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Закон, безопасность и сотрудничество: круглый стол на тему туризма прошел в Гагре

Закон, безопасность и сотрудничество: круглый стол на тему туризма прошел в Гагре

В круглом столе "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества" обсудили ряд вопросов, касающихся развития туристической отрасли республики. 06.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-06T19:10+0300

2023-06-06T19:10+0300

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О том, какой новый закон планируют разработать в Абхазии, почему так важна классификация гостиниц и отелей, как защитить права туристов и обеспечить их безопасность, какие задачи ставит перед собой "Абхазо-российская туристическая ассоциация", читайте в материале корреспондента Sputnik.История и главные конкурентыВстреча участников круглого стола на тему "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества" состоялась в гагрском отеле "Garden Resort", который в советское время назывался "Украиной".Модератор встречи, глава Минтуризма республики Теймураз Хишба рассказал историю Гагры и то, какое важное место занимает город и весь район для туристической индустрии страны. На круглом столе присутствовали гости из России, которые впервые посетили Абхазию.Министр уверен в необходимости борьбы за российских туристов с конкурентами, в числе которых он видит также соседнюю Грузию. С учетом возобновления авиасообщения между ней и Россией, Хишба назвал Грузию одним из главных конкурентов в этом вопросе.Он не согласился с утверждением, что у россиян из-за международных санкций небольшой выбор направлений для отдыха, кроме Абхазии. В качестве аргумента он привел список стран, куда они могут попасть прямыми рейсами и провести свой отпуск – Турция, Египет, Катар, ОАЭ, Куба, Венесуэла, Марокко, Тунис."Это серьезный для нас сигнал, чтобы мы развивались. Наша задача с нарастающим конкурентным потоком увеличить туристический поток из России, не потерять платежеспособного туриста. Сделать это можно только путем формирования конкурентно способного туристического продукта, постоянно повышая уровень качества и безопасности", - подчеркнул министр.В числе направлений, которые требуют улучшения, Хишба назвал предоставление качественных услуг, общественное питание, развитие технологий.Новый закон и безопасностьПовестка круглого стола состояла из трех пунктов - подготовка законопроекта "О туризме в Республике Абхазия", актуальные вопросы безопасности и защиты прав туристов, а также деятельность НП "Абхазо-российская туристическая ассоциация (АРТА)".Что касается закона "О туризме", Хишба обратился к присутствовавшим на круглом столе депутатам Парламента и сказал, что им предстоит большая совместная работа. Разработать новый проект закона планируют к осени 2023 года."Вы знаете, что закон Республики Абхазия не менялся с 2005 года. Объективно говоря, он устарел и, наверное, он мало что имеет общего с сегодняшними реалиями. Закон должен отвечать всем современным требованиям и отвечать нуждам туристов, государства и предпринимателей в сфере туризма",- уверен глава ведомства.По словам министра, обсуждение законопроекта будет вестись в максимально открытом режиме с привлечением предпринимателей, отельеров, рестораторов, туроператоров, представителей районов страны.Заключительную версию проекта планируют обсудить на Национальном туристическом конгрессе, который пройдет в Абхазии по окончании летне-курортного сезона.Хишба уверен, в закон должны войти такие нормативно-правовые положения, как система классификации коллективных средств размещения, развитие современных технологий, создание и внедрение автоматической системы учета туристов.По словам главы ведомства, в решении этих задач абхазская сторона рассчитывает на поддержку российских коллег. Он напомнил, что по поручению президента республики он возглавляет рабочую группу по вопросам развития страхования в туризме. За время существования этой группы наработан значительный объем материалов, которые могут быть использованы в государственном регулировании этого направления.Зампредседателя правления Национальной ассоциации туристов, специалист в сфере законодательства о туризме Александр Кудреватых признался, что в Абхазии впервые и был приятно удивлен природой республики, но больше всего его впечатлило гостеприимство местного населения.Кудреватых отметил, что важно сделать готовящийся закон "О туризме в Абхазии" актуальным и отвечающим современным реалиям, что позволило бы создать устойчивую нормативную базу на десятилетия вперед.Классификация объектов размещенияУчастники круглого стола подробно остановились на теме классификации объектов размещения в Абхазии. Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко подчеркнул, что туроператоры или же системы бронирования не имеют права указывать в своих путевках количество звезд отелей, если эти объекты не прошли классификацию.В случаях, когда количество звезд указано, а надлежащих документов нет, то это расценивается как обман потребителя и административное правонарушение, добавил он.Проректор Московского университета имени Грибоедова, секретарь Абхазо-российской туристической ассоциации "Арта" Николай Королев считает, что классификация объектов размещения, в первую очередь, нужна для предоставления потребителю сведений о качестве услуг и это демонстрация лояльности со стороны гостиниц, отелей к своим клиентам.В большинстве стран для классификации используют звезды, например, в Греции - буквы, а в Великобритании - короны."Классификация означает большую прозрачность, большую информированность и согласованность в оценке гостиницы. Понятно, что основной потребитель в Абхазии – это туристы из России. Они уже опытные, они уже наездились и понимают, что какой уровень сервиса он должен быть представлен в соответствии с количеством звезд", - сказал Королев.Он также выразил уверенность, что внедрение этой системы поможет республике привлечь дополнительный поток туристов. В качестве потенциальных гостей Абхазии он также видит в гражданах Белоруссии и Казахстана.Реклама и двустороннее взаимодействиеУчастники круглого стола сошлись на мнении, что реклама необходима для развития туристической индустрии любой страны. В контексте этой темы, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба объявил партнерами ведомства крупное российское издание "Аргументы и факты", которые подготовило цикл материалов об Абхазии.Уже вышла статья о Гагре, к выпуску готовится репортаж об Очамчыре, а затем ожидают статью о Ткуарчале."Гагра – это туристический центр, но, если своими действиями, мы сможем помочь таким городам, как Очамчыра и Ткуарчал, думаю, это многого стоит. Такую рекламу мы не смогли финансово обеспечить. Это стало возможным благодаря нашему желанию создать "Абхазо-российскую туристическую ассоциацию", - отметил Хишба.Генеральным директором "Абхазо-российской туристической ассоциации" был назначен Таращ Хутаба, который объяснил, что деятельность ассоциации будет направлена на развитие и продвижение туристических продуктов республики, внедрение классификации объектов размещения, обеспечение безопасности туристов и соблюдения их прав."Мы также будем содействовать и помогать создавать закон о туризме. Ассоциация была создана, как абхазскими туристическими предприятия, так и российскими некоммерческими объединениями. Членство в ассоциации абсолютно открытие, деятельность прозрачная", - сказал ХутабаОн также предложил министру туризма Абхазии Теймуразу Хишба возглавить наблюдательный совет при ассоциации.

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туризм, абхазия, минтуризма, отдых в абхазии, гагра