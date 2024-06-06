https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/drony-vpervye-primenili-v-borbe-s-palmovymi-dolgonosikami-v-abkhazii-1051288276.html
Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии
Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии
Sputnik Абхазия
Самый проблемный участок в Абхазии, зараженный долгоносиком, это территория государственной дачи в Новом Афоне. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T13:59+0300
2024-06-06T13:59+0300
2024-06-06T14:49+0300
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борьба с самшитовой огневкой
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. По его словам, государственная дача в Новом Афоне - наиболее проблемный в этом смысле участок по стране. Дрон может поднять около 40 литров пестицида и обработать пальмы. Этот метод очень удобен, и если он будет также эффективен, как и борьба с паразитами вручную, то Читанава намерен приложить усилия для более широкого его применения. Так, современные технологии можно будет использовать в труднодоступных местах и в борьбе с другими видами вредителей, в особенности американской бабочкой. С годами также стала выше эффективность препаратов в борьбе с пальмовыми долгоносиками, подчеркнул Читанава. "Если в 2018 году мы вырубили (в Сухуме, прим.)18 пальм за один вегетационный период, то в последующие годы и по сей день вырубили только три. Это говорит об устойчивой динамике применяемых нами препаратов", - отметил он. Что до самшитовой огневки, то в низменных районах республики ее уже быть не должно, этот вредитель обитает только внутри бассейна реки Бзыбь "Правда, к сожалению, в этом году здесь в городе (в Сухуме, прим.) в нескольких местах были обнаружены очаги поражения декоративных самшитов, высаженных в городских парках. Я даже не знаю с чем это связать, но, по большому счету, на низменности огневки уже не должно быть", - отметил он. Читанава также поделился позитивной новостью о том, что на всей территории Абхазии, где огневка погубила самшит, обнаружены молодые всходы этого дерева возрастом от года до пяти лет. По этой причине говорить о полной гибели самшита в республике, будет неправильным. "Идет постепенное восстановление. Надеюсь, что климат и прочие экологические условия помогут самшиту преодолеть эти трудности", - сказал он. При этом он подчеркнул, что обработка препаратами самшита от огневки все же необходима и будет продолжена. Уже поступали сигналы о том, что после первого этапа обработки, что на некоторых участках снова появились гусеницы вредителя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/rasteniya-v-parkakh-sukhuma-obrabatyvayut-ot-vrediteley-1050834012.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/desyatki-sosen-postradali-v-rezultate-shtorma-v-pitsunde-1049268161.html
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абхазия, новости, самшит, пальмы, борьба с вредителями в абхазии, борьба с самшитовой огневкой
абхазия, новости, самшит, пальмы, борьба с вредителями в абхазии, борьба с самшитовой огневкой
Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии
13:59 06.06.2024 (обновлено: 14:49 06.06.2024)
Самый проблемный участок в Абхазии, зараженный долгоносиком, это территория государственной дачи в Новом Афоне.
СУХУМ, 5 июн – Sputnik.
Дроны впервые применили в борьбе с пальмовыми долгоносиками в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik
глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
По его словам, государственная дача в Новом Афоне - наиболее проблемный в этом смысле участок по стране.
Дрон может поднять около 40 литров пестицида и обработать пальмы. Этот метод очень удобен, и если он будет также эффективен, как и борьба с паразитами вручную, то Читанава намерен приложить усилия для более широкого его применения. Так, современные технологии можно будет использовать в труднодоступных местах и в борьбе с другими видами вредителей, в особенности американской бабочкой.
С годами также стала выше эффективность препаратов в борьбе с пальмовыми долгоносиками, подчеркнул Читанава.
"Если в 2018 году мы вырубили (в Сухуме, прим.)18 пальм за один вегетационный период, то в последующие годы и по сей день вырубили только три. Это говорит об устойчивой динамике применяемых нами препаратов", - отметил он.
Что до самшитовой огневки, то в низменных районах республики ее уже быть не должно, этот вредитель обитает только внутри бассейна реки Бзыбь
"Правда, к сожалению, в этом году здесь в городе (в Сухуме, прим.) в нескольких местах были обнаружены очаги поражения декоративных самшитов, высаженных в городских парках. Я даже не знаю с чем это связать, но, по большому счету, на низменности огневки уже не должно быть", - отметил он.
Читанава также поделился позитивной новостью о том, что на всей территории Абхазии, где огневка погубила самшит, обнаружены молодые всходы этого дерева возрастом от года до пяти лет. По этой причине говорить о полной гибели самшита в республике, будет неправильным.
"Идет постепенное восстановление. Надеюсь, что климат и прочие экологические условия помогут самшиту преодолеть эти трудности", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что обработка препаратами самшита от огневки все же необходима и будет продолжена. Уже поступали сигналы о том, что после первого этапа обработки, что на некоторых участках снова появились гусеницы вредителя.