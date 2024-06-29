https://sputnik-abkhazia.ru/20240629/spros-kachestvo-i-vrediteli-achba-ob-urozhae-funduka-v-2024-godu-1051513371.html

Спрос, качество и вредители: Ачба об урожае фундука в 2024 году

Спрос, качество и вредители: Ачба об урожае фундука в 2024 году

Sputnik Абхазия

Общая площадь насаждений фундука по всей территории Абхазии составляет 8,9 тысячи гектаров. 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T09:00+0300

2024-06-29T09:00+0300

2024-06-29T09:00+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Объем урожая фундука в 2024 году составит около 10 тонн, сказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза республики Теваз Ачба.Общая площадь насаждений этой культуры составляет 8,9 тысячи гектаров по всей территории Абхазии.По словам агронома, фундук, в основном возделывают сельчане на приусадебных участках или в личных подсобных хозяйствах. Государственных хозяйств в стране никогда не было. Общая производительность этой продукции по республике достигает до 15 тысяч тонн в год с 5,8 миллиона корней.Теваз Ачба отметил, что если в послевоенное время наблюдалось увеличение объемов выращивания фундука в Абхазии, то в последние годы тенденция показывает небольшой спад. Хотя сейчас интерес к этой культуре возрастает."Сейчас, в последнее время, наблюдается, что к ореху проявляется интерес, поскольку те меры, которые были предприняты и гражданами, и в части, где была государственная поддержка, показали положительный результат, и качество ореха улучшилось", - подчеркнул Ачба.При этом он отметил, что для хорошего урожая крестьяне применяют препараты для борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями. Необходимые пестициды и опрыскиватели сельчанам выдает Минсельхоз Абхазии. Так, например, сейчас в Очамчырском районе зафиксировано масштабное нашествие американской белой бабочки. Ведомство уже выдало препараты крестьянам, скоро они начнут обработку деревьев.Одним из перспективных и необходимых направлений Теваз Ачба назвал переработку фундука. По его словам, Минсельхозом по госпрограмме поддержки села уже одобрены такие проекты. Два мини-завода были запущены в Галском районе в прошлом году.Более крупный аналогичный завод также заработал в Ткуарчалском районе в прошлом году. Он рассчитан на переработку 2000 тонн орехов в год, что позволит предпринимателям не только использовать собственный урожай, но и закупать его у крестьян.Цена на фундук формируется за счет объема урожая и его качества, отметил Теваз Ачба. Ежегодно из республики экспортируется около 4,5 тысячи тонн этой продукции. В 2023 года среднерыночная цена на этот вид орехов составляла от 120 до 130 рублей за килограмм.В этом же году молодой орех стоит от 55 до 70 рублей, прошлогодний крупный - от 150 до 180 рублей, привел цифры Ачба.В республике также растет грецкий орех. Как уточнил Ачба, в Минсельхоз стало поступать много заявок для участия в госпрограмме поддержки села, связанных с выращиванием новых сортов грецкого ореха – "Чандлера", "Идеала", "Франкфурта".С этим есть определенные сложности, так как эти сорта новые для Абхазии и пока непонятно, как они себя поведут в климатических условиях республики, добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/glavnyy-chetverg-grigoryan-o-novykh-selkhozkulturakh-v-gulrypshe--1051347702.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240516/posrednik-dzhopua-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-abkhazii-1051086599.html

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