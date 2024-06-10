https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/bolee-200-meditsinskikh-obektov-otremontirovali-v-novykh-regionakh-rossii-1051314761.html

Более 200 медицинских объектов отремонтировали в новых регионах России

Более 200 медицинских объектов отремонтировали в новых регионах России

Sputnik Абхазия

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T09:04+0300

2024-06-10T09:04+0300

2024-06-10T09:35+0300

россия

новости

здравоохранение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/19/1037279450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55244192a0187b18c8763ceceb1f6e1d.jpg

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Более 200 медицинских объектов построено или отремонтировано в новых регионах России, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области также поставляют новое оборудование. в том числе, для лечения онкобольных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Референдумы о присоединении к России прошли в новых регионах в сентябре 2022 года. По итогам в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/razrabotano-prilozhenie-dlya-planirovaniya-marshruta-v-novye-rossiyskie-regiony-1048911171.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, здравоохранение