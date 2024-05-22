https://sputnik-abkhazia.ru/20240522/svo-volchansk--bez-banderovtsev-vsu--bez-verkhovnogo-komika-1051143048.html

СВО: Волчанск – без бандеровцев, ВСУ – без верховного комика

СВО: Волчанск – без бандеровцев, ВСУ – без верховного комика

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 22.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-22T09:00+0300

2024-05-22T09:00+0300

2024-05-22T09:00+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКонституционное завершение президентских полномочий Владимира Зеленского придает киевскому режиму особую "безбашенность". Впрочем, военных успехов и разумных политических решений Киев, Вашингтон и Брюссель не достигали и ранее.Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов ранее заявил The New York Times: "Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого нет в резерве", и спрогнозировал новое наступление ВС РФ в Сумской области. Объективно Россия все более доминирует на украинском ТВД, располагает значительными силами и средствами для наступления сразу на нескольких новых направлениях.Под ударами российских войск противник 17 – 20 мая оставил села Зыбино – восточнее и западнее Волчанска соответственно. Освобождение села Старица позволило перекрыть поставки боеприпасов и резервов ВСУ в направлении Волчанска.На харьковском направлении ВС России наступают также со стороны ЛНР – западнее города Сватово. Освобожден от бандеровцев последний крупный поселок ЛНР – Белогоровка. Дальнейшее продвижение к юго-западу от Волчанска и к северо-западу от Сватово угрожает большим "котлом" купянской группировке ВСУ.Продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Липцы – в 15 км от Харькова. На этом участке украинское командование безрассудно сжигает все резервы, потому что верховный комик приказал удерживать Волчанск и Липцы до июньского "саммита мира" в Швейцарии. Условия мира традиционно диктуют победители, а побежденные – капитулируют (в нашем случае это ВСУ и НАТО). Однако здравомыслию с Зеленскими, Байденами и Столтенбергами не по пути. Кроме того, Зеленский с 21 мая нелегитимен. Даже если официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик считает иначе, сегодня ВСУ де-юре потеряли верховного главнокомандующего.Не в коня кормРазвивая наступление, российские войска 20 мая на Артемовском направлении выбили противника из Клещеевки, и завершают зачистку села. Началась ликвидация крупной группировки ВСУ в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) западнее Горловки. Близко расположенный к Донецкой агломерации "Нью-Йоркский" укрепрайон противника остается одним из крупнейших, поэтому здесь наиболее активно работают артиллерия и бомбардировочная авиация. На Угледарском направлении – завершается освобождение Парасковиевки (Покровский район), которое позволит развить инициативу, увеличить контролируемую территорию к северу от города Угледара. ВС России практически ежесуточно наносят комбинированные удары высокоточными ракетным оружием и дронами "Герань" по объектам и логистике ВСУ в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской, Черкасской и других областях, подконтрольных Киевскому режиму. Попытки киевского режима организовать "психические атаки" беспилотников по российским НПЗ носят медийный характер, остаются безрезультатными – российские средства ПВО и РЭБ уничтожают до 103 дронов ВСУ в сутки.Вашингтон осознает опасность российского возмездия, и глава Пентагона 20 мая на совещании "Рамштайн" еще раз подтвердил запрет на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ (новые российские регионы Запад не признает). Ранее Киев настойчиво просил отменить любые ограничения по применению американского оружия.Одиозный иноагент Михаил Ходорковский дал крайне негативный прогноз: не позднее 2026 году от бандеровской Украины останется только Львов, "если туда войдут войска НАТО в лице Польши".Вопреки пафосной стратегии и откровенной демагогии политиков и военачальников США, выделенные западными "донорами" за два года сотни миллиардов долларов на войну с Россией лишь приумножили потери ВСУ, послужили военно-политическому и технологическому унижению стран НАТО. И высокопоставленный американский генерал Кристофер Каволи прав лишь в одном: "Даже после окончания войны на Украине Россия останется угрозой". Навсегда, но исключительно для самопровозглашенных "гегемонов" и безрассудных агрессоров в лице США и их вассалов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, нато, россия, украина, министерство обороны рф