https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/drony-vpervye-primenili-v-borbe-s-palmovymi-dolgonosikami-v-abkhazii-1051288276.html

Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии

Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии

Sputnik Абхазия

Самый проблемный участок в Абхазии, зараженный долгоносиком, это территория государственной дачи в Новом Афоне. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T13:59+0300

2024-06-06T13:59+0300

2024-06-06T14:49+0300

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борьба с самшитовой огневкой

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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. По его словам, государственная дача в Новом Афоне - наиболее проблемный в этом смысле участок по стране. Дрон может поднять около 40 литров пестицида и обработать пальмы. Этот метод очень удобен, и если он будет также эффективен, как и борьба с паразитами вручную, то Читанава намерен приложить усилия для более широкого его применения. Так, современные технологии можно будет использовать в труднодоступных местах и в борьбе с другими видами вредителей, в особенности американской бабочкой. С годами также стала выше эффективность препаратов в борьбе с пальмовыми долгоносиками, подчеркнул Читанава. "Если в 2018 году мы вырубили (в Сухуме, прим.)18 пальм за один вегетационный период, то в последующие годы и по сей день вырубили только три. Это говорит об устойчивой динамике применяемых нами препаратов", - отметил он. Что до самшитовой огневки, то в низменных районах республики ее уже быть не должно, этот вредитель обитает только внутри бассейна реки Бзыбь "Правда, к сожалению, в этом году здесь в городе (в Сухуме, прим.) в нескольких местах были обнаружены очаги поражения декоративных самшитов, высаженных в городских парках. Я даже не знаю с чем это связать, но, по большому счету, на низменности огневки уже не должно быть", - отметил он. Читанава также поделился позитивной новостью о том, что на всей территории Абхазии, где огневка погубила самшит, обнаружены молодые всходы этого дерева возрастом от года до пяти лет. По этой причине говорить о полной гибели самшита в республике, будет неправильным. "Идет постепенное восстановление. Надеюсь, что климат и прочие экологические условия помогут самшиту преодолеть эти трудности", - сказал он. При этом он подчеркнул, что обработка препаратами самшита от огневки все же необходима и будет продолжена. Уже поступали сигналы о том, что после первого этапа обработки, что на некоторых участках снова появились гусеницы вредителя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/rasteniya-v-parkakh-sukhuma-obrabatyvayut-ot-vrediteley-1050834012.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html

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абхазия, новости, самшит, пальмы, борьба с вредителями в абхазии, борьба с самшитовой огневкой