе Абхазского драмтеатра. На ней были представлены фотографии из личного архива семьи: Сария с мужем Нестором Лакоба, сыном Рауфом, членами семьи, друзьями. Также выставлены редкие кадры с похорон Нестора Лакоба.Информационный центрИнформационный центр президента Абхазии открылся в Сухуме. Он создан для оперативного информирования общественности по самому широкому кругу актуальных вопросов. Также в центре будут заниматься сбором, анализом и доставкой информации до общественности во взаимодействии с пресс-службами всех министерств и ведомств республики, об этом "Апсныпресс" рассказала координатор центра Милана Цвижба.Восстановление искусства Здание Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме планируют восстановить до конца 2024 года, рассказал Sputnik директор объекта Сурам Сакания. По его словам, почти завершено строительство стропильных перекрытий, после чего будут настилать новую кровлю. Также предстоят работы по установке дверей, окон и внутренней отделке. Страновая конференция Пятая страновая конференция организаций русских соотечественников "Единство соотечественников — залог развития" прошла в Сухуме 17 мая. По словам председателя КСОРС Олега Юрченко, за три года существования организации было проведено более 200 мероприятий.Главные достижения: Участники пятой страновой конференции КСОРС Абхазии приняли резолюцию.Главное: Научная конференция IV Международная научно-практическая конференциия "Аԥеиԥш" прошла в Сухуме 17 мая. Она была посвящена физико-математическому образованию.Цель конференции — обмен научной и практической информацией, определение основных задач в сфере воспитания инженерных и научных кадров. Президент Абхазии Аслан Бжания и министр просвещения Инал Габлия вручили дипломы победителям и призерам республиканских олимпиад среди школьников по математике и физике.Ночь в музее Акция "Ночь в музее" прошла в Абхазии 18 мая. В ней приняли участие Музей Боевой Славы, Государственный музей Абхазии, Литературно-мемориальный музей имени Гулиа, Музей Банка Абхазии. Личные вещи художника Александра Шервашидзе-Чачба и, предположительно, его рисунки выставили в Госмузее. Вещи Шервашидзе-Чачба привезла из Парижа в 1968 году его дочь Русудан. Директор музея денег Банка Абхазии Астамур Тания провел лекцию про экспонаты. Впервые посетителям представили инсталляцию художника и скульптора Архипа Лабахуа — деревянного коня. Фотовыставку "Искусство — неисчерпаемый источник" открыли в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте. В экспозиции представлено 233 снимка артистов, вокальных и танцевальных коллективов из Гудаутского района.

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