https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/den-rozhdeniya-pushkina-otmetili-v-abkhazii-1051288840.html

День рождения Пушкина отметили в Абхазии

День рождения Пушкина отметили в Абхазии

Sputnik Абхазия

Поэт, писатель, основоположник современного русского языка Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этот день в России и других странах мира отмечается... 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T15:15+0300

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения великого русского поэта Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику в Сухуме и чтением стихов в Ботаническом саду. Памятная встреча под сенью многовековой липы проходит 12 лет подряд. Выступившие на мероприятии рассказали о роли и значимости "солнца русской поэзии" для русской и мировой литературы. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что Пушкин – не просто поэт и писатель, а личность гораздо большего масштаба. "Иметь и создать словарь Пушкина, состоящий из 23 тысяч уникальных слов – это, конечно же, дорогого стоит. Благодаря ему на нашей планете 250 миллионов человек говорят на русском языке, это очень важно", – заметил он. Затем советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственный адрес от министра иностранных дел Сергея Лаврова. "На родном языке Пушкина и Толстого, Достоевского и Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения. Его востребованность подтверждается широким использованием в качестве официального или рабочего языка различных многосторонних структур", – в частности, говорится в письме. На встрече звучали переводы стихотворений Пушкина на абхазский язык. Ученики сухумских школ прочли произведения автора и показали театрализованные представления по следам его творчества. День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.

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