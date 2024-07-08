https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/proekt-veka-kak-zhiteli-abkhazii-uchastvovali-v-stroitelstve-bama-1050299127.html

Проект века: как жители Абхазии участвовали в строительстве БАМа

Проект века: как жители Абхазии участвовали в строительстве БАМа

Sputnik Абхазия

Пятьдесят лет назад, 8 июля 1974 года, начался основной этап строительства Байкало-Амурской магистрали. Железная дорога была предназначена для освоения... 08.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-08T09:00+0300

2024-07-08T09:00+0300

2024-07-08T11:31+0300

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байкало-амурская магистраль

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Байкало-Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность БАМа – 4300 километров. За всю историю строительства в нем участвовали свыше двух миллионов человек.О том, как семья из Абхазии внесла свой вклад в грандиозный проект, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikДля освоения территорийПостроить Байкало-Амурскую магистраль решили еще сто лет назад – эту необходимость подтвердили на Совете труда и обороны СССР в 1924 году. Спустя шесть лет, в 1930 году Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР предложили проектным организациям Сибири и Дальнего Востока разработать планы строительства дороги к Тихому океану. Тогда и появился термин "Байкало-Амурская магистраль". Первые рельсы по новому транспортному узлу уложили в 1932 году. С тех пор строительство продолжалось, охватывая новые участки. Во время Великой Отечественной войны часть готовых рельсов разобрали, чтобы соорудить железнодорожные пути вдоль Волги.На строительство Байкало-Амурской магистрали отправлялись граждане со всех концов Советского Союза. Не стала исключением и Абхазия. Среди тружеников была и семья Авидзба – две сестры Фирида и Рита, а также их брат Фридон. Фридон погиб в Мартовском наступлении во время Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году, Рита сейчас живет со своей семьей в России, и об истории участия в строительстве БАМа Sputnik рассказала Фирида.По ее воспоминаниям, желающих поехать на "стройку века" было большое количество, но брали не всех. Девушке повезло, поскольку у нее были документы, удостоверяющие ее образование – "машинист-тракторист широкого профиля". Ранее, работая на ткацкой фабрике, она пошла учиться на машиниста-тракториста, чтобы летом участвовать в сборе урожая.Перед тем как уехать на строительство БАМа, Фирида связалась с братом, который тогда служил на флоте во Владивостоке и рассказала ему о своем желании. Фридон поддержал идею и сказал, что сам отправится на стройку после демобилизации."Вот эта корочка позволила мне войти в состав краснодарского отряда, это было в апреле 1978 года. Наш отряд имени XVIII Съезда комсомола отправился поездом на стройку, нас встречали на всех больших станциях. Отрядов было очень много – из Кабардино-Балкарии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Ленинграда, Москвы. Ленинградцы строили Северобайкальск, Москва строила Тынду. У них и улицы там есть, например, в Тынде есть Тверская и Арбат, а в Северобайкальске есть своя Сенная площадь", – рассказала она.После того как работников распределили на отдельные бригады, отряд Фириды начал работать на бурятском участке, в поселке Кичера недалеко от Северобайкальска. Сначала нужно было рубить лес, чтобы уложить железную дорогу.Помимо того, что она кормила работников вкусными блюдами, при необходимости Фирида трудилась по специальности – садилась за руль трактора и расчищала территорию от сучков и обрезков деревьев. Помогла она и при строительстве жилья – работала маляром и штукатуром. Условия были не самые комфортные."Были моменты, когда все примерзали к подушкам в палатках, медведи в кастрюли лазили. Как-то начал падать лес, одну палатку раздавило сорокаметровыми деревьями – там из-за мерзлоты корни деревьев находятся на поверхности", – рассказала она о сложностях, с которыми пришлось столкнуться.Спустя несколько месяцев, в отряд к Фириде приехал ее брат Фридон. После его приезда энтузиазма прибавилась еще больше, и, несмотря на сложности, работа приносила удовольствие, заметила Авидзба. Их сестра Рита присоединилась к строительству БАМа после XIX Съезда комсомола.Абхазская аджика в КичереВсе члены многонационального отряда с нетерпением ждали трапез – секрет был в том, что Фирида добавляла в блюда абхазскую аджику, которую ей присылала бабуля."Что мы ели? У нас стояли пергаментные мешки, там были лук, картошка, укроп. Когда вода закипала, мы туда закидывали картошку, варили, затем добавляли лук, укроп, добавляли тушенку и аджику. Аджика придавала вкус и аромат, который любили все, потому что с ней еда была не такой пресной. Я еще пыталась сделать асыдзбал из клюквы, получалось прекрасно", – рассказала Авидзба.Баловать товарищей другими абхазскими блюдами Фирида не могла, поскольку не было необходимых продуктов. За один раз она готовила на несколько десятков человек.На стройке она пробыла неполных три года, а затем ей пришлось вернуться в Абхазию – нужно было присматривать за больной матерью. "А братик остался. Он приехал туда из Владивостока, стал там любимчиком, даже организовал чемпионат по футболу среди БАМовских поселков. Когда он погиб на войне, многие ребята из бывшего Союза писали, сочувствовали нам, помогали его семье, присылали подарки", – поделилась Авидзба.В 1984 году все части Байкало-Амурской магистрали были соединены, и по железной дороге пустили первый поезд. Это событие было незабываемым, поскольку ощущалась причастность к важному делу, говорит она."Конечно, я следила за строительством. Мне прислали пригласительное, но я, правда, не смогла поехать. 24 апреля организовали огромный съезд, где были ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, еще будут празднования в Северобайкальске, Тынде. Но я уже подарок себе сделала: у меня квартира в Ангое (станция Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали - прим.). Я там часто бываю, по состоянию здоровья езжу туда, мне подходит климат Сибири, и я люблю эти места", – говорит Авидзба.Сейчас Фирида часто вспоминает молодые годы, когда она работала на стройке Байкало-Амурской магистрали, и пишет стихи, посвященные этому важному отрезку своей жизни. К 50-летию начала строительства БАМ она подготовила книгу "Дорога в будущее", которая еще не вышла. Одним своим стихотворением она поделилась со Sputnik: Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. С Транссибирской железной дорогой БАМ связывается тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск.Дорога пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности.На трассе пробито восемь тоннелей, построено 142 моста длиной более 100 метров, более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. Мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/vzryvnye-tayny-istoriya-sukhumskogo-fiziko-tekhnicheskogo-instituta-1051521049.html

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Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

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абхазия, история, ссср, байкало-амурская магистраль