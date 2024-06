https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/vospominanie-o-lete-chto-uvezti-s-soboy-iz-sukhuma-1051321243.html

Воспоминание о лете: что увезти с собой из Сухума

Ваш отпуск закончился, и вы хотите увезти из Абхазии что-то большее, чем просто впечатления, загар и курортный роман? Sputnik подскажет, где прикупить интересную сувенирку, что-то съедобное и что-то красивое.Асмат Цвижба, SputnikНе магнитами единымиЕсли вам хочется чего-то больше, чем магниты с джигитами и видом на набережную, заходите в эстетический концепт-стор "OVEN". В небольшом пространстве по улице Аидгылара в Сухуме собраны работы местных мастеров – керамика, посуда, скульптуры, архивные фотоальбомы, книги, украшения, авторские открытки.Загляните в Музей Национального банка Абхазии по проспекту Леона. Это не только эстетичное здание, в котором вам расскажут об истории денежного оборота в республике, но и место, где можно приобрести коллекционные монеты на разный бюджет.Полюбоваться и почитатьТуристы в этом году практически лишены возможности посещения выставок абхазских художников из-за пожара, который уничтожил большую часть фонда Национальной картинной галереи.Выставки все же периодически проходят на коммерческих площадках, а приобрести некоторые работы абхазских художников можно на набережной Махаджиров у колоннады, недалеко от "Брехаловки". Тут есть и крупные работы, и маленькие "сувенирные" картины с пейзажами Абхазии.На улице Пушкина в Сухуме легко найдете антикварный салон. Со стеклянной витрины на вас будут смотреть изящные статуэтки, английский фарфор, вазы с ручной росписью. Это место для ценителей эстетики в доме.Если хочется прикупить что-то из книг для себя или в подарок, берите "Старый Сухум" Анзора Агумаа, "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера (как для взрослых, так и для детей), что-то из Даура Зантария, для более углубленного изучения истории в прозе – Баграта Шинкуба, из современников – "Наедине с Сухумом" Архипа Лабахуа и Надежды Венедиктовой.Купить книги в столице можно в магазине "Знайка" на Лакоба, в книжных магазинах в самом центре, у столичной администрации или в "Букинисте" на Воронова. Тут представлены как современные красочные издания, так и винтажные редкие издания.Подарки для близкихВ Абхазии нет недостатка в хенд-мейд продукции, поэтому не спешите покупать в сувенирных лавках вееры, чесалки, кружки из бамбука. Вместо этого можно, к примеру, приобрести природную косметику от мастерицы, называющей себя Вольный мыловар. Дезодаранты, кремы-суфле, мыло и твердые шампуни ручной работы станут отличным подарком для подруги, мамы, свекрови, сестры.Одумайтесь, не покупайте на рынках или в туристических магазинчиках чаи на развес! Я понимаю, они очень мило упакованы и пестрят красками, но к Абхазии они практически никакого отношения в большинстве случаев не имеют. Хочется чая – приобретите его у Sgurphaga. Эти чайные бомбочки намного красивее и, что самое главное, сделаны из натуральных продуктов.Арома-свечи ручной работы, чей запах будет напоминать вам об Абхазии, приобрести можно онлайн в арт-лавке "Favn". Владелица лавки может собрать вам подарочный бокс не только из свечей, но и суфле, скрабов, мыла.Все на шоппинг!В Абхазии активно развиваются местные бренды одежды, и по качеству они не уступают российским.Вместо того, чтобы купить в палатке на набережной футболку "I love Abkhazia", зайдите в бутик Razart на улице Конфедератов. Ребята производят отличную верхнюю одежду с надписями на абхазском языке и не только. Представьте, как всем в вашем родном городе будет интересно, что эта за надпись на неведомом языке у вас на груди.Бренд одежды "Абга" выпускает повседневные вещи с национальными абхазскими элементами. У них, к примеру, можно заказать стилизованный башлык и носить его как повседневный аксессуар. Магазин находится на проспекте Леона, совсем близко к колоннаде.Девушки из Очамчыры уже несколько лет успешно продвигают свой бренд "GET". Мини-шопперы с изображением достопримечательностей городов Абхазии и яркие футболки с принтами. Купить продукцию можно в сухумском магазине "Up and Up" на улице Лакоба, 85.Такой сумки у вашей подруги точно не будет (если только вы не собираетесь остаться в Сухуме)! Бренд SLK – маст-хев абхазских модниц. Сумки из настоящей кожи различных форм отлично вписываются как в офисные, так и в вечерние луки. Шоурум находится на улице Пушкина, напротив школы №10.Вкусные сувенирыВы же не собираетесь уехать из Абхазии налегке? Посещение местных рынков перед отъездом – обязательное условие путешествия.Но здесь нужно быть начеку. Продавцы на рынках улыбчивы и добродушны, но и им нужно продать свой товар, поэтому будьте бдительны.И ради всего, во что вы верите, не покупайте цветной аджинджух! Берите только из виноградного сока, темно-бордовый, все остальное почти всегда – импортная "химия". Не берите сыр где попало, покупайте только в местах, где он хранится правильно. Безопаснее для транспортировки будет копченый, правда, при пересечении границы большие партии могут изъять, будьте осторожны.И не берите вино на разлив. Это не пиво, в Абхазии качественный напиток на рынках не продается. Если у вас нет возможности приобрести качественное домашнее вино, лучше закупите пару штук бутилированного. Кстати, в Сухуме есть отличная винотека с большим выбором абхазских селекционных вин "Wine & Whiskey". Абхазская аджика уже давно есть на прилавках российских гипермаркетов, но такой, как у знаменитой бабушки Седы, не найдете точно. У нее же можно купить разные специи. Адрес – сухумский рынок, стойка 52-54.Без вреда для качества перевезти можно пастилу из инжира или винограда и сушеную хурму.Пользуйтесь нашим "гайдом" и приезжайте в Абхазию за новыми впечатлениями и покупками.

