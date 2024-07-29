https://sputnik-abkhazia.ru/20240729/khoroshiy-start-dlya-chego-to-bolshego-podvedeny-itogi-abkhaziya-total-soul-1051834498.html

Хороший старт для чего-то большего: подведены итоги "Абхазия. Total soul"

Хороший старт для чего-то большего: подведены итоги "Абхазия. Total soul"

Sputnik Абхазия

Арт-фестиваль "Абхазия. Total soul" прошел в нескольких городах Абхазии с 26 по 28 июля. 29.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-29T15:23+0300

2024-07-29T15:23+0300

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абхазия

в абхазии

культура

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Организатор "Абхазия. Total soul" и руководитель культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба дала оценку прошедшему арт-фестивалю. Возба призналась, что из-за технических сложностей не все прошло гладко и по плану, но это первый подобный большой опыт для команды организаторов, которой предстоит провести работу над ошибками.При этом она подчеркнула, что в целом организаторы и гости фестиваля остались довольны и положительные отзывы продолжают к ним поступать."Люди хотят еще концертов в пещере, еще мероприятий на крыше морвокзала. Также на "Гуме" прошел прекрасный и очень красивый гастро-ужин. Мне кажется, что это хороший старт, чтобы можно было такие точечные проекты соединять в комплекс значимых культурных событий, цель которых заключается в продвижении наших архитектурных, исторических, природных достопримечательностей", - сказал она.По примерным подсчетам, за три дня фестиваль посетили до одной тысячи человек. Среди гостей были, как жители Абхазии, так и туристы. Одними из наиболее посещаемых мероприятий стали открытый концерт перед железнодорожной площадью в Гагре, театральное представление абхазских и российских артистов в Гагре, инсталляции и кинопоказы на крыше здания Сухумского морского вокзала.Возба напомнила, что фестиваль в том числе был благотворительным. К примеру, партнер и продюсер "Абхазия. Total soul" Дария Бикбаева профинансировала ремонт кинотеатра на крыше здания морского вокзала в столице Абхазии.Хибла Возба также выразила уверенность в том, что "Абхазия. Total soul" станет ежегодным и организаторы будут открывать новые площадки для реализации новых проектов.Арт-фестиваль "Абхазия. Total soul" прошел в республике с 26 по 28 июля. В его рамках было реализовано много культурных и познавательных проектов, включая органные концерты в Новоафонской пещере, кинопоказы, выставки, световые инсталляции, археологические раскопки на территории Сухумской крепости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240727/vystavka-my-vozrodimsya-proshla-v-ramkakh-art-festivalya-v-sukhume-1051822161.html

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