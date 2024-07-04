https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/ot-kostey-dinozavra-do-oruzhiya-chto-khranit-edinstvennyy-v-gagre-muzey-abaata-1051443490.html

От костей динозавра до оружия: что хранит единственный в Гагре музей "Абаата"

От костей динозавра до оружия: что хранит единственный в Гагре музей "Абаата"

Sputnik Абхазия

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата" был создан в 2019 году. 04.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-04T12:50+0300

2024-07-04T12:50+0300

2024-07-04T12:50+0300

в абхазии

гагрский район

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О том, кто и как создавал единственный сегодня действующий в Гагре исторический музей, какие уникальные экспонаты хранятся в его стенах, где их находили и как спасали, читайте в материале Sputnik.Уникальная коллекцияПри крепости Абаата в Гагре, рядом с храмом святого Ипатия VI-VIII веков, пять лет назад открыли Государственный историко-краеведческий музей.Идея эта принадлежала предпринимателю, владельцу комплекса "Абаата" Юрию Лолуа, который обратился за помощью в реализации своего плана к абхазскому ученому, историку, кавалеру ордена Леона Руслану Барциц.В феврале 2024 года Руслан Барциц, работавший все эти годы директором объекта, ушел из жизни. Его дело продолжила супруга Анна Бройдо.Музей "Абаата" расположился в здании, которое в начале XIX века служило оружейной, а уже в начале ХХ века там работала типография городской газеты. В его холле можно увидеть копии архивных фотографий Гагры и семьи основатели курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского.Помимо этого, там выставлены фотографии иностранных политических деятелей, артистов, кинорежиссеров, которые посещали Абхазию по работе или проводили в республике свой отпуск. Тут есть снимок Владимира Высоцкого на борту туристического корабля, снятый в 1972 году, есть фото президента России Владимира Путина, судя по всему, тоже на борту некоего плавательного средства в 1973 году, датированное 1973 годом. А в 1935 году Иосиф Сталин с маршалами Александром Егоровым, Климентом Ворошиловым, Михаилом Тухачевским и руководителем Абхазии Нестором Лакоба были запечатлены у фонтана.В главном зале в основном собраны более древние экспонаты. По словам Бройдо, все представленное в музее уникально и было найдено при разных обстоятельствах в Гагре и ее окрестностях. Самый древний артефакт, который выставлен там, – это позвонок динозавра юрского периода.Центральное место в музее занимает двуручный глиняный сосуд, датируемый III века до нашей эры. С ним связана интересная история, которая едва не погубила бесценную находку.Директор музея рассказала, что сосуд был найден во время сельскохозяйственных работ случайно. Водитель экскаватора подцепил артефакт ковшом, но, к счастью, не повредил его. Не до конца понимая уникальность находки, он подарил его своей тете.Для своих лет сосуд сохранился почти в идеальном состоянии, чем не могут "похвастать" поднятые со дна моря амфоры античного периода, которые также представлены в музее. Там же можно увидеть экспонаты, датируемые каменным, бронзовым и железными веками. К примеру, это бусы из известняковой пасты, каменные и бронзовые молоты, топоры, детали воинского снаряжения, наконечники стрел, мечи, ножи, украшения.Все эти исторические предметы люди находили у себя на огородах, на чердаках, в своих домах и даже на пункте сбыта металлолома. Когда жители Гагры узнали, что в городе появился музей, они стали приносить туда эти артефакты, которые дарили или продавали, объяснила Бройдо."Например, эту замечательную коллекцию медных предметов абхазской утвари – котлы, самогонный аппарат, кувшины – их нашел брат Руслана Михайловича в пункте приема цветного металла. Мой супруг их выкупил, и они были спасены. Самогонный аппарат очень нравится мужчинам-туристам", – отметила Бройдо.На территории самой крепости Абаата, построенной в V–VI веках нашей эры, не раз проводились раскопки. Если говорить о том, что непосредственно хранится в музее, то археологи во время работы обнаружили много пушечных ядер, капсульные ружья, револьверы, корабельный якорь, чугунный каретный столб.О войне в АбхазииВ музее "Абаата" собрана экспозиция, посвященная Отечественной войне народа Абхазии. Руслан Барциц и его супруга – ветераны той войны. Барциц участвовал в освобождении Гагры, и после того как врага выбили из его родного города, ходил по улицам и собирал все, что было связано с боевыми действиями."Тогда только освободили Гагру, но он не сомневался, что мы одержим победу, и будет музей. Вот эти гранатомет, снаряды, бронежилеты, каски, бутылки для коктейля Молотова он нашел на улице. Здесь также сумка нашей медсестры Индиры Малия, которую она подарила нашему музею", – рассказала Бройдо.Руслан Барциц также воевал на Гумистинском фронте, где он получил первое ранение, но это его не остановило. Он вернулся в строй, как только встал на ноги.Наследие принцаОсобое внимание в музее уделено истории основателя курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского и его семье. В музее даже хранится коллекция фарфоровой посуды из замка царской семьи."После революции замок стал пансионатом. Сначала этой посудой пользовались, но после того как половина сервиза разбилась, посуду списали и выбросили на свалку примерно в 1920-1930 годах. Местные жители подобрали ее и хранили дома", – рассказала Анна Бройдо.Что касается личности принца, Бройдо называет его потрясающим человеком, который был несправедливо забыт в России. Курорт Гагра, уверена она, это лишь один из его проектов и далеко не самый масштабный.Главный вклад принц внес в развитие медицины в России, популяризацию исследований в этой области. Он первым привез из Европы методику профилактики заболеваний в виде вакцинации.По словам директора музея, в пик курортного сезона объект посещает до 50 человек в день, все они – пенсионного возраста, и – все гости страны. Она с сожалением отметила, что местные жители и молодые люди заходят к ним редко, но бывают исключения."Вчера буквально у нас побывало трое детей, и мне было так приятно, что они остались в восторге. Один из детей сначала вообще не хотел сюда заходить, но в этом настояли его родители. Он вышел такой счастливый и сказал, что его мир перевернулся от увиденного. Особенно его поразили кости динозавра", – сказала Бройдо.Музей "Абаата" работает с мая по октябрь с 9:00 до 18:00. Билет для взрослого человека стоит 200 рублей. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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гагрский район, музеи, культура, история, абхазия