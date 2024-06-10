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Более 200 медицинских объектов отремонтировали в новых регионах России
Более 200 медицинских объектов отремонтировали в новых регионах России
Sputnik Абхазия
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. 10.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Более 200 медицинских объектов построено или отремонтировано в новых регионах России, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.Мурашко добавил, что в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области также поставляют новое оборудование. в том числе, для лечения онкобольных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Референдумы о присоединении к России прошли в новых регионах в сентябре 2022 года. По итогам в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/razrabotano-prilozhenie-dlya-planirovaniya-marshruta-v-novye-rossiyskie-regiony-1048911171.html
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россия, новости, здравоохранение
Более 200 медицинских объектов отремонтировали в новых регионах России
09:04 10.06.2024 (обновлено: 09:35 10.06.2024)
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik.
Более 200 медицинских объектов построено или отремонтировано в новых регионах России, заявил в интервью РИА Новости
на ПМЭФ глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Изменения по инфраструктуре: более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110", - сказал он..
Мурашко добавил, что в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области также поставляют новое оборудование. в том числе, для лечения онкобольных и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Референдумы о присоединении к России прошли в новых регионах в сентябре 2022 года. По итогам в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.