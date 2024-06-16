https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/nazvany-sroki-zaversheniya-rabot-na-sukhumskom-i-gudautskom-vokzalakh-1051365506.html

Названы сроки завершения работ на Сухумском и Гудаутском вокзалах

Названы сроки завершения работ на Сухумском и Гудаутском вокзалах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. К сентябрю завершат работы по замене крыши и окон Сухумского вокзала, а также по покраске фасада Гудаутского вокзала, рассказал в... 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T09:00+0300

2024-06-16T09:00+0300

2024-06-16T11:50+0300

в абхазии

гудаутский вокзал

сухум

железная дорога

абхазская железная дорога

абхазия: благоустройство районов и городов

абхазия

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. К сентябрю завершат работы по замене крыши и окон Сухумского вокзала, а также по покраске фасада Гудаутского вокзала, рассказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер АЖД Леонид Куруа. Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время. Он был открыт в декабре 1951 года. Проектировали здание архитекторы Леван и Лола Мушкудиани.Здание Гудаутской железнодорожной станции же сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. Вокзал выполнен в стиле "сталинского ампира". Его украшают величественные колонны, арки и витражи.

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Sputnik Абхазия

гудаутский вокзал, сухум, железная дорога, абхазская железная дорога, абхазия: благоустройство районов и городов, абхазия