https://sputnik-abkhazia.ru/20240628/telegram-kanaly-i-neyroseti-chem-vdokhnovilis-uchastniki-sputnikpro-na-zubovskom-1051511960.html

Телеграм-каналы и нейросети: чем вдохновились участники "SputnikPro на Зубовском"

Телеграм-каналы и нейросети: чем вдохновились участники "SputnikPro на Зубовском"

Sputnik Абхазия

Занятия и мастер-классы провели ведущие специалисты медиагруппы "Россия Сегодня". 28.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-28T19:58+0300

2024-06-28T19:58+0300

2024-06-28T19:58+0300

новости

sputnik

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В главном офисе международной медиагруппы "Россия сегодня" с 24 по 28 июня прошел очередной модуль образовательного проекта "SputnikPro на Зубовском" для журналистов и общественных деятелей из стран ближнего зарубежья. В программе приняли участие 12 человек из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.Большинство из них – в том числе сотрудник информационного агентства "Апсныпресс" Лана Цвижба – уже второй раз участвуют в проекте, а для некоторых это был первый опыт.Лекции и мастер-классыОсобое внимание привлекла лекция о ведении telegram-каналов, проведенная шеф-редактором канала "Sputnik Ближнее зарубежье" Александром Самохваловым. Он рассказал, как оперативно и креативно доносить до людей информацию через этот мессенджер, популярность которого неуклонно растет. Участники проекта, вдохновленные его советами, поделились планами по дальнейшему развитию собственных телеграм-каналов, а некоторые – по кардинальному изменению подхода к их ведению для привлечения новых подписчиков.Специалист по видеомонтажу Дмитрий Буданцев объяснил, как из некачественного видео или неудачного интервью можно создать интересный и динамичный материал, который захватит внимание аудитории. Участники отметили практическую ценность полученных знаний, которые помогут им улучшить качество своих видео.Специалист по нейросетям Александр Петров продемонстрировал возможности современных технологий, включая автоматическое создание субтитров и перевод видео на другие языки всего несколькими нажатиями.В отличие от прошлого года, когда лекция о нейросетях стала сюрпризом для многих участников, в этом году коллеги уже делятся активным использованием данной технологии, своим опытом, обсуждают и даже ставят под сомнение эффективность различных инструментов."Благодаря полученным год назад знаниям я стала применять ChatGPT, чтобы сократить текст для Telegram или же для создания заголовков, расшифровки аудио. Это экономит время и упрощает нашу работу", - рассказала Лана Цвижба.Обмен опытом и новые контактыУчастникам продемонстрировали виртуальную ведущую Викторию, созданную с помощью нейросетей. Позже они встретились с ее прообразом, шеф-продюсером Викторией Федоровой, и смогли взять у нее интервью.Встреча с телеведущим Арменом Гаспаряном также стала значимым событием. Участники смогли услышать его мнение о современных мировых проблемах, конфликте на Украине и причинах СВО. Его эпатажный стиль подачи информации не оставил никого равнодушным, а возможность подискутировать с опытным телеведущим стала для многих незабываемым опытом.Участники не только получали новые знания от сотрудников агентства, но и активно обменивались опытом друг с другом. Общение с коллегами из других стран обогатило их знаниями и идеями, которые они смогут применить в своей работе.Некоторые из них впервые посетили Москву, и впечатления от города, его архитектуры и атмосферы, оставили у них самые положительные эмоции.Итоги проекта"SputnikPro на Зубовском" продолжает успешно способствовать профессиональному развитию журналистов и общественных деятелей из ближнего зарубежья. Участники получают новые знания, расширяют кругозор и устанавливают полезные контакты.Этот проект стал важным этапом в их карьере, открыв новые возможности и перспективы для дальнейшего роста и развития в области медиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/buduschee-uzhe-segodnya-v-sputnik-rasskazali-kak-neyroseti-pomogayut-smi--1051359101.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/v-moskve-zavershilsya-novyy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom-dlya-zhurnalistov-1051167667.html

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