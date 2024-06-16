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Названы сроки завершения работ на Сухумском и Гудаутском вокзалах
Названы сроки завершения работ на Сухумском и Гудаутском вокзалах
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. К сентябрю завершат работы по замене крыши и окон Сухумского вокзала, а также по покраске фасада Гудаутского вокзала, рассказал в... 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T09:00+0300
2024-06-16T09:00+0300
2024-06-16T11:50+0300
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. К сентябрю завершат работы по замене крыши и окон Сухумского вокзала, а также по покраске фасада Гудаутского вокзала, рассказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер АЖД Леонид Куруа. Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.Здание Гудаутской железнодорожной станции же сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. Вокзал выполнен в стиле "сталинского ампира". Его украшают величественные колонны, арки и витражи.
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гудаутский вокзал, сухум, железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
гудаутский вокзал, сухум, железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. К сентябрю завершат работы по замене крыши и окон Сухумского вокзала, а также по покраске фасада Гудаутского вокзала, рассказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер АЖД Леонид Куруа.
В этом году АЖД построили дополнительный участок ж/д пути длиной 350 метром в районе очамчырского порта. Работы длились около двух месяцев. Это, по словам Куруа, позволит увеличить объемы грузоперевозок.
Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.
Здание Гудаутской железнодорожной станции же сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. Вокзал выполнен в стиле "сталинского ампира". Его украшают величественные колонны, арки и витражи.
Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала