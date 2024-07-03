Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
18:39 03.07.2024 (обновлено: 18:59 03.07.2024)
© Foto / Владлена ЦвижбаПоказ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
© Foto / Владлена Цвижба
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"Сны города Гагры" были посвящены трем эпохам истории города — II веку до нашей эры, открытию климатической станции, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Премьерный показ исторического иммерсивного спектакля "Сны города Гагры" состоялся в Летнем театре Гагры, который был заброшен в послевоенное время, сказала Sputnik автор постановки, режиссер Владлена Цвижба.
"Форма иммерсивного спектакля - когда нет зрительного зала, сидений, гости постановки перемещаются, могут взаимодействовать с актерами. Зрителю выдается маска, он ее надевает и перемещается в пространстве", - рассказала режиссер.
Спектакль был посвящен трем эпохам истории Гагры - II веку до нашей эры, открытию климатической станции Гагры, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду - строительству санаториев, культурных объектов.
© Foto / Владлена ЦвижбаПоказ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
1/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
© Foto / Владлена ЦвижбаПоказ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
2/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
© Foto / Владлена ЦвижбаПоказ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
3/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
© Foto / Владлена ЦвижбаПоказ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
4/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
1/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
2/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
3/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
4/4
© Foto / Владлена Цвижба
Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы
"Это был такой исторический показ-театрализованная экскурсия. Зрителей было очень много, после спектакля они очень долго не расходились, делились своими впечатлениями, всем очень понравилось", - сказала Цвижба.
По ее словам, проведение подобных спектаклей планируется на регулярной основе. В них будут привлекать зрителей, в особенности, туристов, посещающих Абхазию. Владлена Цвижба выразила благодарность администрации Гагры, которая предоставила для показа заброшенное помещение Летнего театра.
"Мы оставляем аутентичность заброшенного здания. Все иммерсивные спектакли ставятся либо в заброшенных замках, или там, где располагается особая достопримечательность. Этот театр действительно уникален, там проходил концерт Высоцкого. Мы в архивах нашли его голос, и он звучит в постановке", - подчеркнула режиссер.
Она также отметила, что в советское время в Летнем театре выступали такие знаменитости, как Фазиль Искандер, Аркадий Райкин, Валерий Гергиев и многие другие.
В творческой группе, которой руководит актриса и автор постановки Владлена Цвижба, состоит 15 человек, двое из них - профессиональные музыканты. Основная часть - это молодое поколение гагрцев, которые являются учениками школы искусств.
В реализации проекта оказал поддержку Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
20 апреля, 10:27