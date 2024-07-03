https://sputnik-abkhazia.ru/20240703/pokaz-spektaklya-proshel-v-letnem-teatre-gagry-vpervye-za-poslevoennye-gody-1051562999.html

Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы

Показ спектакля прошел в Летнем театре Гагры впервые за послевоенные годы

Sputnik Абхазия

"Сны города Гагры" были посвящены трем эпохам истории города — II веку до нашей эры, открытию климатической станции, связанной с именем принца Ольденбургского... 03.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-03T18:39+0300

2024-07-03T18:39+0300

2024-07-03T18:59+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Премьерный показ исторического иммерсивного спектакля "Сны города Гагры" состоялся в Летнем театре Гагры, который был заброшен в послевоенное время, сказала Sputnik автор постановки, режиссер Владлена Цвижба.Спектакль был посвящен трем эпохам истории Гагры - II веку до нашей эры, открытию климатической станции Гагры, связанной с именем принца Ольденбургского, и советскому периоду - строительству санаториев, культурных объектов. "Это был такой исторический показ-театрализованная экскурсия. Зрителей было очень много, после спектакля они очень долго не расходились, делились своими впечатлениями, всем очень понравилось", - сказала Цвижба. По ее словам, проведение подобных спектаклей планируется на регулярной основе. В них будут привлекать зрителей, в особенности, туристов, посещающих Абхазию. Владлена Цвижба выразила благодарность администрации Гагры, которая предоставила для показа заброшенное помещение Летнего театра."Мы оставляем аутентичность заброшенного здания. Все иммерсивные спектакли ставятся либо в заброшенных замках, или там, где располагается особая достопримечательность. Этот театр действительно уникален, там проходил концерт Высоцкого. Мы в архивах нашли его голос, и он звучит в постановке", - подчеркнула режиссер. Она также отметила, что в советское время в Летнем театре выступали такие знаменитости, как Фазиль Искандер, Аркадий Райкин, Валерий Гергиев и многие другие. В творческой группе, которой руководит актриса и автор постановки Владлена Цвижба, состоит 15 человек, двое из них - профессиональные музыканты. Основная часть - это молодое поколение гагрцев, которые являются учениками школы искусств. В реализации проекта оказал поддержку Государственный комитет по делам молодежи и спорту.

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