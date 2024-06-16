https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/sputnik-nedeli-abkhaziya-na-briks-i-vizit-minekonomrazvitiya-rossii-1051369149.html

Sputnik недели: Абхазия на БРИКС и визит Минэкономразвития России

Sputnik недели: Абхазия на БРИКС и визит Минэкономразвития России

Sputnik Абхазия

Sputnik 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T20:45+0300

2024-06-16T20:45+0300

2024-06-16T20:45+0300

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SputnikНа текущей неделе одним из главных событий стало открытие спортивных игр БРИКС в Казани и участие сборной Абхазии в них. С рабочим визитом республику посетил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Подробнее об этих и других событиях - в обзоре Sputnik.В Казань за победойСборная Абхазии отправилась на игры стран БРИКС, которые начались в Казани 12 июня. Абхазию представляют 49 спортсменов в 11 видах спорта.Аслан Бжания обратился к спортсменам, участвующим в играх БРИКС в Казани.Открытие игр состоялось 12 июня. Парад стран начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба.Первая победа в копилке сборной была уже 13 июня. Давид Амичба одержал верх над своим соперником из Киргизии в поединке по ушу.В тот же день самбист из Абхазии Рахман Напиджев одержал победу над спортсменом из Монголии, но уступил в схватке за выход в финал самбисту из Узбекистана и стал бронзовым призером.13 июня Элкан Гвазава стал бронзовым призером по тяжелой атлетике. Спортсмен представлял Россию и выступал в весовой категории до 61 килограмма.15 июня в третий день соревнований в настольном теннисе побед одержать не удалось, не было получено призовых мест и в каратэ, баскетбольном двоеборье, легкой атлетике и метанье копья.16 июня абхазские баскетболисты выиграли матч с командой из Колумбии и уступили спортсменам из Беларуси. Абхазские теннисисты провели две одиночные и одну парную встречу с российскими спортсменами на Играх БРИКС.Астамур Кация и Андрей Диленян уступили своим соперникам, парная встреча также закончилась проигрышем.Визит делегации Минэкономразвития13 июня премьер-министр Александр Анкваб встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем.Во встрече приняли участие члены абхазо-российской межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Митруда и Минпросвещения России, российский посол Михаил Шургалин, торгпред Залина Кобесова. Стороны обсудили реализацию программы гармонизации законодательств двух стран, мероприятия Инвестпрограммы, господдержку отраслей экономики, ситуацию в энергоотрасли Абхазии.Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем осматрела объекты, финансируемые за счет Инвестпрограммы.В комплексе с Республиканской больницей новое медучреждение создаст единый медицинский кластер. На этот проект было выделено более 650 миллионов рублей.Дмитрий Вольвач назвал приоритетом создание условий для оказания медпомощи детям. Он отметил, что решение этого важного вопроса при поддержке правительств Абхазии и России удалось найти благодаря поиску дополнительных средств в рамках существующих лимитов.Рабочая группа по мониторингу реализации проекта реконструкции сухумского аэропорта также проверила ход строительных работ.Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем совместно с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган осмотрели площадки, на которых реализуются проекты с участием российского инвестиционного капитала.День России в АбхазииС государственным праздником 12 июня Владимира Путина поздравил Аслан Бжания.Президент Абхазии подчеркнул, что сегодня долг каждого россиянина — сохранить и приумножить могущество Родины, защитить ее традиционные ценности.Абхазия — наш союзник и проверенный временем стратегический партнер, сказал на вечере, посвященном Дню России, посол в Абхазии Михаил Шургалин.Он назвал День России общим для Абхазии и России праздником и отметил, что оба государства объединяет общность взглядов на современное мироустройство и сложившиеся геополитические реалии."Абхазия оказывает неоценимую поддержку в проведении Специальной военной операции. Мы признательны абхазским добровольцам, которые, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами", — сказал Шургалин.Ко Дню России в Абхазии прошли различные праздничные мероприятия.Концерт, посвященный Дню России, прошел в Абхазском драмтеатре в Сухуме. Перед зрителями выступила Государственная хоровая капелла. В программе звучали гимны России и Абхазии, русские духовные произведения, произведения русских и европейских композиторов-классиков, а также русские и абхазские народные песни.На культурно-деловой площадке "Гума" тоже отмечали День России, угощали караваями, раздавали флаги, развернули фотовыставку "Многоликая Россия". Гимнами Абхазии и России открыли праздничный концерт. Самодеятельные коллективы российских соотечественников и профессиональные артисты исполняли известные русские песни.Мероприятие было организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии.Женевеские дискуссии13 июня исполняющий обязанности главы МИД Одиссей Бигвава встретился с сопредседателями Женевских дискуссий.Стороны обсудили 61-й раунд дискуссий, который пройдет 25-26 июня.На встрече также затронули вопросы безопасности и стабильности в регионе, гуманитарные проблемы. Участники отметили важность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.Права ребенка65 обращений поступило на имя Уполномоченного по правам ребенка Абхазии в 2023 году. Это на 3,5% больше числа обращений, поступивших в 2021-2022 годах.Больше всего заявлений поступало из Сухума, меньше всего — из Гала.11 уголовных дел по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек было возбуждено в Абхазии с 2017 по 2023 год, заявила Джинджолия.Все подозреваемые находятся в местах лишения свободы. Только в одном случае обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств и того, что сама девочка отказалась от обвинений.По словам юриста Аппарата детского омбудсмена Назифы Ломия, 55 подростков совершили уголовные преступления в Абхазии за последние 5 лет. На статистику влияют нерешенные системные проблемы: отсутствие детского отделения в психоневрологической больнице, пробелы в законодательстве, отсутствие в республике исправительных колоний для несовершеннолетних.Приговор без изменения13 июня Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда не удовлетворила коллективную кассационную жалобу адвокатов осужденных по делу о тройном убийстве на обвинительный приговор от 13 марта.Адвокаты защиты требовали полной отмены приговора и возврата уголовного дела прокурору. Отдельную кассационную жалобу подал осужденный Дато Ахалая, она также не удовлетворена.Приговор может быть обжалован в президиуме Верховного суда.13 марта Верховный суд Абхазии признал виновными обвиняемых по делу о тройном убийстве.Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Дато Ахалая осудили на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Демур Ахалая и Аслан Блабба были осуждены на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.История со счастливым концом12 июня 75-летняя Алла Мелконян вышла из дома с собакой и не вернулась, она страдает потерей памяти. К поискам подключили соседей, друзей, сотрудников милиции, МЧС и местной администрации, а когда стемнело и видимость ухудшилась — операторов дронов из компании "Аbkhaz Аero".Аллу Мелконян благополучно эвакуировали в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.Следы историиАрхеологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте.В июне-декабре 2023 года подводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты. Они использовали спецаппаратуру и привлекли водолазов.В Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, на глубине 2,4 метра были обнаружены остатки кладки полукруглого сооружения, скорее всего, башни с пристроенными стенами. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов. По мнению заведующего Центром крымских исследований Института востоковедения Виктора Лебединского, это груз корабля, который потерпел крушение.Новые памятные банкнотыБанк Абхазии выпустил новые памятные банкноты "Леопард" и "Кавказский благородный олень".Номинал банкноты "Леопард" — 10 апсаров, тираж — 500 тысяч экземпляров. На лицевой стороне изображен кавказский леопард и древний бронзовый топор с орнаментом. Номинал банкноты "Кавказский благородный олень" — 100 апсаров, тираж — 10 тысяч экземпляров. На лицевой ее стороне изображен олень на фоне гор и черный дрозд на сосновой ветке.Курбан-байрам16 июня мусульмане Абхазии отмечают один из главных религиозных праздников Курбан-байрам (Курбанныхуа).В мечети Сухума с утра провели праздничный намаз и проповедь.Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником. Президент подчеркнул, что этот день имеет глубокий нравственный смысл, служит единению людей, заботе о ближнем и милосердию.Курбан-Байрам или Курбанныхуа — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, он продолжается три дня. Верующие совершают жертвоприношения, встречают праздник в кругу семьи и друзей.

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