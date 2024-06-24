https://sputnik-abkhazia.ru/20240624/vystavka-snimkov-uchastnikov-vov-iz-sela-mgudzyrkhua-otkrylas-v-gudaute-1051460284.html

Выставка снимков участников ВОВ из села Мгудзырхуа открылась в Гудауте

Выставка снимков участников ВОВ из села Мгудзырхуа открылась в Гудауте

Sputnik Абхазия

На Великую Отечественную войну из села Мгудзырхуа отправились более 220 человек, 107 из которых не вернулись живыми домой и пропали безвести. 24.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-24T14:30+0300

2024-06-24T14:30+0300

2024-06-24T22:50+0300

гудаутский район

гудаута

в абхазии

вов

история

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051454064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cb5638b18ef7dab2abd189f7c565547a.jpg

ГУДАУТА, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка снимков участников Великой Отечественной войны из села Мгудзырхуа открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар.На открытии выставки присутствовали сотрудники государственных учреждений, родственники ветеранов и жители села Мгуыдзырхуа. Она была организована совместными усилиями Мгуыдзырхской школы и сотрудников музея."Наряду со всеми народами Советского союза, народ Абхазии встал на защиту своей Родины и доблестно противостоял врагу. Они воевали на всех направлениях фронтов, участвовали во множествах наступательных операциях, защитили, в том числе Сталинград, Ленинград, Севастополь, Одессу, сумели отстоять Кавказ", - сказала директор средней школы села Мгуыдзырхуа Марта Джикирба.Депутат Собрания Гудаутского района Саид Гунба подчеркнул, что война принесла много горя и немало домов из-за нее навсегда закрыли свои двери.Он также вкратце рассказал об уроженцах села Мгудзырхуа сержанте Карнете Маан, который был награжден два раза Орденом "Отечественной войны", медалью "За отвагу" и его супруге Матроне Гунба, служившей в зенитном полку. Она была награждена орденом "Отечественной войны" II степени за победу над Германией. Познакомились Маан и Гунба уже после войны. Они воспитали трех сыновей и двух дочерей.На открытии выставки также присутствовал потомок героев трех войн Самир Маан. Школьник прочитал стихотворение на абхазском языке, посвященное Великой войне.Директор Госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба уточнила, что эта выставка вторая по счету после той, что была посвящена выходцам из села Куланырхуа, которые участвовали в ВОВ. До следующего 9 Мая планируется провести аналогичные экспозиции в память о защитниках Отечества со всех сел района.Джикирба отметила, что в зале присутствует дочь погибшего в той войне Паса Губаз Замира Губа-Григолия,который пропал без вести и даже не знал о рождении своего ребенка.Немало семей, где на полях боя погибло по несколько человек, добавила она и привела в пример семью Шрыфа Жиба, который потерял пятеро сыновей в войне против фашизма. Из семьи Пкин взяли в руки оружие четверо братьев и сестра. Домой вернулась только девушка Нуня Пкин.У Кахуса Джикирба было пятеро сыновей. Двое из них пропали без вести во время репрессий в 1937 году, трое пали смертью храбрых в ВОВ.Отец Гугуцы Джикирба – Шаликуа Джикирба также был ветераном Великой Отечественной войны. Он был награжден медалю "За взятие Керчи". Ушел из жизни в возрасте 64 лет.Потомок ветеранов войны Хаджарат Джикирба рассказал, что на протяжении многих лет он занимается поиском информации о своих родственниках, которые пали в боях в 1941-1945 годах. Из архивов Минобороны России ему удалось узнать некоторые подробности боевого пути трех сыновей уроженца села Мгудзырхуа Кьагусы Джикирба:Старший сын Саид Джикирба воевал в составе 394 стрелковой дивизии Закавказского фронта и погиб в 1942 году, средний сын Володя Джикирба был в составе 23 каваллерийской дивизии и пропал без вести летом 1942 года, младший сын - Ремза участвовал в обороне Севастополя и попал в плен 3 июля 1942 года, погиб в концлагере на территории Польше 11 июня 1944 года.Ученики школы села Мгудзырхуа прочитали стихотворения и спели песни, посвященные героям войны, а также две композиции на абхазском и русском языках исполнил Госансамбль "Рица".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240510/istorik-o-vklade-abkhazii-v-pobedu-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1050999073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

гудаутский район

гудаута

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, гудаута, вов, история, абхазия