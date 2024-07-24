https://sputnik-abkhazia.ru/20240724/russkoe-oruzhie-gotov-sani-letom-i-zimoy-1051783364.html

Русское оружие: готовь "Сани" летом и зимой

Русское оружие: готовь "Сани" летом и зимой

Sputnik Абхазия

Огонь ракетных войск и артиллерии обеспечивает более 70% поражения живой силы и боевой техники противника на украинском ТВД. При этом минометное вооружение... 24.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-24T10:00+0300

2024-07-24T10:00+0300

2024-07-24T10:00+0300

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Огонь ракетных войск и артиллерии обеспечивает более 70% поражения живой силы и боевой техники противника на украинском ТВД. При этом минометное вооружение остается незаменимым по баллистике, мобильности и универсальности. В ходе СВО минометные батареи интегрируются со средствами разведки и автоматизированными системами управления, оснащаются высокоточными боеприпасами с вероятностью поражения цели более 90 процентов.Государственная корпорация "Ростех" 22 июля передала Министерству обороны РФ новую партию модернизированных мобильных минометов 2С12А "Сани", буксируемых минометов 2Б11 – калибра 120 мм, и легких минометов 2Б24 – калибра 82 мм. Заметим, не первую в этом году.Несмотря на внешнюю простоту, современный миномет – эффективное средство поражения живой силы, легкобронированной техники и укрепленных позиций противника. Опорная плита кругового обстрела позволяет вести стрельбу с грунтов любого типа. Наводчик использует оптический прицел и ручные приводы, получая данные для стрельбы от наводчика батареи со штатными средствами связи и управления. Боевая эффективность минометов резко возросла в разведывательно-ударном контуре, то есть в онлайн-связке с БПЛА и другими высокотехнологичными средствами наведения.Минометы совершенно незаменимы в городской застройке. В зоне СВО российские бойцы используют высокую скорострельность минометов для достижения залпового эффекта – стремятся за время полета к цели первого боеприпаса "повесить" в воздухе 6 – 7 других мин.Модернизированные изделия разных калибров производятся с использованием современных материалов, что позволяет уменьшить массу, повысить надежность и точность. Особенности конструкции позволяют вести длительную стрельбу боеприпасами большого могущества.Всесезонный характерМиномет "Сани" калибра 120 мм предназначен для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Кроме собственно миномета, мобильный комплекс 2С12А "Сани" включает транспортную машину повышенной проходимости "Урал" (или МТ-ЛБ), способную проехать без дозаправки 1000 км. Миномет быстро выгружается и загружается с помощью электролебедки. Время перевода из походного положения в боевое и обратно – не более трех минут. Высокая мобильность позволяет использовать 2С12А в качестве "кочующего" миномета, с постоянной сменой боевых позиций. Такая тактика вводит противника в заблуждение относительно сил и средств, системы огня российских войск.Дальность стрельбы миномета "Сани" – от 480 м до 7 км. Основной боеприпас – осколочно-фугасная мина 3ОФ36 массой 16 кг – поражает живую силу и бронетехнику противника боевой частью массой 3,16 кг. Имеется также более могущественная мина 3ОФ34, с боевой частью массой 3,43 кг. Корректируемые боеприпасы дальностью до 9 км – отдельная история. Миномет состоит на вооружении мотострелковых батальонов, и относится к артиллерии малой дальности. Как правило, в батальоне имеется одна батарея из восьми стволов "Сани". Разумеется, в войсках это оружие – всесезонное.Классика и современностьНадежный и достаточно мобильный миномет 2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией, усовершенствованными колесным ходом. Перевод в боевое положение на позиции занимает не более двух минут. Модернизированная опорная плита эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы, позволяет вести круговой обстрел. Миномет 2Б11 способен вести огонь осколочно-фугасными, дымовыми, осветительными и зажигательными минами. Широкая линейка боеприпасов позволяет успешно решать множество разноплановых задач.Миномет 2Б11 обладает высокой скорострельностью – 15 выстрелов в минуту. Прицельная дальность – от 480 м до 7 км (корректируемые мины – до 9 км). Боекомплект – более 50 выстрелов – позволяет эффективно поражать навесным огнем позиции, командные наблюдательные пункты, технику и живую силу противника.Конструкция 2Б11 позволяет использовать все существующие российские и зарубежные минометные боеприпасы калибра 120 мм. Также он совместим с зарубежными боеприпасами того же калибра.Модернизированный 2Б11 – это классика и современность, один из лучших в мире образцов минометного вооружения. Неслучайно пользуется большим уважением в Российской армии, и высоким спросом на международном рынке."Универсальный солдат"Миномет 2Б24 калибра 82 мм обладает надежной конструкцией и относительно небольшим весом – 45 кг (современные материалы). Это "карманная артиллерия" пехотных подразделений, включая горно-стрелковые. Минометный расчет из пяти человек с вооружением и боезапасом до 120 мин могут транспортироваться на автомобиле с колесной формулой 4×4, грузоподъемностью от 500 кг. В труднодоступной горно-лесистой местности расчет может переносить миномет и боекомплект своими силами (пешком). В походном положении миномет разбирается и переносится (перевозится) в трех вьюках массой 17, 14 и 16 кг. При этом 2Б24 можно приготовить к стрельбе всего за 30 секунд. Дальность поражения – от 100 м до 6 км. Для стрельбы используются осколочные, осветительные и дымовые мины.Небольшая масса миномета 2Б24, повышенное могущество боеприпасов и скорострельность до 20 выстрелов в минуту позволяют эффективно решать наступательные и оборонительные задачи в самых сложных условиях обстановки.С учетом опыта боевого применения в зоне спецоперации, российские предприятия ОПК стремительно наращивают производство модернизированных минометов и современных боеприпасов к ним. В перспективе – рост дальности поражения, и повышение точности. К примеру, 120-мм корректируемая минометная мина КМ-8 "Грань" дальностью до 9 км отличается складными стабилизаторами и рулями, имеет лазерную головку самонаведения. Для применения "Грани" необходима лазерная подсветка цели. Неподвижные и движущиеся цели поражаются первой же "Гранью", без пристрелки, днем и ночью.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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