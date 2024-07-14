https://sputnik-abkhazia.ru/20240714/khibla-gerzmava-i-teatralnoe-raznoobrazie-kulturnaya-afisha-abkhazii-1051690713.html

Хибла Герзмава и театральное разнообразие: культурная афиша Абхазии

Хибла Герзмава и театральное разнообразие: культурная афиша Абхазии

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 15 по 21 июля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 14.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-14T22:45+0300

2024-07-14T22:45+0300

2024-07-14T22:45+0300

в абхазии

абхазия

культура

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SputnikАбхазский государственный драмтеатр 19 июля, 19:00 "Пешком". Легендарная пьеса польского драматурга Славомира Мрожека в постановке режиссера Валерия Кове. Абхазский государственный молодежный театр 17 июля, 19:00 "Синьор из высшего общества". Леонидо Папагатто убеждает мадам Илону, что не ищет расположения замужней подопечной, но его выдает частое пребывание в ее доме. Яркая комедия в постановке Эсмы Джения РУСДРАМ 15 июля, 14:00 "Последний из ушедших", знаменитый роман классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Перед нами пролетают страницы истории убыхов - народа, который издавна жил на побережье Западного Кавказа, по соседству с абхазами и адыгами. 16 июля, 19:00 – "Солярис". Спектакль по знаменитому роману Станислава Лема, который по степени воздействия на ум и чувства можно сравнить с великими произведениями живописи и музыки. 17 июля, 15:00 – "Приключения Буратино". Яркий, красочный, музыкальный спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 18 июля, 19:00 – "Примадонны". Легкая и весёлая комедия в постановке мастера комедийного жанра, художественного руководителя Московского театра комедии Сергея Ефремова не оставит зрителя равнодушным! 19 июля, 19:00 – "Сто лет одиночества". Фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актёрские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи. 20 июля, 19:00 – "Оскар", комедия положений, самая успешная пьеса Клода Манье. Имеет ошеломительный успех, переведена на огромное количество языков. 21 июля, 19:00 – "Софичка". Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. "Хибла Герзмава приглашает..." 15 июля в 20:00 на площади перед Абхазским драмтеатром пройдет открытие музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает". Концерт будет посвящен 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В нем примут участие Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра, солисты Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, лауреаты конкурса Хиблы Герзмава Вячеслав Васильев и Екатерина Савинкова. 20 июля, 20:00 - "Хибла Герзмава и ученики: концерт в Пицундском храме". Абхазская государственная филармония 16 июля, 19:00, концерт творческих коллективов МО "Тахтамукайский район" "Истоки". Это уникальный концерт, который рассказывает об истории, культуре и традициях адыгского народа на языке танца, песен и народной инструментальной музыки. 17 июля, 19:00, концерт "В обжигающем танго любви". Многообразие красок и звучания подарят великолепный голос Кристины Эшба (сопрано), переливы бандонеона Павла Кожевникова и фортепиано Романа Севостьянова. В программе произведения Вивальди, Пьяццолла, Гарделя, Мачадо, Ди Марино, Цфасмана и Гершвина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240713/kudzhba-o-pitsundskom-festivale-sposob-pokazat-kulturu-abkhazii--1051636869.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240702/muzykalnyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-otkroetsya-v-sukhume-15-iyulya-1051545268.html

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