https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/mvms-2024-kakim-viditsya-buduschee-vmf-rossii-iz-kronshtadta-1051460435.html

МВМС-2024: каким видится будущее ВМФ России из Кронштадта

МВМС-2024: каким видится будущее ВМФ России из Кронштадта

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 25.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-25T09:00+0300

2024-06-25T09:00+0300

2024-06-25T09:00+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВоенно-морской флот РФ динамично развивается на основе государственных программ, новых технологий и могущественной базы российского кораблестроения. Подтверждение тому – десятки строящихся современных боевых кораблей и подводных лодок, активная разработка и серийное производство многоцелевых морских дронов. Неслучайно западный рейтинг военной мощи Global Firepower ставит сегодня ВМФ России на первое место, а ВМС США – только на четвертое.По моим наблюдениям, самого горячего внимания удостоились покачивающиеся на холодных волнах Балтики первая серийная подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" (четвертое поколение неатомных субмарин) и первый серийный корвет проекта 20380 "Сообразительный". Значительный интерес вызвал макет новейшего большого десантного корабля "Кайман" на основе проекта 11711 – два таких БДК строятся на заводе "Янтарь", и ВМФ России получит их после 2025 года.На беспилотную злобу дня салон отреагировал целой линейкой многоцелевых БПЛА, надводных и подводных морских дронов разной дальности (до 500 км с полезной нагрузкой до 1000 кг). Береговое могущество ВМФ России на выставке (и в зоне СВО) утвердили береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", "Бал", "Рубеж", способные эффективно поражать морские и сухопутные цели. Еще одним торжественным аккордом отозвалось в душах специалистов-конструкторов и военных моряков разных стран высокоточное (умное) ракетное и минно-торпедное вооружение. К примеру, легендарный ЗРК "Тор", гарантирующий уничтожение малозаметных крылатых ракет НАТО на дальности до 16 км, убедительно присутствовал на стендах сразу в нескольких модификациях – сухопутной, железнодорожной, морской и арктической.Традиционно представленная на МВМС в Кронштадте триада сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos остается живым символом российско-индийского стратегического партнерства. Предназначенная для уничтожения кораблей (включая авианосцы) и наземных целей противника ракета BrahMos (стартовая масса – 3 тонны, боеголовка – около 300 кг) с прошлого года значительно прибавила дальности – с 290 км до 450 км. Весной 2024 года Минобороны Индии заключило с компанией-производителем BrahMos Aerospace (49,5% принадлежит Москве, и 50,5% – Нью-Дели) очередной контракт на поставку ударных ракет – на 2,5 млрд долларов (сумма отражает высокую оценку надежности и эффективности вооружения). Разрабатывается гиперзвуковая ракета BrahMos-2, которая будет разгоняться до 7 Махов.Оперативное реагирование и масштабированиеГлавные достижения российского ОПК на международных выставках, как правило, не "засвечивают". И все же видимая "вершина айсберга" дает яркое представление о могуществе прикладной науки, коллективов КБ и корабельной отрасли РФ. Осталось ощущение оперативного реагирования государства и отрасли на вызовы времени. Идет гигантское строительство нового, высокотехнологичного Военно-морского флота.Черной жемчужиной салона в Кронштадте можно по праву считать новейшую подводную лодку "Кронштадт" проекта 677, первую серийную четвертого поколения неатомных субмарин. В боевом составе ВМФ России – с января 2024 года. Отличается от знаменитой "Варшавянки" проекта 636 меньшими водоизмещением и экипажем (всего 35 человек), большими скоростью и "интеллектом", а главное – невероятной бесшумностью в морях и океанах ("черная дыра" в квадрате). "Кронштадт" несет в себе 70 процентов новых конструкторских решений (технологическая революция). Специалисты отмечают, что в подводном положении "Кронштадт" видит всех, а его никто не видит (отсутствие гидроакустического фона). Главное качество субмарины – скрытность, однако боевая эффективность проекта 677 возросла в 2,5 раза и за счет приличного боезапаса – 18 ракет "Калибр" (или торпед/мин). Скорость – 21 узел, автономность – 45 суток. "Кронштадт" предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями, поражения береговых целей противника, для ведения разведки и защиты морских коммуникаций.По-настоящему впечатляет совершенство обводов и высоких технологий, могущественное вооружение корвета "Сообразительный", первого серийного корабля проекта 20380. Эта боевая единица Балтфлота водоизмещением 2200 тонн, длиной 104 метра несет на борту противокорабельный ракетный комплекс "Уран" (8 ПКР), зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан" (32 ЗУР), артиллерийские установки калибров 100-мм и 30 мм (А-190 и АК-630), а также вертолет Ка-27ПЛ. Предназначение корвета с экипажем в 100 человек: борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, поддержка морского десанта ракетно-артиллерийскими ударами, патрулирование зоны ответственности с целью блокады (скорость – до 25 узлов).Новейший проект большого десантного корабля (БДК) "Кайман" постоянно находился в центре внимания специалистов и других посетителей выставки. Корабль полным водоизмещением 8000 тонн, длиной 150 метров, скоростью полного хода 18 узлов предназначен для перевозки морем и высадки на необорудованное побережье войск и техники в ходе морской десантной операции, для постановки минных заграждений и гидроакустических буев – в океанской, морской и прибрежной зонах. "Кайман" оснащен интегрированной автоматизированной системой боевого управления оперативно-тактического звена, и будет нести на борту: 6 штурмовых катеров (по 10 десантников), 6 десантных катеров грузоподъемностью по 45 тонн, 2 транспортно-десантных вертолета, БПЛА, ракетно-артиллерийский и зенитный артиллерийский комплексы (4 боевых модуля), радиотехническое и гидроакустическое вооружение, средства РЭБ. Повторюсь, проект не оторван от жизни флота – два БДК "Кайман" на основе проекта 11711 уже строятся на заводе "Янтарь". Наблюдается тенденция ускорения.США и НАТО очень беспокоит быстрый рост "трех китов" российского ВМФ – ракетных надводных кораблей (корветов и фрегатов), подводных лодок (атомных и дизель-электрических), морских дронов и БПЛА. А также высокая эффективность боевого применения этого оружия в зоне СВО на украинском ТВД. Беспокоят перемены рейтинга военной мощи Global Firepower, в котором первые три строчки с недавних пор занимают военные флоты России, Китая и Северной Кореи – с большим отрывом от США по количеству кораблей. Качество также оказалось американским мифом, который рассыпается под ракетными ударами хуситов в Красном море.Между тем, в дни выставки стало известно: кроме недавно сданных и строящихся боевых единиц ВМФ, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет с Минобороны РФ предконтрактную работу по 22 новым кораблям. Главком ВМФ Александр Моисеев на полях МВМС-2024 отметил стратегическую устремленность флота в Арктику – для расширения операционных возможностей, и укрепления безопасности 20 тысяч километров арктических границ России. До конца 2024 года флот получит первый патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 уникальной арктической серии. Такие корабли с могущественным ракетным вооружением, вертолетами, беспилотниками и десантными катерами "Манул" на борту смогут выполнять высокоширотные боевые задачи в составе группировок и самостоятельно, преодолевая ледяные поля толщиной до 1,7 метра. Однако об этом "холодном кошмаре" Североатлантического альянса Sputnik расскажет чуть позднее.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, сша, нато, россия, министерство обороны рф