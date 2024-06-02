https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/kulturnaya-afisha-abkhazii-otchetnyy-kontsert-i-yarmarka-selkhozproduktsii-1051249602.html

Культурная афиша Абхазии: отчетный концерт и ярмарка сельхозпродукции

Культурная афиша Абхазии: отчетный концерт и ярмарка сельхозпродукции

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 3 по 9 июня. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T22:46+0300

2024-06-02T22:46+0300

2024-06-02T22:46+0300

в абхазии

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культура

театр

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SputnikАбхазский государственный драмтеатр 4 июня в 19:00 в театре покажут спектакль "Дядя Ваня". В основе постановки от режиссера Бенара Кове попытка найти ответ на вопрос - что делать, если начинает казаться, что жизнь прожита зря? Абхазский государственный молодежный театр 5 июня в 19:00 артисты покажут постановку "Синьор из высшего общества" режиссера Эсмы Джения. Синьор Папагатто, используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, непринужденно общается с богатыми гостями, и при этом тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда Папагатто понимает, что растрачивает свои таланты впустую...РУСДРАМ5 июня в 18:30 и 8 июня в 17:30 пройдет спектакль "Евгений Онегин". Сюжет о скучающем цинике, который решил уехать в деревню в поисках смысла жизни. В новом спектакле Театра Искандера разворачивается в историю поиска любви, близкую любому зрителю. 6 июня в 18:30 и 9 июня в 17:30 - "Софичка". Пронзительная история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. Фазиль Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. Абхазская государственная филармония 3 июня в 18:00 "Парад концертов". В сопровождении Государственного камерного оркестра выступят ученики музыкальных школ и школ искусств республики, студенты сухумского Музучилища имени Чичба. "ГУМА" 7 июня в 11:00 проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) проведет ярмарку, посвященную Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. Цчастники проектов представят свою натуральную продукцию: разные виды сыра, местные овощи, творог, мед, абхазские вина, ликеры и многое другое.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/spektakl-lovelas-abkhazskogo-dramteatra-poluchil-spetspriz-na-festivale-tuganlyk-1051164690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240514/rusdram-edet-s-gastrolyami-v-barnaul-1051080143.html

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