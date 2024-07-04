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От костей динозавра до оружия: что хранит единственный в Гагре музей "Абаата"
От костей динозавра до оружия: что хранит единственный в Гагре музей "Абаата"
Sputnik Абхазия
Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата" был создан в 2019 году. 04.07.2024, Sputnik Абхазия
2024-07-04T12:50+0300
2024-07-04T12:50+0300
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О том, кто и как создавал единственный сегодня действующий в Гагре исторический музей, какие уникальные экспонаты хранятся в его стенах, где их находили и как спасали, читайте в материале Sputnik.Уникальная коллекцияПри крепости Абаата в Гагре, рядом с храмом святого Ипатия VI-VIII веков, пять лет назад открыли Государственный историко-краеведческий музей.Идея эта принадлежала предпринимателю, владельцу комплекса "Абаата" Юрию Лолуа, который обратился за помощью в реализации своего плана к абхазскому ученому, историку, кавалеру ордена Леона Руслану Барциц.В феврале 2024 года Руслан Барциц, работавший все эти годы директором объекта, ушел из жизни. Его дело продолжила супруга Анна Бройдо.Музей "Абаата" расположился в здании, которое в начале XIX века служило оружейной, а уже в начале ХХ века там работала типография городской газеты. В его холле можно увидеть копии архивных фотографий Гагры и семьи основатели курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского.Помимо этого, там выставлены фотографии иностранных политических деятелей, артистов, кинорежиссеров, которые посещали Абхазию по работе или проводили в республике свой отпуск. Тут есть снимок Владимира Высоцкого на борту туристического корабля, снятый в 1972 году, есть фото президента России Владимира Путина, судя по всему, тоже на борту некоего плавательного средства в 1973 году, датированное 1973 годом. А в 1935 году Иосиф Сталин с маршалами Александром Егоровым, Климентом Ворошиловым, Михаилом Тухачевским и руководителем Абхазии Нестором Лакоба были запечатлены у фонтана.В главном зале в основном собраны более древние экспонаты. По словам Бройдо, все представленное в музее уникально и было найдено при разных обстоятельствах в Гагре и ее окрестностях. Самый древний артефакт, который выставлен там, – это позвонок динозавра юрского периода.Центральное место в музее занимает двуручный глиняный сосуд, датируемый III века до нашей эры. С ним связана интересная история, которая едва не погубила бесценную находку.Директор музея рассказала, что сосуд был найден во время сельскохозяйственных работ случайно. Водитель экскаватора подцепил артефакт ковшом, но, к счастью, не повредил его. Не до конца понимая уникальность находки, он подарил его своей тете.Для своих лет сосуд сохранился почти в идеальном состоянии, чем не могут "похвастать" поднятые со дна моря амфоры античного периода, которые также представлены в музее. Там же можно увидеть экспонаты, датируемые каменным, бронзовым и железными веками. К примеру, это бусы из известняковой пасты, каменные и бронзовые молоты, топоры, детали воинского снаряжения, наконечники стрел, мечи, ножи, украшения.Все эти исторические предметы люди находили у себя на огородах, на чердаках, в своих домах и даже на пункте сбыта металлолома. Когда жители Гагры узнали, что в городе появился музей, они стали приносить туда эти артефакты, которые дарили или продавали, объяснила Бройдо."Например, эту замечательную коллекцию медных предметов абхазской утвари – котлы, самогонный аппарат, кувшины – их нашел брат Руслана Михайловича в пункте приема цветного металла. Мой супруг их выкупил, и они были спасены. Самогонный аппарат очень нравится мужчинам-туристам", – отметила Бройдо.На территории самой крепости Абаата, построенной в V–VI веках нашей эры, не раз проводились раскопки. Если говорить о том, что непосредственно хранится в музее, то археологи во время работы обнаружили много пушечных ядер, капсульные ружья, револьверы, корабельный якорь, чугунный каретный столб.О войне в АбхазииВ музее "Абаата" собрана экспозиция, посвященная Отечественной войне народа Абхазии. Руслан Барциц и его супруга – ветераны той войны. Барциц участвовал в освобождении Гагры, и после того как врага выбили из его родного города, ходил по улицам и собирал все, что было связано с боевыми действиями."Тогда только освободили Гагру, но он не сомневался, что мы одержим победу, и будет музей. Вот эти гранатомет, снаряды, бронежилеты, каски, бутылки для коктейля Молотова он нашел на улице. Здесь также сумка нашей медсестры Индиры Малия, которую она подарила нашему музею", – рассказала Бройдо.Руслан Барциц также воевал на Гумистинском фронте, где он получил первое ранение, но это его не остановило. Он вернулся в строй, как только встал на ноги.Наследие принцаОсобое внимание в музее уделено истории основателя курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского и его семье. В музее даже хранится коллекция фарфоровой посуды из замка царской семьи."После революции замок стал пансионатом. Сначала этой посудой пользовались, но после того как половина сервиза разбилась, посуду списали и выбросили на свалку примерно в 1920-1930 годах. Местные жители подобрали ее и хранили дома", – рассказала Анна Бройдо.Что касается личности принца, Бройдо называет его потрясающим человеком, который был несправедливо забыт в России. Курорт Гагра, уверена она, это лишь один из его проектов и далеко не самый масштабный.Главный вклад принц внес в развитие медицины в России, популяризацию исследований в этой области. Он первым привез из Европы методику профилактики заболеваний в виде вакцинации.По словам директора музея, в пик курортного сезона объект посещает до 50 человек в день, все они – пенсионного возраста, и – все гости страны. Она с сожалением отметила, что местные жители и молодые люди заходят к ним редко, но бывают исключения."Вчера буквально у нас побывало трое детей, и мне было так приятно, что они остались в восторге. Один из детей сначала вообще не хотел сюда заходить, но в этом настояли его родители. Он вышел такой счастливый и сказал, что его мир перевернулся от увиденного. Особенно его поразили кости динозавра", – сказала Бройдо.Музей "Абаата" работает с мая по октябрь с 9:00 до 18:00. Билет для взрослого человека стоит 200 рублей. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/arkheologi-nashli-ostatki-drevnego-sooruzheniya-v-sukhumskoy-bukhte-1051325005.html
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гагрский район, музеи, культура, история, абхазия
гагрский район, музеи, культура, история, абхазия

От костей динозавра до оружия: что хранит единственный в Гагре музей "Абаата"

12:50 04.07.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукМузей истории Гагры
Музей истории Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бадри. - Sputnik Абхазия
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата" был создан в 2019 году.
О том, кто и как создавал единственный сегодня действующий в Гагре исторический музей, какие уникальные экспонаты хранятся в его стенах, где их находили и как спасали, читайте в материале Sputnik.

Уникальная коллекция

При крепости Абаата в Гагре, рядом с храмом святого Ипатия VI-VIII веков, пять лет назад открыли Государственный историко-краеведческий музей.
Идея эта принадлежала предпринимателю, владельцу комплекса "Абаата" Юрию Лолуа, который обратился за помощью в реализации своего плана к абхазскому ученому, историку, кавалеру ордена Леона Руслану Барциц.
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"
Музей истории Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"
© Sputnik / Томас Тхайцук
В феврале 2024 года Руслан Барциц, работавший все эти годы директором объекта, ушел из жизни. Его дело продолжила супруга Анна Бройдо.

"Все что здесь представлено – это вещи из нашей семейной коллекции и коллекции Юрия Лолуа. Мы работаем уже пятый год и постоянно совершенствуем музей, добавляем новые экспонаты. Здесь собрано более 500 экспонатов", – рассказала Бройдо.

Музей "Абаата" расположился в здании, которое в начале XIX века служило оружейной, а уже в начале ХХ века там работала типография городской газеты. В его холле можно увидеть копии архивных фотографий Гагры и семьи основатели курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского.
Помимо этого, там выставлены фотографии иностранных политических деятелей, артистов, кинорежиссеров, которые посещали Абхазию по работе или проводили в республике свой отпуск.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Тут есть снимок Владимира Высоцкого на борту туристического корабля, снятый в 1972 году, есть фото президента России Владимира Путина, судя по всему, тоже на борту некоего плавательного средства в 1973 году, датированное 1973 годом. А в 1935 году Иосиф Сталин с маршалами Александром Егоровым, Климентом Ворошиловым, Михаилом Тухачевским и руководителем Абхазии Нестором Лакоба были запечатлены у фонтана.
В главном зале в основном собраны более древние экспонаты. По словам Бройдо, все представленное в музее уникально и было найдено при разных обстоятельствах в Гагре и ее окрестностях. Самый древний артефакт, который выставлен там, – это позвонок динозавра юрского периода.
Центральное место в музее занимает двуручный глиняный сосуд, датируемый III века до нашей эры. С ним связана интересная история, которая едва не погубила бесценную находку.
© Sputnik / Томас ТхайцукГагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"
Музей истории Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Директор музея рассказала, что сосуд был найден во время сельскохозяйственных работ случайно. Водитель экскаватора подцепил артефакт ковшом, но, к счастью, не повредил его. Не до конца понимая уникальность находки, он подарил его своей тете.
"Руслан Михайлович увидел этот сосуд во дворе дома одной нашей знакомой. В нем были посажены цветы. Он предложил за него деньги, но женщина отказалась, так как давно хотела большой вазон. Тогда он поехал в Сочи и купил ей самый большой вазон, который смог найти. Привез ей, и она с радостью обменяла", – поделилась Бройдо.
Для своих лет сосуд сохранился почти в идеальном состоянии, чем не могут "похвастать" поднятые со дна моря амфоры античного периода, которые также представлены в музее. Там же можно увидеть экспонаты, датируемые каменным, бронзовым и железными веками. К примеру, это бусы из известняковой пасты, каменные и бронзовые молоты, топоры, детали воинского снаряжения, наконечники стрел, мечи, ножи, украшения.
Все эти исторические предметы люди находили у себя на огородах, на чердаках, в своих домах и даже на пункте сбыта металлолома. Когда жители Гагры узнали, что в городе появился музей, они стали приносить туда эти артефакты, которые дарили или продавали, объяснила Бройдо.
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2024
В Абхазии
Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте
11 июня, 10:30
"Например, эту замечательную коллекцию медных предметов абхазской утвари – котлы, самогонный аппарат, кувшины – их нашел брат Руслана Михайловича в пункте приема цветного металла. Мой супруг их выкупил, и они были спасены. Самогонный аппарат очень нравится мужчинам-туристам", – отметила Бройдо.
На территории самой крепости Абаата, построенной в V–VI веках нашей эры, не раз проводились раскопки. Если говорить о том, что непосредственно хранится в музее, то археологи во время работы обнаружили много пушечных ядер, капсульные ружья, револьверы, корабельный якорь, чугунный каретный столб.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

О войне в Абхазии

В музее "Абаата" собрана экспозиция, посвященная Отечественной войне народа Абхазии. Руслан Барциц и его супруга – ветераны той войны. Барциц участвовал в освобождении Гагры, и после того как врага выбили из его родного города, ходил по улицам и собирал все, что было связано с боевыми действиями.
"Тогда только освободили Гагру, но он не сомневался, что мы одержим победу, и будет музей. Вот эти гранатомет, снаряды, бронежилеты, каски, бутылки для коктейля Молотова он нашел на улице. Здесь также сумка нашей медсестры Индиры Малия, которую она подарила нашему музею", – рассказала Бройдо.
© Sputnik / Томас ТхайцукМузей истории Гагры
Музей истории Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2024
Музей истории Гагры
© Sputnik / Томас Тхайцук
Руслан Барциц также воевал на Гумистинском фронте, где он получил первое ранение, но это его не остановило. Он вернулся в строй, как только встал на ноги.

Наследие принца

Особое внимание в музее уделено истории основателя курорта Гагра, русского принца Александра Ольденбургского и его семье. В музее даже хранится коллекция фарфоровой посуды из замка царской семьи.
"После революции замок стал пансионатом. Сначала этой посудой пользовались, но после того как половина сервиза разбилась, посуду списали и выбросили на свалку примерно в 1920-1930 годах. Местные жители подобрали ее и хранили дома", – рассказала Анна Бройдо.
Что касается личности принца, Бройдо называет его потрясающим человеком, который был несправедливо забыт в России. Курорт Гагра, уверена она, это лишь один из его проектов и далеко не самый масштабный.
Ресторан Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2024
В Абхазии
Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию
9 января, 08:55
Главный вклад принц внес в развитие медицины в России, популяризацию исследований в этой области. Он первым привез из Европы методику профилактики заболеваний в виде вакцинации.
"Первая прививочная станция в России, первая скорая помощь, первые женские и детские больницы – это все работа принца, его отца и всей их семьи. Он спас миллионы жизней", – сказала Бройдо и добавила, что именно благодаря Ольденбургскому в царской России сумели побороть чуму, тиф и холеру, от которых люди умирали целыми селами.
По словам директора музея, в пик курортного сезона объект посещает до 50 человек в день, все они – пенсионного возраста, и – все гости страны. Она с сожалением отметила, что местные жители и молодые люди заходят к ним редко, но бывают исключения.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей &quot;Абаата&quot; - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагрский Государственный историко-краеведческий музей "Абаата"

"Вчера буквально у нас побывало трое детей, и мне было так приятно, что они остались в восторге. Один из детей сначала вообще не хотел сюда заходить, но в этом настояли его родители. Он вышел такой счастливый и сказал, что его мир перевернулся от увиденного. Особенно его поразили кости динозавра", – сказала Бройдо.
Музей "Абаата" работает с мая по октябрь с 9:00 до 18:00. Билет для взрослого человека стоит 200 рублей. Детям до семи лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
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