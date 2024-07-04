https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/v-shage-ot-poluveka-novoafonskuyu-pescheru-otkryli-dlya-posetiteley-49-let-nazad-1051564195.html

В шаге от полувека: Новоафонскую пещеру открыли для посетителей 49 лет назад

В шаге от полувека: Новоафонскую пещеру открыли для посетителей 49 лет назад

Sputnik Абхазия

Пещеру в Новом Афоне впервые обнаружил абхазский художник и скульптор Гиви Смыр в 1961 году. 04.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-04T09:00+0300

2024-07-04T09:00+0300

2024-07-04T10:13+0300

в абхазии

абхазия

новоафонская пещера

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Открытие векаМногие столетия жители Абхазии не подозревали о том, какое природное чудо уникальной красоты хранит в себе Иверская гора. Лишь в 1961 году будущий художник и скульптор Гиви Смыр, которому тогда исполнилось 16 лет, решил изучить глубокий провал на склоне горы.В 2015 году в одном из своих последних интервью Sputnik Гиви Смыр признался, что с детства "болел природой"."Новоафонская пещера в то время была известной "Бездонной ямой", о которой всегда рассказывали разные легенды. Этот район карстовый, он богат различными разломами, но никто не ожидал, что эта яма скрывает пещеру таких объемов прямо возле моря. Она оказалась очень доступной для туризма. После открытия начался пещерный бум", – рассказывал он.Смыр рассказал спелеологам о своих достижениях, было решено провести экспедицию. Первый подземный "поход" длился 18 часов. За это время специалисты уже поняли, что открытая пещера – бесценная находка и большая удача.Для дальнейшего изучения пещеры и ее микроклимата пришлось сформировать специальные лагери, располагавшиеся под землей. Были разбиты палатки, в которых ученые жили до десяти дней. Первая такая экспедиция состоялась в 1963 году.В 1964 году была организована третья научная экспедиция в недра пещеры. Ученые провели под землей более 105 часов. Суммарный вес груза, который они спустили в пещеру, превысил 2,5 тонны. Ученые не только изучили подземные глубины, но и провели первую киносъемку.Тем не менее, добраться до дна пещеры без специального снаряжения было невозможно. Преодолев все препятствия, на дно вместе с Гиви Смыр спустились спелеологи. Темнота, поглотившая свет фонарей, говорила о грандиозной площади подземного дворца.Запуск туробъектаРаботы по благоустройству пещеры начались в 1967 году и завершились спустя ровно 10 лет. В 1977 году создателям пещерного комплекса была присуждена Государственная премия в области науки и техники.В начале пещеру было решено назвать Анакопийской пропастью, затем – Иверской, но в итоге остановились на варианте Новоафонская.Новоафонская карстовая пещера – одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. С 4 июля 1975 года она открыта для посещения туристами.На многие сотни метров протянулись огромные залы и галереи. Сегодня Новоафонская пещера состоит из девяти залов, каждый их них имеет свое название – "Анакопия", "Нартаа", "Аюхаа", "Апхярца", "Апсны", Зал махаджиров, Зал спелеологов, Гелектитовый грот. Конечно, в пещере существует один зал, названный в честь ее открывателя, – зал Гиви Смыр.Самый большой зал – Зал махаджиров, его длина – 260 метров, высота до 50 метров, самый высокий зал – "Спелеологов", высотой до 97 метров.Наши дниЕжегодно Новоафонскую пещеру осматривают около полумиллиона посетителей. За пять месяцев 2024 года ее посетили почти 97 тысяч человек. Билет на одного взрослого за вход в подземное царство стоит 700 рублей.Дирекция одного из наиболее популярных туристических объектов в стране систематически ведет работу по улучшению инфраструктуры и проводит ремонты. К примеру, были приобретены 1800 железобетонных шпал для замены старых на общую сумму около 12 миллионов рублей.Общая протяженность путей, по которым следует электропоезд до самой пещеры, около 1,3 километра. Шпалы по спецзаказу изготовят на одном из российских заводов. Руководство пещеры также намерено заменить рельсы этих путей.Также провели работы по ремонту фасада здания дирекции пещеры, заменили перила и установили новые стекла общей стоимостью 25 миллионов рублей. Помимо этого, построена новая лестница до третьего этажа здания, были демонтированы три старых балкона и построены новые.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/minturizma-rasskazalo-o-poseschaemosti-ritsy-i-novoafonskoy-peschery-v-2023-godu-1049742769.html

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абхазия, новоафонская пещера