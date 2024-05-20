https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/faktory-razvitiya-turizma-v-abkhazii-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei--1051130229.html

Факторы развития туризма в Абхазии обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Факторы развития туризма в Абхазии обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Sputnik Абхазия

Круглый стол - "Факторы развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии" прошел в Центре социально-экономических исследований в понедельник 20 мая. 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T17:49+0300

2024-05-20T17:49+0300

2024-05-20T17:49+0300

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СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол - "Факторы развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии", состоялся в Центре социально-экономических исследований в понедельник 20 мая. Участники встречи проанализировали нынешнее состояние туристической отрасли в Абхазии и поделились мнениями как ее улучшить. Важнейшая отрасль экономикиОткрывая круглый стол директор ЦСЭИ Олег Дамениа подчеркнул, что с учетом большой значимости туристической сферы для Абхазии, ее нужно развивать. По его мнению, нужно создать такие условия, чтобы люди хотели побывать в республике. При этом важно, чтобы туристы могли не только любоваться природными красотами, но и как можно больше узнавали об истории республики, ее обычаях, культуре, архитектуре, добавил он.В продолжение встречи с докладом "Основные индикаторы состояния туристско-рекреационного комплекса Республики Абхазия в современной экономике" выступила экономист, сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба.Она отметила, что с 2018 года число объектов размещения значительно выросло. "Если в 2018 году это количество составляло 79, то на начало 2023 года, их количество значительно увеличилось и составило 828 единиц, то есть в десять раз больше", - привела она цифры.Это связано с вводом в эксплуатацию новых объектов размещения, учетом индивидуальных предпринимателей, занимающихся туризмом и постановкой на учет в налоговых органах хозяйствующих субъектов в сфере туризма. Также увеличилось количество отдыхающих, экскурсий, число койко-мест и объем оказанных услуг санаторно-курортными организациями, заметила Цушба.В 2023 году было введено в эксплуатацию 14 новых объектов в 4,5 тысяч койко-мест. При этом отметила Цушба, что нельзя забывать и о проблемах, которые существуют в области турима. Одна из основных проблем - слабо развитая туристическая инфраструктура, построенная еще во времена Советского Союза."Для ее восстановления у нас к сожалению, не хватает финансовых инвестиций. И другая немаловажная проблема, на которую нужно обратить внимание - неравномерное распределение в рекреационном плане туристического потока по территории страны. То есть остро встает вопрос расширения территории туризма, а именно использование туристического потенциала в восточных районах республики", - сказала Амра Цушба.В расширении туристического потока в последние годы появляются положительные моменты - открытие в 2021 году объекта размещения на тысячу койко-мест в селе Тамыш. В 2023 году в городе Очамчыра был открыт туристический комплекс, рассчитанный на 700 человек. В этом проекте было создано около 150 рабочих мест для местных жителей, подчеркнула она.Нужно совершенствовать законодательную базуС оценкой туристической деятельности в республике выступила президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. "С каждым годом у нас инфраструктура в этом направлении налаживается, отели раньше готовятся. Открылось большое количество отелей полного цикла, которые хотят работать круглый год, они готовы встречать туристов весь год. Заканчиваются стройки, которые должны были закончиться, чистятся территории", - заявила Калягина.Вместе с тем, одной из главных проблем остается недостаточное развитие инфраструктуры, особенно в районах, которые далеки от популярных туристических направлений. Это проблемы с обеспечением электроэнергией, недостаточно развитая логистика, и проблемы с дорогами, перечислила она.Главный вопрос, который необходимо решить для стабильного развития туризма в Абхазии - обеспечение отрасли законодательной базой, включая вопросы налогообложения, лицензирования, сертификации, заявила Анна Калягина."Туристическая сфера развивается довольно интенсивно, парой нормативная база не успевает. Мы говорим постоянно о том, что закон о туристической деятельности был принят очень давно в 2005 году. Закон устаревший, он уже не отвечает даже современным терминологиям, которые существуют", - добавила она.Член Общественной палаты Абхазии Астамыр Ахба также считает важным совершенствовать законодательную базу в туристической сфере. По его словам, необходимо принимать закон об использовании и благоустройства пляжных и парковых зон."Вы видите что происходит с нашими набережными и парковыми зонами. Также нужен закон о лечебно-курортном развитии, у нас вообще нет закона о курортах. Кроме того, необходим закон о тишине, вот эти законы нам нужно принимать, после чего у нас поменяется социальный портрет туриста", - заметил Ахба.Старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар рассказала, что одной из проблем туристической отрасли остается работа нелегальных гидов. Только в 2024 году было выписано около 50 протоколов за проведение незаконных экскурсий. Работу для противодействия нелегалам будет усиливаться.

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