https://sputnik-abkhazia.ru/20240728/sputnik-nedeli-intervyu-prezidenta-otzyv-zakonoproekta-ob-apartamentakh-i-den-flaga-1051824470.html

Sputnik недели: интервью президента, отзыв законопроекта об апартаментах и День флага

Sputnik недели: интервью президента, отзыв законопроекта об апартаментах и День флага

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 22 по 28 июля. 28.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-28T20:10+0300

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2024-07-28T20:10+0300

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О том, на какие вопросы "Россия 24" ответил президент Абхазии Аслан Бжания, почему Парламент отозвал законопроект об апартаментах, как в стране отметили День флага и как прошел Арт-фестиваль "Абхазия. Total soul", читайте в материале Sputnik.Совещания и интервьюНа минувшей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов, которые отчитались об исполнении данных ранее поручений.В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба.Глава государства также провел расширенное совещание с участием членов Правительства, сотрудников Администрации президента и руководителей ведомств. Они обсудили вопросы, затронутые во время недавней рабочей поездки главы государства в Москву, и ключевые внутриполитические темы.Аслан Бжания дал интервью "Россия 24". В частности, был затронут вопрос Соглашения между Абхазией и Россией об участии иностранных инвесторов в жизни республики.Глава республики в беседе с журналистами подчеркнул, что этот документ направлен на развитие экономики и пояснил, что данный документ поможет создать новые рабочие места для граждан Абхазии, и решить проблему безработицы.Помимо этого, Бжания ответил на вопрос об иностранных инвестициях в Абхазию. Он отметил, что инвесторы могут приобретать в Абхазии любую коммерческую недвижимость. Ограничения, по его словам, связаны только с покупкой жилой недвижимости.Президент также рассказал о том, какие усилия предпринимает руководство Абхазии для улучшения безопасности на дорогах страны.По его словам, милиция оснащена необходимым количеством автомобилей и техническими средствами для контроля дорожного движения. Также были ужесточены меры по отношению к нарушителям ПДД. Проводится постоянная очистка прилегающей к трассе территории, что позволяет улучшить видимость.Президент отметил, что для обеспечения более высокого уровня безопасности нужно строить дороги современного уровня с разделительной полосой безопасности, но такой возможности у республики пока нет.Что касается притока туристов, поделился наблюдениями президент, он существенно растет с начала лета. Это связано, в том числе и со строительством новых объектов размещения.Глава государства подчеркнул, что только в прошлом году в республике построили около 180 новых объектов — гостевые дома, глэмпинги.Отзыв законопроектаЗаконопроект "О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов" вызвал резонанс в обществе. Документ предусматривал строительство апартаментов в этой части страны.По решению парламентского комитета по экономической политике и реформам, законопроект был вынесен на рассмотрение депутатов.В связи с этим в Сухуме и Очамчыре прошли акции протеста, свое мнение о законопроекте высказали ряд ветеранских, общественных организаций и Совет старейшин страны.В четверг, 25 июля, стало известно о том, что спикер Парламента Лаша Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта. На свои деньгиНа совещании премьер-министр Александра Анкваб с министром финансов Владимиром Делба, вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и начальником УКС Тимуром Агрба обсудили строительство, ремонт и реконструкцию объектов из средств республиканского бюджета.Средства выделили на ремонт школ, детсадов, объектов культуры, ремонт мостов, авто- и сельских дорог, системы водоснабжения, благоустройство дворов.Новое начальствоПрезидент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении от должности председателя СГБ республики Тимура Ахиба и назначении его заместителем секретаря Совета Безопасности Абхазии.По указу главы государства, исполняющим обязанности руководителя Службы Госбезопасности стал Дмитрий Кучуберия."Здоровое общество"Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба принял участие в форуме "Здоровое общество" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.В состав делегации из Абхазии также вошел и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.В мероприятии принимают участие 17 стран и 57 регионов. На нем обсудят вопросы популяризации культуры массового спорта, правильного питания и здорового образа жизни.В интервью ведущему радио Sputnik Бутба рассказал, что абхазская делегация посетила большое количество павильонов, посвященных разным направлениям медицины, в том числе связанным с новейшими технологиями.Представители республики обсудили со специалистами ранозаживляющие повязки с элементами нанотехнологий, использование роботизированной техники при выявлении и лечении онкозаболеваний, посетили секцию, посвященную здоровым привычкам, добавил.День флагаЗначимый для всей республики праздник – День Государственного флага отметили в Абхазии 23 июля.В столице страны на набережной Махаджиров прошло торжественное шествие с флагами в сопровождении духового оркестра Минобороны Абхазии, а также состоялся праздничный концерт.Памятные и торжественные акции, праздничные концерты также прошли в городах и района страны.Арт-фестивальАрт-фестиваль "Абхазия. Total soul" прошел в Абхазии с 26 по 28 июля. В программу этого культурного события вошли археологические раскопки на территории Сухумской крепости, концерты классической музыки и поэзии в Новоафонской пещере, выставки, инсталляции и показ кино на крыше Сухумского морпорта. Фестиваль посетили сотни людей.Цель "Абхазия. Total soul" — презентация Абхазии как одной большой площадки для массовых культурных мероприятий. Sputnik Абхазия — информационный партнер фестиваля.Ситуация на дорогахВ первый рабочий день минувшей недели в Сухуме состоялось второе заседание комиссии по вопросу обеспечения безопасности на дорогах Абхазии.Глава комиссии Беслан Халваш подчеркнул, что одна из задач парламентской комиссии по обеспечению безопасности на дорогах – продумать эффективную процедуру освидетельствования нетрезвых водителей.Он отметил, что привозить нарушителей из районов в Сухум нецелесообразно, необходимо разработать систему проверки на местах.На заседании присутствовали представители Генеральной прокуратуры, которые выступили с инициативой внесения изменений в законодательство, касающихся нарушения ПДД в состоянии опьянения.В частности, было предложено разграничить понятия "алкогольное опьянение" и "наркотическое состояние". Кроме того, Генпрокуратура предложила внести изменения в закон "О временном порядке исчисления сроков лишения свободы", по которому день отбывания наказания приравнивается к нескольким. Так, если виновник смертельной аварии был пьян, то срок его заключения будет исчисляться как один к одному.Как уточнила Sputnik главврач медучреждения Индира Арсалия, состояние одной из девочек крайне тяжелое. Ребенок находится на искусственной вентиляции легких, давление поддерживается препаратами. Состояние второй пострадавшей расценивается как стабильно тяжелое.Также семь человек были доставлены в больницу после ДТП с участием экскурсионного автобуса и легковушки в Гагре вечером 28 июля, рассказал Sputnik врио начальника ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.По его словам, авария произошла поздно вечером 27 июля у Гагрской колоннады. Турист из России, управлявший автомобилем, при развороте не заметил и не пропустил автобус, который въехал в бок машины.Шесть пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. У пассажирки легковушки — перелом таза, но ее жизни ничего не угрожает.

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абхазия, аслан бжания, парламент абхазии, политика, экономика, культура