https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/den-rozhdeniya-pushkina-otmetili-v-abkhazii-1051288840.html
День рождения Пушкина отметили в Абхазии
День рождения Пушкина отметили в Абхазии
Sputnik Абхазия
Поэт, писатель, основоположник современного русского языка Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этот день в России и других странах мира отмечается... 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T15:15+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения великого русского поэта Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику в Сухуме и чтением стихов в Ботаническом саду. Памятная встреча под сенью многовековой липы проходит 12 лет подряд. Выступившие на мероприятии рассказали о роли и значимости "солнца русской поэзии" для русской и мировой литературы. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что Пушкин – не просто поэт и писатель, а личность гораздо большего масштаба. "Иметь и создать словарь Пушкина, состоящий из 23 тысяч уникальных слов – это, конечно же, дорогого стоит. Благодаря ему на нашей планете 250 миллионов человек говорят на русском языке, это очень важно", – заметил он. Затем советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственный адрес от министра иностранных дел Сергея Лаврова. "На родном языке Пушкина и Толстого, Достоевского и Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения. Его востребованность подтверждается широким использованием в качестве официального или рабочего языка различных многосторонних структур", – в частности, говорится в письме. На встрече звучали переводы стихотворений Пушкина на абхазский язык. Ученики сухумских школ прочли произведения автора и показали театрализованные представления по следам его творчества. День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/yubileynaya-data-totalnyy-diktant-proshel-v-abkhazii-1050819363.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/tsentry-izucheniya-russkogo-yazyka-otkryli-v-sukhume-i-gale-1049648932.html
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абхазия, сухум
День рождения Пушкина отметили в Абхазии
15:15 06.06.2024 (обновлено: 15:41 06.06.2024)
Поэт, писатель, основоположник современного русского языка Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этот день в России и других странах мира отмечается День русского языка.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. День рождения великого русского поэта Александра Пушкина традиционно отметили возложением цветов к памятнику в Сухуме и чтением стихов в Ботаническом саду.
Памятная встреча под сенью многовековой липы проходит 12 лет подряд. Выступившие на мероприятии рассказали о роли и значимости "солнца русской поэзии" для русской и мировой литературы.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что Пушкин – не просто поэт и писатель, а личность гораздо большего масштаба.
"Иметь и создать словарь Пушкина, состоящий из 23 тысяч уникальных слов – это, конечно же, дорогого стоит. Благодаря ему на нашей планете 250 миллионов человек говорят на русском языке, это очень важно", – заметил он.
Затем советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственный адрес от министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"На родном языке Пушкина и Толстого, Достоевского и Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить роль русского языка как средства межнационального и международного общения. Его востребованность подтверждается широким использованием в качестве официального или рабочего языка различных многосторонних структур", – в частности, говорится в письме.
На встрече звучали переводы стихотворений Пушкина на абхазский язык. Ученики сухумских школ прочли произведения автора и показали театрализованные представления по следам его творчества.
День рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. В этот день в России и в мире также отмечается День русского языка.