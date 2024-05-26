https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/sputnik-nedeli-den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-i-posledniy-zvonok-1051176296.html

Sputnik недели: День памяти жертв Кавказской войны и последний звонок

Sputnik недели: День памяти жертв Кавказской войны и последний звонок

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 20 по 26 мая. 26.05.2024, Sputnik Абхазия

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На этой неделе в Абхазии отметили День памяти жертв Кавказской войны, в школах республики прозвучал последний звонок, президент Аслан Бжания проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Сухуме.SputnikДень памяти жертв Кавказской войныДень памяти жертв Кавказской войны отметили в Абхазии 21 мая. Памятный вечер прошел в Абхазском драмтеатре. На сцене прозвучал отрывок из поэмы Рушбея Смыр "Семра" в исполнении актера Даура Арухаа об убыхской девушке, предки которой вынуждены были покинуть свой дом.Народная артистка Абхазии Виолетта Маан исполнила колыбельную "Шьишь-нани", ей аккомпанировал Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария.От площади имени Сергея Багапш до памятника махаджирам состоялось памятное шествие. Участники несли в руках абхазские и адыгские флаги, факелы.Ритуальный костер и поминальную свечу (ашьамака) традиционно зажгли после возложения цветов к памятнику Махаджирам в Сухуме.В Гудауте также проходили памятные мероприятия. Фотовыставка "Боль", посвященная памяти жертв махаджирства, открылась в Государственном музее имени Сергея Дбар в Гудауте. Экспозиция состочла из 122 копий снимков, датируемых XIX и XX веками, из архива историка Руслана Гожба.На них изображены вынужденные переселенцы из Абхазии в Турцию во время Кавказской войны и их потомки.21 мая 1864 года — день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.Последний звонокПоследний звонок прозвенел в 153 школах Абхазии в 22 мая. В 2024 году школы Абхазии окончили 1900 выпускников, из них 12 кандидатов на золотую и серебряную медаль.Последний звонок по традиции прошел празднично и красочно. Выпускники выступали с речами, танцами, представлениями и песнями. В небо запускали шары, первоклассники дарили цветы и получали подарки.Инспекция президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания 25 мая проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ в Сухуме.Все объекты и участки, которые посетили президент и глава столичной администрации Беслан Эшба выполняются за счет бюджетных средств Сухума.На укладку асфальта протяженностью 850 метров, на замену коммуникаций, прокладку водопроводных труб и строительство ливневых каналов на улице Ардзинба было выделено около 50 миллионов рублей, 10 миллионов рублей из которых направили из государственного бюджета.Работы планируют завершить в течение двух недель, если не помешают погодные условия. Запланирована замена коммуникаций от улицы Харания до Титова, доложил президенту глава столицы. Эшба подчеркнул, что ремонт этого участка улицы Ардзинба и других участков разгрузит автомобильный трафик в центральной части столицы.Бжания и Эшба также посетили детский сад "Апра" на Маяке, Сухумскую городскую больницу, а также Сухумскую гору.Спецприз Абхазского драмтеатраСпектакль "Ловелас" Абхазского драмтеатра получил спецприз "За обращение к русской классике" на фестивале "Туганлык".На встрече с руководителями театров, участвовавших в фестивале, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова поблагодарила коллектив Абхазского театра за участие в фестивале и выразила уверенность в расширении сотрудничества между учреждениями культуры двух республик.Спектакль "Ловелас" в постановке режиссера Адгура Кове по мотивам романа Достоевского "Бедные люди" показали на фестивале на абхазском языке с синхронным переводом.Посмертный "Орден Мужества""Орденом Мужества" посмертно награжден Владимир Харабуа, погибший в январе этого года во время штурма Авдеевки. Указ подписал президент Аслан Бжания. Орден вдове вручил глава СГБ Темур Ахиба.Боец интербригады "Пятнашка" с позывным "Микич" награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при участии в штурмовых операциях в зоне проведения СВО на территории ДНР.Культурный марафон24 мая президент Аслан Бжания посетил открытие культурно-образовательного проекта "Культурный марафон" на платформе "Гума".Главе государства показали народные музыкальные инструменты и рассказали об истории их создания. Экспонаты предоставили абхазский госмузей и Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии.Лекцию об абхазских народных музыкальных инструментах для участников мероприятия провел заслуженный работник культуры Денис Арухаа."Культурный марафон" — образовательно-просветительский проект, цель которого — продвижение и популяризация абхазских национальных традиций. В рамках марафона будут проходить лекций, мастер-классы от абхазских художников, этнографов, ученых, ремесленников и деятелей искусств.Проект будет проходить четыре месяца при поддержке Администрации президента Абхазии.Гастроли абхазских ансамблейГосансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш выступил на VII Международном фестивале православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси" в Орле.Приветственнный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания зачитала врио министра культуры Динара Смыр. Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет борьбу за справедливость, сохранение культуры и торжество традиционных ценностей.Еще один коллектив из Абхазии - ансамбль "Кавказ" принял участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале "Шолоховская весна", посвященном 119 годовщине со дня рождения Михаила Шолохова.ё

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абхазия, общество, политика, аслан бжания, культура