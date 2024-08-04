https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-v-sukhume-i-kontserty-v-pitsunde-1051883072.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли в Сухуме и концерты в Пицунде

Культурная афиша Абхазии: спектакли в Сухуме и концерты в Пицунде

Sputnik Абхазия

Афиша культурных мероприятий, которые пройдут в Абхазии с 5 по 11 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T19:05+0300

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культура

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Sputnik Пицунда 5 августа в 20:30 в пицундском летнем амфитеатре пройдет концерт хореографического ансамбля “Адац”. 5 августа в 20:00 в Государственном концертном зале Пицундского храма состоится концерт органно-вокальной музыки "Romantique...". 6 августа в 17:00 Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия проведет вечер органной музыки. 8 августа в 17:00 в концертном зале Пицундского храма выступит Государственный камерный оркестр Абхазии. 10 августа в 17:00 пройдет концерт вокальной и инструментальной музыки солистов Абхазской государственной филармонии. 9 и 11 августа в 17:00 и 20:00 - концерт органной музыки. РУСДРАМ 5 августа в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут “Радость вопреки всему”. Спектакль Марии Романовой по произведению Федерико Гарсиа Лорки. 6 августа в 19:00 - спектакль “Стеклянный зверинец” по произведению Теннеси Уильямса. Главный герой Том пытается обрести свободу от собственной семьи.7 августа в 19:00 - комедия “Кьоджинские перепалки”. На сцене вспыхнут итальянские страсти - из-за пустяковой ссоры два семейства начнут отчаянное противостояние.8 августа в 19:00 состоится спектакль по произведению Фазиля Искандера “Софичка”. 9 августа 12:00 - детский спектакль “Алые паруса” о том, как важна вера в чудеса. 9 августа 19:00 - на сцене РУСДРАМа пройдет спектакль “Евгений Онегин”, современная постановка по классическому сюжету.10 августа 19:00 состоится “Визит старой дамы”. Сюжет построен вокруг ответа на вопрос о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.11 августа 19:00 - “Клинический случай", комедия положений о враче-невропатологе, который оказывается далеко не таким хорошим семьянином, каким кажется на первый взгляд.Абхазский Государственный молодежный театр 7 и 8 августа в 19:00 актеры Молодежного театра представят премьеру спектакля “Антигона”. Трагедия Софокла о царской дочери, которая осталась верна семейному долгу несмотря на обстоятельства, заиграет новыми красками на абхазском языке. Сухум 10 августа в 19:00 в Ruin bar на проспекте Леона покажут моноспектакль по рассказам Сергея Довлатова “Истории из чемодана”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/zavershilsya-pitsundskiy-muzykalnyy-festival--1051877362.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240708/pechernikova-o-postanovke-antigona-v-molodezhnom-teatre-eto-pro-svobodu---1051567157.html

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