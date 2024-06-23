Sputnik недели: Игры БРИКС, 30 лет миротворческой миссии и стрельба на границе
23:05 23.06.2024 (обновлено: 23:08 23.06.2024)
© SputnikГерман Арджения
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 17 по 23 июня.
Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС, в республике отметили 30-летие миротворческой миссии, неделя закончилась стрельбой на КПП "Псоу" и в Новом Афоне.
Sputnik
Миротворческая миссия
На этой неделе исполнилось 30 лет с начала миротворческой миссии в Абхазии. У памятника миротворцам в Сухуме состоялась церемония возложения цветов и митинг. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле, сказал президент Аслан Бжания выступая на мероприятии.
"На протяжении долгих 14 лет около 70 тысяч российских военнослужащих, медиков и гражданских специалистов несли нелегкую миротворческую вахту в Абхазии. Они проявили мужество и профессионализм, обеспечивая безопасность и защиту местного населения", – отметил глава государства.
Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между Абхазией и Россией крепнут, республика остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении СВО с первых дней, добавил президент.
14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России.
Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.
День памяти и скорби
День памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны, отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме 22 июня. Члены Кабмина Абхазии, представители Посольства России в Абхазии, военнослужащие абхазской и российской армий, госслужащие, участники общественно-патриотических движений и представители общественности возложили цветы на набережной Диоскуров.
На торжественной церемонии прозвучали гимны Абхазии и СССР. Память защитников Родины, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.
И.о. председателя совета ветеранов ВОВ и труда Закан Нанба на торжественном митинге отметил, что в кровопролитных боях погибли 27 миллионов советских граждан. В их числе 17,5 тысячи жителей Абхазии.
Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что 22 июня 1941 года начался отсчет больших потерь, как человеческих, так и экономических.
"Враг был силен и тем ценнее наша победа. Мы эту победу закрепили, в том числе созданием ООН, в уставе которой по нашему настоянию упомянуты вражеские государства. Сейчас именно эти государства помогают бандеровцам на Украине",- подчеркнул он.
Абхазия на Играх БРИКС
Абхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС.
Абхазские спортсмены завоевали семь медалей.
Золотая медаль в турнире по боксу у Германа Арджения.
Серебряная медаль у Рамазана Арапханова в греко-римской борьбе.
Бронза у Беаты Аршба в турнире по боксу, Инала Гадлия в дзюдо, Марата Кокоскерия в вольной борьбе, Рахмана Напиджева в самбо, у Даниила Харчилава в вольной борьбе.
Сборная России завоевала 262 золотые медали, 141 серебряную и 99 бронзовых.
Совещание в аэропорту
На этой неделе президент Аслан Бжания провел рабочее совещание в Международном аэропорту "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.
Участники совещания обсудили ход текущих работ по комплексной реконструкции аэропорта, различные аспекты реализации этого масштабного проекта, имеющего ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.
В аэропорту продолжаются работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизации деформационных швов. На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции.
Все работы ведутся в соответствии с графиком. По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе.
Делегация депутатов в Москве
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения". Выступая на форуме Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба сказал, что русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра Пушкина и других русских писателей.
"Выражаю уверенность, что обмен опытом и перспективными предложениями на полях нашего форума будет способствовать сохранению языкового многообразия и качеству изучения русского языка в наших странах, придаст дополнительный импульс развитию наших связей в гуманитарной сфере", — сказал Ашуба.
Спикер подчеркнул, что русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Он отдельно отметил реализацию в республике проектов Россотрудничества и Минкультуры России.
Проверка прокуратуры
В социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников.
Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.
Рота почетного караула
Рота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии создана приказом начальника ГСО Дмитрия Дбар.
"Почетный караул первым вместе с главой государства встречает зарубежных гостей, личный состав роты участвует во всех важных государственных мероприятиях на высшем уровне", – отметил Дбар, проводя осмотр элитного подразделения. Государственная служба охраны была создана 15 июня 1992 года.
Стрельба на КПП "Псоу"
Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня.
Конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию.
Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 в воскресенье.
Как уточнили Sputnik в Минздраве, жизни 17-летней девушки, раненной во время стрельбы, ничего не угрожает, ей была оказана необходимая медицинская помощь. В реанимационном отделении в Гагре находится мужчина с ранением в брюшную полость. Еще один пострадавший переведен в Республиканскую больницу в Сухуме с ранением в голень.
Пассажирские автобусы, курсирующие из Сочи до КПП "Псоу", ходят согласно расписанию, информации о заторах не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.
Таможенный пост "Псоу" также работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.
Стрельба в Новом Афоне
Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным МВД республики, раненый был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме, его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту происшествия.