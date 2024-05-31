https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/svo-yavorovskiy-udar-kinzhalom-po-ozhidaniyam-f-16-1051211129.html

СВО: яворовский удар "Кинжалом" по ожиданиям F-16

СВО: яворовский удар "Кинжалом" по ожиданиям F-16

Sputnik Абхазия

Sputnik, Александр Хроленко 31.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-31T09:00+0300

2024-05-31T09:00+0300

2024-05-31T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

нато

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Sputnik, Александр ХроленкоПосле жесткого "ташкентского" предупреждения российского президента Владимира Путина "заигравшимся" в зоне СВО европейским соседям Вооруженные силы РФ ударили гиперзвуковыми "Кинжалами" и крылатыми ракетами Х-101 по центрам управления и командным пунктам с натовскими специалистами. Эти "легионеры" ВСУ до поры ощущали себя в относительной безопасности – в подземных бункерах на территории Львовской, Хмельницкой, Винницкой областей. И до 29 мая готовились к приему F-16.Расположенный в 24 км от границы с Польшей Яворовский полигон и его иностранные обитатели значительно пострадали после ракетного удара ВС России весной 2022 года. Инфраструктуру этого "Международного центра миротворчества и безопасности ВСУ" с тренировочной базой в стиле "kill house" восстанавливали долго и дорого, создали целый комплекс заглубленных сооружений – командный пункт ВВС, офисные и бытовые помещения для обучения специалистов ВСУ и проживания более 300 натовских инструкторов (военных советников).В подземных бункерах украинских летчиков готовили к боевым вылетам с координацией в режиме онлайн из центра управления НАТО на территории Польши. Виртуально отрабатывали полеты F-16 (звеньями) с заходом на Украину для пуска ракет по территории РФ и возвращения на польский аэродром.После российского удара 29 мая не всем удалось вернуться в реальность. Появились данные о 179 убитых и более 200 раненых натовских военнослужащих, которых теперь активно вывозят в Польшу и ФРГ. Турецкие издания сообщили даже о 300 погибших "легионерах" из Франции, Польши, США и других стран, возможно, с учетом пораженных военных объектов в Стрые, Дрогобыче, Дублянах.Массовое участие в боевых действиях на украинском ТВД иностранных специалистов разведки и операторов высокоточных оружейных систем секретом для Москвы не является и гиперзвуковое продолжение следует.На фоне западных обещаний "очень скорого" получения Украиной первых F-16 из Бельгии, ВС России в ночь на 30 мая нанесли комбинированные удары по авиабазе в Староконстантинове, заглубленному командному пункту под Винницей, аналогичным объектам в Полтавской, Черниговской, Хмельницкой и Харьковской областях. Аэродром Староконстантинов "утюжат" не впервые и особенно методично – там ВСУ пытались строить специальные укрытия для базирования F-16.Угол падения "священной коровы"Из обещанных киевскому режиму рядом европейских стран 85 истребителей F-16 Бельгия намерена передать 30 машин (до 2028 года). Брюссель участвует в многонациональной натовской программе поставок самолетов и подготовки украинских летчиков хедлайнером. Позднее подключатся Нидерланды, Дания и Норвегия, которые передадут 24, 19 и 12 самолетов соответственно. Мало, но суть не в количестве.Популярные американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM дальностью до 150 км и ракета "воздух – воздух" AIM-120D дальностью до 180 км в дуэльной ситуации заведомо проигрывают российской гиперзвуковой ракете "воздух-воздух" Р-37М, которая поражает воздушные цели на расстоянии 300 – 400 км.Эффективные и дальнобойные российские средства ПВО и РЭБ – также вне конкуренции, это признают и на Западе. Поэтому даже единовременной поставки всех 85 истребителей F-16 "призракам Киева" хватит в лучшем случае до осени. Необходимое количество обученных летчиков – отдельная большая проблема ВСУ и НАТО, а главная – отсутствие безопасных аэродромов базирования на подконтрольной территории.Можно гипотетически допустить размещение украинских F-16 на приграничной территории Польши или Румынии, однако "священные коровы" американского ВПК на современном европейском поле боя долго не живут. Это доказали танки Abrams, БМП Bradley и прочие. Истребители F-16 исключением не станут, и шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C им не помогут.Российский президент Владимир Путин 28 мая напомнил властям враждебных государств, что им не удастся переложить ответственность за удары западным оружием по объектам в глубине территории РФ на своих киевских прокси.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Соединенные Штаты сильно рискуют. Европейские страны альянса "с небольшой территорией и очень плотным населением" стоят на краю пропасти.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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