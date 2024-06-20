https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/simfoniya-kino-i-muzyki-ansambl-kulikovo-pole-iz-tuly-v-abkhazii-1051411652.html

"Симфония" кино и музыки: ансамбль "Куликово поле" из Тулы в Абхазии

"Симфония" кино и музыки: ансамбль "Куликово поле" из Тулы в Абхазии

Sputnik Абхазия

Мужской вокальный коллектив из Тулы "Куликово поле" путешествует по Абхазии. Они победители Международного хорового конкурса GOLDEN VOICES OF MONTSERRAT в... 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T17:31+0300

2024-06-20T17:31+0300

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Мужской вокальный коллектив из Тулы "Куликово поле" путешествует по Абхазии. Они победители Международного хорового конкурса GOLDEN VOICES OF MONTSERRAT в Испании и VII Международного конкурса духовной музыки "Хрустальная Часовня" в Москве. Зачем музыканты приехали в Абхазию, какую абхазскую песню выучили, что их впечатлило и почему хотят вернуться вновь, читайте в материале Sputnik.Большая съемочная площадкаМужской вокальный ансамбль "Куликово Поле" был образован в январе 2016 года. Коллектив исполняет русскую духовную музыку, народные песни, современные сочинения.Художественный руководитель ансамбля – выпускник дирижерско-хорового факультета Казанской государственной консерватории Николай Шульдешов. Два года назад они вместе со своим сыном, молодым режиссером Андреем Шульдешовым решили снять цикл документальных фильмов о странах с богатой и древней православной историей. Первой была Армения, а уже этим летом съемочная группа и ансамбль посетили Абхазию.Одной из локаций для съемок стал храм покрова Божьей матери VI-VIII веков, расположенный на территории крепости Абаата в Гагре. В стенах древнего христианского сооружения ансамбль исполнил несколько духовных произведений, в том числе Николая Кедрова (отца - прим.) "Отче наш".По словам гостей, многие из которых в республике впервые, они в восторге от природы Абхазии, но особенно их впечатлили своей архитектурой, историей и древностью православные храмы.С благословения главы Абхазской православной Церкви Виссариона (Аплиа) ансамбль и съемочная группа в течение одной недели успели побывать в Моквском и Пицундском соборах, в Лыхненском и Драндском храмах.В поездках их сопровождает специалист Минкульта Абхазии, который подробно рассказывает гостям об истории этих религиозных объектов и проводит им экскурсии.Шульдешов подчеркнул, что работать в Абхазии им довольно комфортно и никаких проблем у них не возникало.Что касается достопримечательностей страны и экскурсионных маршрутов, ближе всего его сердцу оказались озеро Рица и Пицунда-Мюссерский заповедник. Объясняет он это неповторимой энергетикой, которые чувствуются в этих местах в сочетании с красочной природой, историей и архитектурой.Фильм о православных храмах Абхазии в контексте духовного песнопения будет готов примерно через два-три месяца.Андрей Шульдешов в Абхазии был неоднократно. Два года назад он снимал в Абхазии документальный фильм об истории немецкого автомобиля BMW M5 е39, который доставили из Москвы в республику ради насыщенных кадров и завораживающих пейзажей.Оператор Сергей Куренков по работе в Абхазии впервые, но в прошлые годы он проводил здесь свой отпуск в Гудауте два раза и об этом ничуть не пожалел."Съемки проходят гладко. Картинка, как все известно, у вас красивая. Жара немного мешает, но сейчас лето. Ничего не поделать", – отметил он.У Абхазии большой потенциал в сфере кинематографа. Республика – это одна большая съемочная площадка, где можно снимать не только документальные фильмы, но и художественные, кроме ужасов и боевиков, считает Куренков.Идеально передающей абхазский колорит, самобытность и древнюю историю Куренков назвал территорию Бзыбской крепости, где также расположены развалины православного храма IX-Х веков.Его коллега Андрей Иванюк тоже не стал скрывать то, что Абхазия поразила его своей природой, но при этом признался, что он больше привык к более сухому климату."Мысль о том, как природа могла все это создать, вызывает самые бурные эмоции. Шикарные горы, каньоны, реки, озеро Рица и дорога к нему впечатлили", – сказал Иванюк и добавил, что уже начал строить планы об отдыхе в Абхазии с супругой и дочерью."Бааи сылашара"Ансамбль "Куликово поле" приехал в республику с дополненной программой. В их репертуар вошла абхазская народная песня "Бааи сылашара" (приди ко мне, мой свет – прим.), которую наряду с духовной музыкой они исполняют во время путешествия по стране.Как рассказал руководитель коллектива Николай Шульдешов, в ансамбле сложилась традиция учить одну из наиболее популярных народных песен страны, которую они планируют посетить.Тульский ансамбль исполнил эту абхазскую народную песню в Гагре специально для Sputnik. Действительно, "Бааи сылашара" в их многоголосном исполнении в разных диапазонах зазвучала по-новому, но не утратила свою узнаваемость и не перестала быть родной."В прошлом году мы побывали в Армении и сняли там фильм, а в этом году – Абхазия. Исполнением этих песен мы хотим порадовать жителей этих стран. Очень положительно на эту песню реагируют у вас, и это сразу сближает нас с людьми", – объяснил Шульдешов.Абхазский язык сложный, и пришлось немало потрудиться над изучением этой песни, признался Шульдешов. Для этого им подготовили транскрипцию слов "Бааи сылашара", перевод на русский язык, была проведена усердная работа над произношением и аранжировкой.Знания отдельных слов абхазского языка в республике пока не пригодились, так как все вокруг прекрасно говорят на русском языке, добавил худрук.Николай Шульдешов в Абхазии был только проездом в 1992 году незадолго до начала Отечественной войны. Он возвращался с музыкального фестиваля из Турции в Россию. Из окна автобуса тогда ему мало что удалось разглядеть, но в этот раз все иначе."К сожалению, свободного времени у нас не очень много, но после съемок должно появиться. Помимо православных мест, мы пока успели побывать только на море, съездили на озеро Рица, дорога к которому меня лично очень впечатлила, несмотря на то, что я не особо эмоциональный человек", – признался он.Вокалист ансамбля "Куликово поле" Тимофей Сучков подчеркнул, что Абхазия воодушевляет и вдохновляет на творчество. Увиденные горы, чистое море, пейзажи – места, куда хочется возвращаться вновь и вновь, поделился впечатлениями певец.Он также обратил внимание на то, что посещающие республику туристы, помимо пляжного отдыха, не забывают также о духовном обогащении.Артист также отметил, что в рамках гастролей и вне их он объездил всю России, побывал в США и многих европейских странах. Поэтому ему есть с чем сравнивать. Высокогорная часть Абхазии ему напомнила австрийские Альпы, но в первозданном виде.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/pod-dvumya-kryshami-chem-zhivet-lykhnenskiy-khram-spustya-tysyachu-let----1050750309.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/klassika-i-sovremennost-istoriya-kino-v-abkhazii-1049663915.html

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