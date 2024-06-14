Не удовлетворено: в Верховном суде вернулись к рассмотрению тройного убийства
© SputnikВерховный суд Абхазии
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Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда не удовлетворила коллективную кассационную жалобу адвокатов осужденных по делу о тройном убийстве на обвинительный приговор. Отдельную кассационную жалобу подал осужденный Дато Ахалая, она также не удовлетворена.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которое произошло 22 ноября 2019 года, обвинялись Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
14 марта Верховный суд Абхазии признал виновными всех подсудимых. Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и Дато Ахалая были осуждены на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Демур Ахалая и Аслан Блабба на 11 лет, они также будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Асмат Цвижба, Sputnik
Коллективное ходатайство
Коллективная кассационная жалоба в интересах осужденных Чкадуа, Бганба, Блабба и братьев Ахалая была подана в коллегию Верховного суда от адвокатов..
Текст жалобы зачитала адвокат Марина Тания, которая подчеркнула, что она, ее коллеги и подсудимые считают, что приговор Верховного суда подлежит отмене, так как нарушает нормы УПК, незаконен, не обоснован, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и не подтверждаются доказательствами.
Основные доводы защиты:
не доказано существование организованной банды, так как некоторые из осужденных не были даже знакомы друг с другом, ранее подсудимые вместе преступлений не совершали, судом не установлено место сбора банды, не доказано, что Чкадуа и Бганба были ее организаторами;
ничем не подтверждено, что мотивом создания банды был конфликт в СИЗО, где по приказу Шамба и Авидзба были избиты подсудимые;
суд не объяснил, какой мотив был у Дато Ахалая, который, по версии следствия, отвечал за обеспечение банды оружием;
ключевой свидетель обвинения, мастер по тонировке автомобильных стекол Автандил Чолария трижды менял свои показания в суде, и, по мнению защиты, дал ложные показания о том, что по просьбе Блабба тонировал окна машины Toyota Mark 2, на которой было совершено преступление;
ни свидетели, ни другие доказательства не установили, что Эрик Чкадуа находился рядом с местом преступления 22 ноября 2019 года. Не был установлен факт, что между ним и убитыми были неприязненные отношения, на месте убийства не обнаружено его следов;
все осужденные дали последовательные и логичные показания о своей непричастности и рассказали, где они находились в этот день. Их показания подтверждались свидетелями;
следствием допущены грубые нарушения при процедуре опознания Дато Ахалая и осмотре автомобильной стоянки, где продавалась Toyota;
не может считаться допустимым доказательством заключение судебно-медицинской экспертизы в отношении Бганба, так как не сделан однозначный вывод о том, что повреждение на его теле огнестрельное. Сама экспертиза не может считаться комплексной, так как исследование проводилось только медиками;
суд не учел показания эксперта стороны защиты о том, что ранение на бедре Бганба не огнестрельное и образовалось гораздо раньше 2019 года;
суд отразил в приговоре в качестве доказательств документы, составленные оперативниками, которые по законы не могли быть использованы как доказательства.
По словам Тания, при составлении обвинительного заключения перечень доказательств, подтверждающих обвинение и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, не приведены в отдельности по каждому эпизоду обвинения, а это нарушает требования закона и влечет за собой возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Изложив все основания, Тания отразила общую позицию адвокатов – полностью отменить приговор в отношении их подзащитных и вернуть дело прокурору.
Отдельная жалоба
Отдельную кассационную жалобу в суд подал осужденный Дато Ахалая. От его имени выступил адвокат Игорь Скнарин.
Ахалая считает приговор Верховного суда от 13 марта незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Свою вину он считает недоказанной.
"Как в ходе предварительного следствия, так и на судебном заседании я не признавал предъявленного мне обвинения по всем пунктам и статьям, давал стабильные непротиворечивые пояснения, которые не были опровергнуты исследованными судом доказательствами", - говорится в жалобе.
Ахалая подчеркнул, что в период совершения преступления осуществлял охрану президента Абхазии и первых лиц государства, проходил проверки в спецслужбах, что исключает его связь с криминальным миром, а, соответственно, и мотив убийства.
Осужденный отрицает факт своей причастности к приобретению и тонировке машины, фигурировавшей в деле, и считает, что тому нет доказательств.
Защитник Дато Ахалая считает, что суд не отразил в приговоре, какую выгоду он извлекал из участия в банде и совершения преступления. По его мнению, у следствия нет доказательств, что Ахалая приобрел Toyota, не установлено, что кто-то ему поручил, купить машину и на какие деньги она была куплена.
Позиция осужденных
Право слова было дано и самим осужденным. Аслан Блабба в очередной раз заявил о своей непричастности к делу и обратил внимание на ложные, по его убеждению, показания свидетеля Автандила Чолария.
По его словам, по просьбе Чкадуа он просил затонировать два передних и лобовое стекло на машине Audi, он не просил о полной тонировке Toyota, как утверждает свидетель. Блабба напомнил, что в суде Чолария не раз менял свои показания в его отношении.
"Я не могу понять, в чем мое пособничество, ведь сам Чолария, четыре раза вызванный в суд, ни разу не сказал, что я просил его затонировать Toyota Mark 2", - сказал он.
Блабба подчеркнул, что приговор Верховного суда незаконный и необоснованный и потребовал прекратить в его отношении уголовное преследование.
Эрик Чкадуа назвал приговор "предвзятым" и "несправедливым".
"Пачками взяли и отклонили свидетелей, даже не объяснив почему", - добавил он и заявил, что доказал свою непричастность, которая была подтверждена показаниями свидетелей.
Демур Ахалая попросил коллегию судей обратить особое внимание на показания свидетелей в суде, а обвинительный материал назвал "фантастикой". Осужденный утверждает, что никогда не был членом банды, не приобретал автомобиль, на котором было совершено убийство, убитых не знал и мотива у него не было.
Возражение обвинения
С возражением на коллективное ходатайство и жалобу Дато Ахалая выступила адвокат потерпевших Инга Габилая.
Она подчеркнула, что в суде один из свидетелей давал показания о том, что Демур Ахалая сильно похож на покупателя той самой Toyota внешне и голосом.
По словам Габилая, в суде было однозначно установлено, что между Эриком Чкадуа и убитыми были неприязненные отношения, что подтверждается фактом его избиения в СИЗО. Адвокат отметила, что судом доказан факт приобретения Чкадуа номеров для Toyota, кроме того, в день убийства он не находился дома, хотя был под домашним арестом. Спустя несколько дней он скрылся, "опасаясь расправы из-за произошедшего в городе убийства".
Габилая подчеркнула, что доводы защиты о необходимости возвращения дела прокурору не обоснованы, так как обвинительное заключение соответствует всем требованиям УПК, содержит перечень доказательств по каждой предъявленной статьей и в отношении каждого из обвиняемых.
Адвокат потерпевших обратилась к суду с просьбой оставить без изменения приговор Верховного суда от 13 марта.
Решение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии может быть обжаловано в президиум Верховного суда.