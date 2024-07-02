https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/russkoe-oruzhie-patrulnyy-korabl-ivan-papanin--pervyy-boevoy-ledokol-1051533180.html

Русское оружие: патрульный корабль "Иван Папанин" – первый боевой ледокол

Русское оружие: патрульный корабль "Иван Папанин" – первый боевой ледокол

Sputnik Абхазия

Безопасность и национальные интересы России в высоких широтах надежно защитят новейшие патрульные корабли ледового класса проекта 23550 "Арктика". 02.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-02T09:00+0300

2024-07-02T09:00+0300

2024-07-02T10:22+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательГоловной – "Иван Папанин" – построен на "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга, и успешно проходит испытания в Балтийском море. Для российских военных моряков и пограничников строятся еще три уникальных корабля ледового класса.Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 несет на борту серьезный комплекс вооружения: восемь крылатых ракет "Калибр-К" дальностью более 2500 км (в двух контейнерных пусковых установках), противокорабельные ракеты "Уран" дальностью до 280 км, артиллерийскую установка калибра 76 мм (АК-176) или 100 мм (АК-190), вертолет Ка-27 или Ка-226, БПЛА, средства ПВО и РЭБ, два скоростных патрульных катера проекта 03160 "Раптор" и один десантный катер на воздушной подушке проекта 23321 "Манул".Корабль способен наносить удары по морским, береговым, воздушным целям. Имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания в любых климатических зонах Мирового океана. Конструкция корпуса позволяет прокладывать путь во льдах толщиной до 1,7 метра. Главная энергетическая установка построена на основе четырех дизель-генераторов 28-9ДГ мощностью по 3,5 МВт "Коломенского завода". Никто в мире не делал ничего подобного по совокупности технических и боевых характеристик. Этот грозный властелин Арктики станет "холодным кошмаром" НАТО.Совмещая функции патрульного корабля, ледокола и буксира, "Иван Папанин" значительно усилит арктическую группировку ВМФ. Уникальный "боевой ледокол" водоизмещением 9000 тонн способен эффективно обеспечивать безопасность РФ в Арктике в составе группировок, отрядов кораблей и одиночно. "Иван Папанин" войдет в состав ВМФ до конца 2024 года. Для российских военных моряков и пограничников сегодня строятся три аналогичных патрульных корабля ледового класса – "Николай Зубов", "Пурга" и "Дзержинский".Арктический рубежРастут военно-стратегическое значение Арктики и экономическая ценность Северного морского пути, закономерно усиливается арктическая группировка Военно-морского флота РФ. Россия располагает самым большим в мире флотом действующих ледоколов, и продолжает строительство (модернизацию) своего теперь уже "ракетно-ядерного" ледокольного флота. Совершенно новый класс универсальных "боевых ледоколов" проекта 23550 "Арктика" (для пограничников – аналогичный проект 23550 с шифром "Ермак") дает значительные преимущества в высоких широтах. Россия планирует строительство большого количества аналогичных кораблей с развитым комплексом вооружения на борту – ракетно-артиллерийского, зенитного ракетного, радиоэлектронного.Прежде всего, "Иван Папанин" является сторожевиком, поэтому должен искать и поражать надводные или воздушные цели. Проект "Арктика" предлагает использование набора различных радиоэлектронных систем для наблюдения за обстановкой, поиска целей и наведения вооружения (РЛС обнаружения и наведения "Позитив", навигационный локатор, корабельная система РЭБ). Проект 23550 имеет открытую архитектуру для расширения спектра вооружения.Ледокольные возможности проекта 23550 могут использоваться и в собственных интересах, и для проводки других кораблей (судов). От ледоколов "Иван Папанин" получил усиленный корпус и другие особенности конструкции, обеспечивающие работу в Арктике. При том что новый патрульный корабль способен преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра, лед толщиной 1 метр пробивает на непрерывном ходу. Кроме того, имеет кормовое буксирное оборудование для помощи терпящим бедствие или для буксировки задержанных судов (незваных гостей на российском Севморпути). Предусмотрена возможность установки двух электрогидравлических кранов грузоподъемностью по 28 тонн для работы с различными грузами. ВМФ России получил универсальный корабль, способный решать широкий круг боевых и вспомогательных задач в Арктике. Заметим, здесь созданы комфортные условия для жизни и несения службы офицерами, мичманами и матросами. Все военнослужащие размещаются в каютах со всеми удобствами. Для матросов предусмотрены 4-местные помещения, младшие офицеры и мичманы располагаются в 2-местных, старшие офицеры – в одноместных каютах. На корабле имеются зона отдыха и спортивный зал.И все же, "боевыми ледоколами" рост арктической группировки ВМФ России не ограничивается. Российский президент Владимир Путин ранее заявил: "На стапелях, у набережных российских верфей находятся в разной степени готовности пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов". Многие из них пополнят Северный флот РФ.На Западе с тревогой отслеживают "подготовку России к вероятной будущей конфронтации во все более стратегическом Арктическом регионе", видят "растущий разрыв в возможностях по сравнению с Соединенными Штатами". Однако ничего подобного проекту 23550 в странах НАТО построить не могут, там практически нет ледокольного флота. Единственный действующий тяжелый ледокол Береговой охраны США – "старичок" Polar Star постройки 1976 года свое уже отходил. Появление трех новых ледоколов Polar Security Cutter постоянно откладывается, и до 2028 года ситуация не изменится.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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