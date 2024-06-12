https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bespilotnye-tendentsii-vystavki-helirussia-2024-v-moskve-1051332763.html

Беспилотные тенденции выставки HeliRussia-2024 в Москве

Беспилотные тенденции выставки HeliRussia-2024 в Москве

Sputnik Абхазия

На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Москве можно ознакомиться с лучшими мировыми достижениями в данной области. Огромный интерес к... 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T09:00+0300

2024-06-12T09:00+0300

2024-06-12T10:48+0300

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На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в Москве можно ознакомиться с лучшими мировыми достижениями в данной области. Огромный интерес к мероприятию подогрет массовым применением боевых разведывательно-ударных вертолетов и дронов на украинском ТВД, стремительным развитием беспилотных технологий, внедрением машинного зрения на основе искусственного интеллекта, рассказывает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.На выставке HeliRussia-2024, которая проходит в Москве 10 – 12 июня, представлены лучшие образцы российской и зарубежной вертолетной индустрии. Насыщенная деловая программа позволяет специалистам обсудить важные научно-технические проблемы, способствует развитию международных контактов и кооперации.Накануне президент РФ Владимир Путин заметил, что выставка проходит под знаком 100-летия российской гражданской авиации, и пожелал успехов участникам. А генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что портфель заказов на российскую вертолетную технику включает контракты на поставку свыше 170 машин в двадцать стран.Стенды HeliRussia-2024 по-настоящему восхищают количеством и качеством разнообразных винтокрылых машин, широким спектром автономных беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта, современными средствами навигации и защищенными каналами связи. Заметно доминируют "гибридные" беспилотники самолетного типа, которые взлетают и садятся "по-вертолетному" – такая конструкция избавляет от проблем с катапультой или разбегом. Здесь сказывается прямое и непосредственное, конструктивное и концептуальное влияние российской СВО.Полагаю, со временем новейшие дроны, которые можно днем и ночью запускать с лесной поляны, с палубы корабля или даже на краю пропасти, вытеснят всю существующую беспилотную "классику".По отзывам создателей БПЛА, особое внимание и заказы Минобороны РФ обеспечивают высокую динамику разработки, внедрения, серийного производства и постоянного совершенствования автономных разведывательных и ударных дронов."Бесчеловечные" машиныНесколько новейших изделий на стендах HeliRussia-2024 подтверждают устойчивость беспилотной тенденции развития – винтокрылых аппаратов и авиатехники в целом.Уверенно летает в суровых условиях Сибири и Арктики, доставляет грузы нефтяникам и другим заполярным труженикам российский беспилотный вертолет SH-450М. После загрузки полетного задания он совершенно автономен. Дальность полета – до 300 км, время – до 3,5 часов. Полезная нагрузка – до 100 кг. Машина выпускается серийно и постоянно совершенствуется, наращивает интеллект.Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER тоже готов работать в суровых условиях Арктики, однако предназначен для поиска и уничтожения в любое время суток надводных дронов, воздушных целей, бронетехники и живой силы противника – ракетами, авиабомбами и пулеметным огнем. Для этого имеются впечатляющий арсенал боеприпасов, прицельный комплекс с баллистическим калькулятором, пять камер кругового обзора "день-ночь". Система UAVHELI HD-300 включает тепловизор, телекамеру, лазерный дальномер, инерциальный модуль и мощный вычислительный комплекс. Кроме того, HUNTER несет на борту комплекс обороны, инерциальную навигационную систему, и способен вернуться на базу по изображению подстилающей поверхности (при отсутствии спутниковой навигации). Максимальная скорость – 190 км/час. Практический потолок – 3500 метров. Время полета – до 6 часов. Взлетная масса – до 750 кг, полезная нагрузка – до 200 кг.Новейший беспилотник Airburg из Екатеринбурга также отражает тенденцию создания "гибридных" машин с коптерным взлетом/посадкой, и выполнением задач "по-самолетному". Аппарат способен круглосуточно и автономно решать задачи разведки и корректировки огня на удалении до 70 км (по защищенным каналам связи) от пункта управления. Оптико-электронная система мониторинга позволяет вести разведку над сущей и над морем. Взлетная масса – до 20 кг. Скорость – 120 км/час. Дальность – 240 км. Время полета – до 2,5 часов. Имеется ГЛОНАСС-навигация, машинное зрение. Airburg выпускается серийно, первым заказчиком стало Минобороны РФ.Ярославский БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой пока еще проходит испытания, и все же изделие многообещающее. Его можно эффективно применять в народном хозяйстве, геодезии и картографии, в чрезвычайных ситуациях и на поле боя. Размах крыла – 3,7 метра. Максимальная взлетная масса – 25 кг. Беспилотник способен нести до 10 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость – 100 км/час. Управление осуществляется оператором или автономно, с помощью искусственного интеллекта. Навигация – ГЛОНАСС и машинное зрение. Время полета с электрической силовой установкой составляет 180 минут.Прошедшие 11 июня на площадке HeliRussia-2024 дискуссия "Сценарии эффективного применения БПЛА в региональных проектах" и конференция "Искусственный интеллект в вертолетной индустрии" позволили специалистам точнее определить перспективы и приоритеты развития беспилотного сектора умных винтокрылых машин – в России и за рубежом, где некоторые "исключительные" соседи (обитатели Пентагона) мечтают о создании настоящего "беспилотного ада" на Земле.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, министерство обороны рф, россия, украина