https://sputnik-abkhazia.ru/20240811/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-spektakli-i-organnaya-muzyka-1051958147.html

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и органная музыка

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли и органная музыка

Sputnik Абхазия

Афиша культурных мероприятий, которые пройдут в Абхазии с 12 по 18 августа. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 11.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-11T17:08+0300

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SputnikАбхазская Госфилармония12 августа в 20:00 в стенах Абхазской Государственной филармонии пройдет концерт шоу-балета "Тодес".13 августа в 17:00 концерт "Арис" композитора, вокалистки и пианистки Ларисы Устьяновой.Также каждый четверг в 17:00 в Госфилармонии проходят концерты Государственнго камерного оркестра.РУСДРАМ12 августа в 19:00 в РУСДРАМе пройдет спектакль "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. История об отце семерых дочерей, о чести и долге, об искупительной жертве во имя высшей правды.13 августа в 19:00 – постановка "Оскар". Комедия положений, самая успешная пьеса Клода Манье. Имеет ошеломительный успех, переведена на огромное количество языков.14 августа в 19:00 пройдет спектакль "Сто лет одиночества" по роману Габриэля Гарсиа Маркеса. Фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.15 августа в 19:00 – "Роман с кокаином" по произведению Михаила Агеева. Предельно откровенная и поучительная исповедь молодого человека по имени Вадим, рассказывающая о его метаниях и порывах, поисках острых ощущений, искушениях и соблазнах. Такие истории поисков себя обладают пронзительной узнаваемостью как в начале ХХ века, так и сегодня16 августа в 15:00 в Русдраме покажут "Приключения Буратино". Яркий, красочный, музыкальный спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.17 августа в 19:00 – "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Первый спектакль театра, поставленный по знаменитой пьесе великого драматурга.18 августа в 19:00 – "Примадонны" Кена Людвига. Легкая и веселая комедия в постановке мастера комедийного жанра, художественного руководителя Московского театра комедии Сергея Ефремова.Пицундский Патриарший соборКаждый вторник в 17:00, пятницу и воскресенье в 17:00 и 20:00 в Пицундском соборе весь август будут проходить концерты органной музыки Луки Гаделия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240807/ekzistentsialnaya-drama-premera-spektaklya-antigona-proshla-v-sukhume-1051926334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240802/kultura-turizm-i-druzhba-chto-obedinyaet-abkhaziyu-i-mariy-el-1051871282.html

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