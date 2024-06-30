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Свои гиды ближе к делу: почему в Абхазии не рады иностранным экскурсоводам

Свои гиды ближе к делу: почему в Абхазии не рады иностранным экскурсоводам

Sputnik Абхазия

Согласно законодательству Абхазии, проводить экскурсии в республике могут только граждане страны. Профсоюз экскурсоводов не согласен с инициативой... 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T09:00+0300

2024-06-30T09:00+0300

2024-06-30T09:00+0300

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Уже традицией стало то, что какая-то инсайдерская информация просачивается в соцсети и становится детонатором бурных обсуждений в обществе. Видимо, пресс-службам государственных учреждений пора принять как данность то, что скрыть что-то в нашей республике очень сложно. Алексей Ломия, SputnikНемаловажно, что тот, кто подает новость в виде "горячего пирожка", может так ее перекрутить, что потом чиновникам придется долго придется оправдываться. Но, как в том анекдоте, осадочек все равно останется.Все в ПарламентТак случилось и в этот раз: кто-то слил информацию о том, что планируется заключение межгосударственного соглашения между Абхазией и Россией о снятии запрета на проведение экскурсий нерезидентам обеих стран. Ввиду того, что это больше затронет интересы именно наших экскурсоводов, начались бурные дебаты. И вроде как они неоднократно разъясняли свою позицию как чисто профессиональную, без политического подтекста, но куда без него в наше время? Тут еще подоспела и весть о том, что министр туризма Теймураз Хишба подал в отставку в знак солидарности с представителями индустрии.Обсуждение проблемы из соцсетей и прессы перетекло в служебные кабинеты и стало повесткой дня заседания в Народном Собрании. Пусть это была не сессия, но то, что обсуждение происходило в парламентском комитете с приглашением сотрудников Минтуризма, министра экономики, прессы и представителей туристического сообщества надо воспринимать как хорошую тенденцию. Это говорит о короткой дистанции между депутатами и обществом, о неравнодушии парламентариев.Именно в таких ситуациях важно вовремя разобраться в проблеме, просчитать все плюсы и минусы, и самое главное – показать свою позицию. Исполнительная власть в любом случае обязана принимать решения с учетом мнений парламентариев. Именно из этого складывается правильный алгоритм действий государственного механизма.Однажды в Северной ИрландииЯ не буду вдаваться в подробности обсуждения проблемы, об этом было много репортажей и в прессе, и на телевидении. Очевидно то, что обсуждались не слухи, а именно оправданные опасения за работу в экскурсионном бизнесе определенной части населения, которая извлекает доходы и платит налоги в наш бюджет.Скажу сразу: я тоже против такого изменения действующего законодательства. И помимо веских аргументов, которые приводят представители этого бизнеса и многие депутаты, меня больше всего волнует проблема занятости молодых ребят, видимо во мне говорит род деятельности, которому посвятил всю свою сознательную жизнь. Это же аксиома, что именно невозможность найти достойную работу с приличным доходом подталкивает молодежь на скользкую тропу, с которой легко можно скатиться в ряды преступников. Могу привести очень красочный пример. Как-то мне довелось побывать в командировке в столице Северной Ирландии, Белфасте. Уровень преступности там зашкаливал. В этой части Великобритании постоянно то тлеет, то вспыхивает межрелигиозный и межэтнический конфликт между англичанами и ирландцами. А на фоне таких страстей процветает уличная преступность. Никакие профессиональные усилия полицейских, никакие репрессии не давали результатов – жители наблюдали неумолимый рост преступности из года в год. И вот, центральные власти Великобритании приняли единственно верное решение. На базе местных судоверфей были размещены государственные оборонные заказы на выпуск авианосцев. Это дало почти пять тысяч вакантных рабочих мест с очень приличной заработной платой. Результат был заметен практически сразу. Статистика стала улучшаться из года в год.Локальный приоритетНельзя открывать ворота перед иностранными гидами, которые заполнят эту нишу, что приведет к падению цен на услуги экскурсоводов, и, в свою очередь, снизит привлекательность этой профессии.Если верить представителю Ассоциации экскурсоводов, в сфере работает до 10 тысяч человек. В массе своей это молодые люди, и они сами зарабатывают на жизнь. Не понаслышке знаю, что они выручают вполне достойные деньги, содержат себя, родных и близких. Это очень нелегкий труд со своей спецификой, требующий постоянной работы над собой. Россия - великая, мощная держава. С огромными территориями и несметными запасами природных ресурсов. С населением свыше 140 миллионов. Неужели в самой России не хватает красивых мест, достопримечательностей, куда местные гиды могли бы возить туристов? И тут необходимо отметить, что российское правительство в таких случаях всегда исходит из интересов своего государства, своего бизнеса, своих граждан. Это совершенно справедливо и оправданно. Может, есть смысл взять пример?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240625/ekskursionnuyu-deyatelnost-rossiyan-v-abkhazii-obsudili-v-parlamente-1051464327.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240623/plyazhnye-strasti-gde-zakanchivaetsya-arenda-i-nachinaetsya-proizvol-1051438509.html

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абхазия, мнение, авторы, колумнисты