https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/ne-udovletvoreno-v-verkhovnom-sude-vernulis-k-rassmotreniyu-troynogo-ubiystva-1051359513.html

Не удовлетворено: в Верховном суде вернулись к рассмотрению тройного убийства

Не удовлетворено: в Верховном суде вернулись к рассмотрению тройного убийства

Sputnik Абхазия

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда не удовлетворила коллективную кассационную жалобу адвокатов осужденных по делу о тройном убийстве на... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T19:58+0300

2024-06-14T19:58+0300

2024-06-14T19:58+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/11/1032238778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_880c22c0898fb362bfb65d79ab9d9128.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которое произошло 22 ноября 2019 года, обвинялись Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.14 марта Верховный суд Абхазии признал виновными всех подсудимых. Эрик Чкадуа, Беслан Бганба и Дато Ахалая были осуждены на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Демур Ахалая и Аслан Блабба на 11 лет, они также будут отбывать наказание в колонии строгого режима.Асмат Цвижба, SputnikКоллективное ходатайствоКоллективная кассационная жалоба в интересах осужденных Чкадуа, Бганба, Блабба и братьев Ахалая была подана в коллегию Верховного суда от адвокатов..Текст жалобы зачитала адвокат Марина Тания, которая подчеркнула, что она, ее коллеги и подсудимые считают, что приговор Верховного суда подлежит отмене, так как нарушает нормы УПК, незаконен, не обоснован, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и не подтверждаются доказательствами.Основные доводы защиты:По словам Тания, при составлении обвинительного заключения перечень доказательств, подтверждающих обвинение и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, не приведены в отдельности по каждому эпизоду обвинения, а это нарушает требования закона и влечет за собой возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.Изложив все основания, Тания отразила общую позицию адвокатов – полностью отменить приговор в отношении их подзащитных и вернуть дело прокурору.Отдельная жалобаОтдельную кассационную жалобу в суд подал осужденный Дато Ахалая. От его имени выступил адвокат Игорь Скнарин.Ахалая считает приговор Верховного суда от 13 марта незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса. Свою вину он считает недоказанной.Ахалая подчеркнул, что в период совершения преступления осуществлял охрану президента Абхазии и первых лиц государства, проходил проверки в спецслужбах, что исключает его связь с криминальным миром, а, соответственно, и мотив убийства.Осужденный отрицает факт своей причастности к приобретению и тонировке машины, фигурировавшей в деле, и считает, что тому нет доказательств.Защитник Дато Ахалая считает, что суд не отразил в приговоре, какую выгоду он извлекал из участия в банде и совершения преступления. По его мнению, у следствия нет доказательств, что Ахалая приобрел Toyota, не установлено, что кто-то ему поручил, купить машину и на какие деньги она была куплена.Позиция осужденныхПраво слова было дано и самим осужденным. Аслан Блабба в очередной раз заявил о своей непричастности к делу и обратил внимание на ложные, по его убеждению, показания свидетеля Автандила Чолария.По его словам, по просьбе Чкадуа он просил затонировать два передних и лобовое стекло на машине Audi, он не просил о полной тонировке Toyota, как утверждает свидетель. Блабба напомнил, что в суде Чолария не раз менял свои показания в его отношении."Я не могу понять, в чем мое пособничество, ведь сам Чолария, четыре раза вызванный в суд, ни разу не сказал, что я просил его затонировать Toyota Mark 2", - сказал он.Блабба подчеркнул, что приговор Верховного суда незаконный и необоснованный и потребовал прекратить в его отношении уголовное преследование.Эрик Чкадуа назвал приговор "предвзятым" и "несправедливым"."Пачками взяли и отклонили свидетелей, даже не объяснив почему", - добавил он и заявил, что доказал свою непричастность, которая была подтверждена показаниями свидетелей.Демур Ахалая попросил коллегию судей обратить особое внимание на показания свидетелей в суде, а обвинительный материал назвал "фантастикой". Осужденный утверждает, что никогда не был членом банды, не приобретал автомобиль, на котором было совершено убийство, убитых не знал и мотива у него не было.Возражение обвиненияС возражением на коллективное ходатайство и жалобу Дато Ахалая выступила адвокат потерпевших Инга Габилая.Она подчеркнула, что в суде один из свидетелей давал показания о том, что Демур Ахалая сильно похож на покупателя той самой Toyota внешне и голосом.По словам Габилая, в суде было однозначно установлено, что между Эриком Чкадуа и убитыми были неприязненные отношения, что подтверждается фактом его избиения в СИЗО. Адвокат отметила, что судом доказан факт приобретения Чкадуа номеров для Toyota, кроме того, в день убийства он не находился дома, хотя был под домашним арестом. Спустя несколько дней он скрылся, "опасаясь расправы из-за произошедшего в городе убийства".Габилая подчеркнула, что доводы защиты о необходимости возвращения дела прокурору не обоснованы, так как обвинительное заключение соответствует всем требованиям УПК, содержит перечень доказательств по каждой предъявленной статьей и в отношении каждого из обвиняемых.Адвокат потерпевших обратилась к суду с просьбой оставить без изменения приговор Верховного суда от 13 марта.Решение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии может быть обжаловано в президиум Верховного суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/troynoe-ubiystvo-v-sukhume-klyuchevye-momenty-sudebnogo-razbiratelstva-1050716592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/sud-v-abkhazii-priznal-grazhdanina-sirii-vinovnym-v-ubiystve-s-osoboy-zhestokostyu-1051275671.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, сухум