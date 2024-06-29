https://sputnik-abkhazia.ru/20240629/turizm-remonty-i-vozvraschenie-naseleniya-dochiya-rasskazal-o-zhizni-v-tkuarchale-1051516132.html

Туризм, ремонты и возвращение населения: Дочия рассказал о жизни в Ткуарчале

Туризм, ремонты и возвращение населения: Дочия рассказал о жизни в Ткуарчале

Sputnik Абхазия

По примерным данным, в прошлые годы Ткуарчал и его окрестности посещало около 20-30 тысяч туристов. 29.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-29T18:33+0300

2024-06-29T18:33+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. От 50 до 100 тысяч туристов ожидает в этом году Ткуарчалский район, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации муниципалитета Исидор Дочия.По его словам, сейчас асфальтируется дорога к Акармаре, работы завершены в течение месяца. После того, как добираться до водопадов станет удобнее, поток туристов вырастет еще больше, добавил Дочия.Он уточнил, что когда из-за плохого состояния полотна к водопадам могли попасть только автомобили с высокой проходимостью, достопримечательности Ткуарчала посещало 20-30 тысяч туристов ежегодно.По словам Дочия, пока это примерные цифры. Уже с этого года можно будет вести точную статистику благодаря фиксации количества проданных билетов за проезд к водопадам. 50 рублей с каждого идет в бюджет района.Помимо этого, добавил он, в гороже асфальтируется улица протяженностью 700 метров, идет замена бордюров. Завершить работы планируют примерно в течение 3-4 недель.Исидор Дочия рассказал, что власти Ткуарчала планируют создать в горной местности заповедную зону. С таким предложением они обратились к президенту Абхазии Аслану Бжания.Как уточнил Дочия, это озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Оно частично расположено в Очамчырском районе и дорога к нему будет прокладываться оттуда.Запуск такого проекта позволит ускорить развития Ткуарчалского района в разы и обеспечит работой от 500 до 1000 человек. Территорию заповедной зоны предстоит определить Кабинету министров, подчеркнул он.В Ткуарчала также ведутся работы по реконструкции лестницы, которая соединяет нижнюю и верхнюю части города. На это выделено шесть миллионов рублей. Примерно через полтора месяца в этом месте появятся зона отдыха и фотозона.Около 30 миллионов рублей направят на строительство фонтана в центре города и обустройство зон отдыха вблизи него, добавил Дочия. Этот проект также намерены завершить в течение двух месяцев.Парковую зону позади здания администрации района также планируют привести в порядок в течение года. На это направят около семи миллионов рублей.Среди будущих крупных проектов также восстановление канатной дороги в Ткуарчале.На реализацию этого проекта, уточнил Дочия, понадобится около 100 миллионов рублей из районного бюджета.Совершенствуется работа жилищно-коммунального хозяйства Ткуарчала. С прошлого года за счет бюджетных средств удалось приобрести спецтехнику – мусороуборочную машину и грейдер на сумму 15 миллионов рублей.Дочия также поделился наблюдениями о том, что в последние годы люди, покинувшие Ткуарчал, стали возвращаться."Это больная тема для нас. У нас более 1000 квартир в городе. Мы их выделяем людям, которые хотят здесь именно жить", - подчеркнул он.При этом глава района не отрицает, что в городе все еще стоит вопрос нехватки кадров. Нужны специалисты в сфере ЖКХ, сварщики, бухгалтеры, юристы. Решить эту проблему можно только путем увеличения численности населения, уверен Дочия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/turizm-i-promyshlennost-kak-planiruyut-razvivat-tkuarchalskiy-rayon-1049018458.html

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