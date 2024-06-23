https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/sputnik-nedeli-igry-briks-30-let-mirotvorcheskoy-missii-i-strelba-na-granitse-1051442900.html

Sputnik недели: Игры БРИКС, 30 лет миротворческой миссии и стрельба на границе

Sputnik недели: Игры БРИКС, 30 лет миротворческой миссии и стрельба на границе

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 17 по 23 июня. 23.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-23T23:05+0300

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2024-06-23T23:08+0300

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Абхазия заняла 13 место в медальном зачете на Играх БРИКС, в республике отметили 30-летие миротворческой миссии, неделя закончилась стрельбой на КПП "Псоу" и в Новом Афоне.SputnikМиротворческая миссияНа этой неделе исполнилось 30 лет с начала миротворческой миссии в Абхазии. У памятника миротворцам в Сухуме состоялась церемония возложения цветов и митинг. Ввод миротворческого контингента России в Абхазию положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле, сказал президент Аслан Бжания выступая на мероприятии.Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между Абхазией и Россией крепнут, республика остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении СВО с первых дней, добавил президент.14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы Содружества Независимых Государств, сформированные на базе Вооруженных сил России.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы. Официально она была прекращена с 1 сентября 2008 года.День памяти и скорбиДень памяти и скорби, приуроченный к началу Великой Отечественной войны, отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме 22 июня. Члены Кабмина Абхазии, представители Посольства России в Абхазии, военнослужащие абхазской и российской армий, госслужащие, участники общественно-патриотических движений и представители общественности возложили цветы на набережной Диоскуров.На торжественной церемонии прозвучали гимны Абхазии и СССР. Память защитников Родины, отдавших жизни в борьбе с фашизмом, почтили минутой молчания.И.о. председателя совета ветеранов ВОВ и труда Закан Нанба на торжественном митинге отметил, что в кровопролитных боях погибли 27 миллионов советских граждан. В их числе 17,5 тысячи жителей Абхазии.Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что 22 июня 1941 года начался отсчет больших потерь, как человеческих, так и экономических."Враг был силен и тем ценнее наша победа. Мы эту победу закрепили, в том числе созданием ООН, в уставе которой по нашему настоянию упомянуты вражеские государства. Сейчас именно эти государства помогают бандеровцам на Украине",- подчеркнул он.Абхазия на Играх БРИКСАбхазия на 13 месте в общекомандном медальном зачете на Играх БРИКС. Абхазские спортсмены завоевали семь медалей. Сборная России завоевала 262 золотые медали, 141 серебряную и 99 бронзовых.Совещание в аэропортуНа этой неделе президент Аслан Бжания провел рабочее совещание в Международном аэропорту "Сухум" имени В.Г. Ардзинба.Участники совещания обсудили ход текущих работ по комплексной реконструкции аэропорта, различные аспекты реализации этого масштабного проекта, имеющего ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры республики.В аэропорту продолжаются работы по реставрации сколов и раковин взлетно-посадочной полосы, герметизации деформационных швов. На перроне заканчивается демонтаж верхнего слоя покрытия. Окончен монтаж цементно-бетонных заводов, которые будут задействованы в процессе реконструкции.Все работы ведутся в соответствии с графиком. По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе.Делегация депутатов в МосквеДелегация Парламента Абхазии приняла участие в международном форуме "Пушкинские чтения". Выступая на форуме Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба сказал, что русскую литературу изучают в школах Абхазии и госуниверситете, а абхазские писатели перевели на родной язык произведения Александра Пушкина и других русских писателей.Спикер подчеркнул, что русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Он отдельно отметил реализацию в республике проектов Россотрудничества и Минкультуры России.Проверка прокуратурыВ социальных сетях было распространено видео, на котором, предположительно, сотрудник милиции бьет мужчину в присутствии других сотрудников.Прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту применения насилия в отношении задержанного и превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.Управление собственной безопасности МВД Абхазии провело служебное расследование — один сотрудник первого отделения милиции УВД по Сухуму уволен, остальные получили взыскания. Начальник отдела милиции привлечен к дисциплинарной ответственности.Рота почетного караулаРота почетного караула Государственной службы охраны Абхазии создана приказом начальника ГСО Дмитрия Дбар."Почетный караул первым вместе с главой государства встречает зарубежных гостей, личный состав роты участвует во всех важных государственных мероприятиях на высшем уровне", – отметил Дбар, проводя осмотр элитного подразделения. Государственная служба охраны была создана 15 июня 1992 года.Стрельба на КПП "Псоу"Один человек убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" вечером 23 июня.Конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и предпринимает меры по их задержанию.Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть в 16:55 в воскресенье.Пассажирские автобусы, курсирующие из Сочи до КПП "Псоу", ходят согласно расписанию, информации о заторах не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.Таможенный пост "Псоу" также работает в штатном режиме, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.Стрельба в Новом Афоне Один человек ранен в результате стрельбы в Новом Афоне, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Абхазии.Обстоятельства происшествия выясняются.По данным МВД республики, раненый был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме, его жизни ничего не угрожает.Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по факту происшествия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240621/bzhaniya-mirotvorcheskaya-missiya-v-abkhazii-polozhila-nachalo-dolgozhdannomu-miru-i-stabilnosti--1051426533.html

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